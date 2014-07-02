TEKNISK BESKRIVELSE: Drivverk: - 24 V/600 W DC-motor - 1 x pedal for kjøring fremover og bakover - Liten svingradius (3350 mm) - Automatisk parkeringsbrems med vakuumteknologi - Automatisk motoravstengning når du forlater setet - Effektivt rundt filtersystem med automatisk filterrengjøring Feie-/sugesystem: Maskinen fungerer etter overfallsfeieprinsippet, som betyr at avfallet transporteres over feievalsen og inn i avfallsbeholderen bak. Feievalsen er flytende og tilpasser seg automatisk ujevnheter i underlaget. Både filteret og hovedfeievalsen kan byttes uten verktøy. Klaffen for grovt smuss tillater oppsamling av grovt smuss, som bokser, grus, grus eller våte blader. Sidebørsten og feievalsen drives hydraulisk. En andre sidebørste er tilgjengelig som ekstrautstyr. Avfallsbeholder: De to 50-liters avfallsbeholderne kan fjernes fra siden. Betjening: Du kan heve og senke hovedfeievalsen og sidebørsten automatisk ved hjelp av en bryter. Du styrer kjøring fremover og bakover med gasspedalen. Batterier og batterilader er inkludert i leveransen.