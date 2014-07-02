Feiemaskin med oppsug KM 100/100 R Bp Pack
Komfortabel, moderne sitte-på feiemaskin for profesjonell innendørs- og utendørsbruk for områder fra 6.000-7.800 m²/t.
TEKNISK BESKRIVELSE: Drivverk: - 24 V/600 W DC-motor - 1 x pedal for kjøring fremover og bakover - Liten svingradius (3350 mm) - Automatisk parkeringsbrems med vakuumteknologi - Automatisk motoravstengning når du forlater setet - Effektivt rundt filtersystem med automatisk filterrengjøring Feie-/sugesystem: Maskinen fungerer etter overfallsfeieprinsippet, som betyr at avfallet transporteres over feievalsen og inn i avfallsbeholderen bak. Feievalsen er flytende og tilpasser seg automatisk ujevnheter i underlaget. Både filteret og hovedfeievalsen kan byttes uten verktøy. Klaffen for grovt smuss tillater oppsamling av grovt smuss, som bokser, grus, grus eller våte blader. Sidebørsten og feievalsen drives hydraulisk. En andre sidebørste er tilgjengelig som ekstrautstyr. Avfallsbeholder: De to 50-liters avfallsbeholderne kan fjernes fra siden. Betjening: Du kan heve og senke hovedfeievalsen og sidebørsten automatisk ved hjelp av en bryter. Du styrer kjøring fremover og bakover med gasspedalen. Batterier og batterilader er inkludert i leveransen.
Egenskaper og fordeler
Beskyttelse mot støt, dunk og annen hard medfart o.l.Beskytter feiemaskinen og fysiske hindringer i rengjøringsområdet.
Stort filterområde med automatisk filterrensesystemFilteret rengjøres automatisk når maskinen skrus av - for kontinuerlig feiing med lav støvutvikling i lengre perioder. Filterrens kan også utføres manuelt. Filterbytte uten bruk av verktøy.
Enkel å vedlikeholdeFleksibelt vedlikehold hvor filter og valsebørster kan enkelt fjernes uten bruk av verktøy.
Brukervennlig EASY-Operation konsept
- Klar og logisk ordning av alle kontroller på håndtaket og i synsfeltet gir enkel bruk.
- Standardsymboler for alle Kärcher feiemaskiner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fremdrift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V/kW)
|24 / 2,1
|Driftstype
|Elektrisk
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|6000
|Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t)
|7800
|Arbeidsbredde (mm)
|700
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1000
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1300
|Batterikapasitet (Ah)
|240
|Batterispenning (V)
|24
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Avfallsbeholder (l)
|100
|Stigningskapasitet (%)
|15
|Kjørehastighet (km/t)
|6
|Filterflate (m²)
|6
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|540
|Vekt, klar til bruk (kg)
|300
|Mål (L x B x H) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Rundfilter i polyester
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Luftfylte hjul
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Automatisk filterrengjøring
- Svevende børste
- Justerbar sugekraft
- Grovsmussklaff
- Overkastprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
Videoer
Bruksområder
- For rask vedlikeholdsrengjøring i parkeringshus og på parkeringsplasser
- Perfekt for bygningsvedlikehold, i butikker og offentlige bygninger.
- Også egnet for håndverksbedrifter, skoler, bensinstasjoner og bilforhandlere
- Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.