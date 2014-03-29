Bygg- og anleggsbransjen
Stopp opphoping av smuss. Kärchers innovative rengjøringsmaskiner er robuste, slitesterke og effektive, slik at du som kunde er garantert pålitelige produkter. Det er viktig at maskinene er effektive ved fjerning av forskjellige typer skitt og smuss som forekommer i bygg- og anleggsbransjen. Uansett om det er rengjøring av firmabiler, anleggsmaskiner, fasader og bygg eller gulv som skal foretas får du alt du trenger med Kärchers effektive maskiner. De er enkle å betjene, kraftige og konstruert for de tøffeste rengjøringsjobbene. Kärchers avanserte teknologi gjør rengjøringen raskere og enklere. Etter en hard dags arbeid bør nemlig rengjøringen være rask og enkel.
Rask og effektiv fjerning av vanskelig smuss
Når smusset er fanget, settes presset inn. Kärchers varmt- og kaldtvanns høytrykksvaskere kan fjerne det mest gjenstridige smuss, som f.eks. støv, fargestoffer, betong m.m. Med et trykk på opptil 350 bar kan fasader, gulv og maskiner rengjøres raskt og effektivt. Med våre høytrykksvaskere blir rengjøringen svært effektiv, slik at det ikke nødvendigvis er behov for rengjøringsmidler. Forskjellige dysetyper øker maskinenes anvendelighet og gjør det mulig å bruke dem til mange forskjellige oppgaver. Sammen med lang levetid og robusthet gjør disse egenskapene Kärchers maskiner til en lønnsom investering.