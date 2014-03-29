Bygg- og anleggsbransjen

Stopp opphoping av smuss. Kärchers innovative rengjøringsmaskiner er robuste, slitesterke og effektive, slik at du som kunde er garantert pålitelige produkter. Det er viktig at maskinene er effektive ved fjerning av forskjellige typer skitt og smuss som forekommer i bygg- og anleggsbransjen. Uansett om det er rengjøring av firmabiler, anleggsmaskiner, fasader og bygg eller gulv som skal foretas får du alt du trenger med Kärchers effektive maskiner. De er enkle å betjene, kraftige og konstruert for de tøffeste rengjøringsjobbene. Kärchers avanserte teknologi gjør rengjøringen raskere og enklere. Etter en hard dags arbeid bør nemlig rengjøringen være rask og enkel.