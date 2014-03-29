landbruk

Godt renhold i landbruket bidrar til stabil, sikker og effektiv drift. Kravene til hygiene ved husdyrhold, fiskeoppdrett, landbruk, fruktdyrking og skogbruk er svært ulike. Kärcher har innovative produkter for alle typer rengjøringsutfordringer innenfor alle områder av landbruket, som tar hensyn til effektivitet, økonomi, hygiene, funksjonalitet og kvalitet.