Rengjøring i fiskeoppdrett

For å sikre en regelmessig tilførsel av sjømat er det et stadig økende fokus på fiskeoppdrett og oppdrett av skalldyr, i tillegg til kommersielt fiske. Rengjøring og å følge hygieneregler er svært viktig i begge bransjene.

Fiskebåter som ligger til kai på havet

Populær sjømat fra fiskeoppdrettet

Sjømat som fisk, reker og hummer er populære matvarer verden over. Konsumet av bare fisk nådde rekordhøye 20,5 kilo per innbygger i 2020, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO). I tillegg til tradisjonelt fiske av villfisk og skalldyr leverer oppdrettsanlegg en konsekvent tilførsel av ekstra sjømat til verdens befolkning. Rengjøring og desinfisering er svært viktig i hele prosessen for alle områdene i et fiskeoppdrett. Fra oppdrett til transport.

Rengjøringsoppgaver i fiskeribransjen

Rengjøring i fiskeoppdrett
Rengjøring i kommersielt fiskeri
Rengjøring ved fisketransport

Produkter som egner seg for ditt bruksområde

Rengjøring og desinfisering av alle områder av oppdrettsanlegget er viktig for å sikre god hygiene. Dette inkluderer tanker og bassenger for klekking og yngel ved oppdrett av fisk, reker og hummer.

Det er en stor fordel å benytte høytrykksvaskere i fiskeoppdrettsanlegg. Både mobilt og stasjonært utstyr kan brukes svært effektivt.

Containere og kjøretøy til fisketransport kan rengjøres praktisk og effektivt med de rette rengjøringsløsningene.

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