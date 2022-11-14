Rengjøring i fiskeoppdrett

Populær sjømat fra fiskeoppdrettet

Sjømat som fisk, reker og hummer er populære matvarer verden over. Konsumet av bare fisk nådde rekordhøye 20,5 kilo per innbygger i 2020, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO). I tillegg til tradisjonelt fiske av villfisk og skalldyr leverer oppdrettsanlegg en konsekvent tilførsel av ekstra sjømat til verdens befolkning. Rengjøring og desinfisering er svært viktig i hele prosessen for alle områdene i et fiskeoppdrett. Fra oppdrett til transport.