Rengjøring i fiskeoppdrett
For å sikre en regelmessig tilførsel av sjømat er det et stadig økende fokus på fiskeoppdrett og oppdrett av skalldyr, i tillegg til kommersielt fiske. Rengjøring og å følge hygieneregler er svært viktig i begge bransjene.
Populær sjømat fra fiskeoppdrettet
Sjømat som fisk, reker og hummer er populære matvarer verden over. Konsumet av bare fisk nådde rekordhøye 20,5 kilo per innbygger i 2020, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO). I tillegg til tradisjonelt fiske av villfisk og skalldyr leverer oppdrettsanlegg en konsekvent tilførsel av ekstra sjømat til verdens befolkning. Rengjøring og desinfisering er svært viktig i hele prosessen for alle områdene i et fiskeoppdrett. Fra oppdrett til transport.