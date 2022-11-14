Renhold i fiskeoppdrettet

Havbruk og fiskeoppdrett – disse begrepene beskriver kontrollert oppdrett av fisk og skalldyr. Matproduksjon, i form av fisk, skalldyr og andre sjødyr, står svært sentralt. En annen viktig del av oppdrettsnæringen er algeproduksjon for den kjemiske og farmasøytiske industrien samt for næringsmiddelindustrien.

De ulike anleggene som kreves for klekking og oppdrett av fisk og skalldyr, har forskjellige funksjoner: i klekkeriet klekker rogna og blir til yngel. Yngelen flyttes deretter over i resirkulerende akvakulturtanker, der de fôres og vokser. Alle anleggene har imidlertid én ting felles: rengjøring og desinfisering av oppdrettsanlegget er helt nødvendig. Prosedyrene må tilpasses hvert enkelt anlegg. Dette reduserer faren for å introdusere patogener og beskytter det akvatiske økosystemet, noe som igjen er avgjørende for å sikre god økonomi for oppdrettsselskapene.