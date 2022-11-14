Renhold i fiskeoppdrettet
For å sikre riktig hygiene i klekketankene og fiskekarene, så vel som fôrings- og oppdrettstankene for fisk, reker eller hummer, er det svært viktig med rengjøring og desinfisering. Dette er ikke bare viktig for å beskytte fiskeoppdrettet, men også for å sikre den økonomiske lønnsomheten til oppdrettsselskapene. Høytrykksrengjøring er spesielt viktig for å sikre både renslighet og effektivitet.
Havbruk og fiskeoppdrett – disse begrepene beskriver kontrollert oppdrett av fisk og skalldyr. Matproduksjon, i form av fisk, skalldyr og andre sjødyr, står svært sentralt. En annen viktig del av oppdrettsnæringen er algeproduksjon for den kjemiske og farmasøytiske industrien samt for næringsmiddelindustrien.
De ulike anleggene som kreves for klekking og oppdrett av fisk og skalldyr, har forskjellige funksjoner: i klekkeriet klekker rogna og blir til yngel. Yngelen flyttes deretter over i resirkulerende akvakulturtanker, der de fôres og vokser. Alle anleggene har imidlertid én ting felles: rengjøring og desinfisering av oppdrettsanlegget er helt nødvendig. Prosedyrene må tilpasses hvert enkelt anlegg. Dette reduserer faren for å introdusere patogener og beskytter det akvatiske økosystemet, noe som igjen er avgjørende for å sikre god økonomi for oppdrettsselskapene.
Oppdrettet: i klekkeriet er det behov for ekstremt strenge renholdsprosedyrer
Klekkingen fra rogn til yngel er den mest sårbare delen av oppdrettsprosessen. Så dette aspektet ved oppdrettet krever ekstra omhyggelig og intensivt renhold. Stabil vannkvalitet og -temperatur er også av avgjørende betydning, og derfor er de fleste av anleggene i Europa innendørs. I varmere områder, som Asia, er klekkeriene utendørs. Tankene er bare beskyttet av et tak, siden de intense solstrålene også kan kontaminere vannet. Én ting er likevel sikkert, uavhengig av om anlegget er innendørs eller utendørs – Stasjonære høytrykkssystemer og mobile høytrykksenheter er de rette rengjøringsredskapene for å rengjøre tanker, fartøy, filtersystemer og rør.
Fiskeoppdrett: hyppige rengjøringsintervaller for klekkeriene
Stasjonære høytrykkssystemer med varmt eller kaldt vann kan brukes av flere brukere samtidig. Individuell konfigurasjon og et stort utvalg av tilbehør gjør det mulig å tilpasse enhetene for brukerens behov. Rengjøringsintervallene for settefisktankene er svært korte, bare et par uker, og siden fôringstankene er forholdsvis små, er jobben med å rengjøre tankene litt mindre. Det er som regel mindre smuss og rester som hoper seg opp i tankene, siden fiskene tilbringer kort tid der.
Tips:
Det mobile utstyret i klekkeriet, som spader, feiekoster, bøtter eller kar kan også rengjøres med en høytrykksvasker og deretter desinfiseres ved behov.
Varmtvannsvasker
Varmtvannsvaskere kan brukes med vanntemperatur på opptil 155 °C. Takket være den høye temperaturen er det som regel ikke behov for rengjøringsmiddel. I tillegg til å løse opp avsetningene vil det varme vannet også redusere forekomsten av bakterier.
Kaldtvannsvasker
Hvis du derimot benytter en kaldtvannsvasker, er det anbefalt å tilsette et rengjøringsmiddel som er egnet for den typen og mengden smuss du ønsker å fjerne.
Fordeler med varmtvannsvasker
Høytrykksvaskere med varmt vann vil sørge for et bedre rengjøringsresultat. I tillegg reduseres tørketiden og du kan oppnå en målbar reduksjon i forekomsten av smittestoffer. Med dampfunksjonen kan sensitive områder også rengjøres skånsomt med temperatur opptil 155 °C. I tillegg kan denne typen vaskere benyttes med lavere trykk og vil redusere rengjøringstiden og bruken av rengjøringsmiddel. Så rengjøring med varmt vann gir en rekke fordeler og optimalisering av rengjøringsprosessen.
Tilbehør for høytrykksrengjøring i klekkeriet: bøtte, skumlegger og rørrengjøringssett
Bruk av skumrengjøringssystem kan være egnet i klekkeriet. Dette tilleggsutstyret gjør rengjøringsprosessen enklere. Skummet viser deg hvilke områder som allerede er rengjort. Skummet klistrer seg også til overflatene lengre og kan påføres med en skumlegger, noe som er ideelt for områder som er vanskelige å komme til. Skummet blir deretter skylt bort fra topp til bunn med rent vann.
Et rørrengjøringssett som drives av vannkraften er anbefalt for rengjøring av rørene. Rengjøringssettet fører vannstrålen inn i røret slik at den rengjør og samtidig trekker slangen framover og skyller ut smusset i den andre enden. Slangen og munnstykket må velges ut fra den innvendige diameteren på røret.
Høytrykksrengjøring med kaldt eller varmt vann? Det kommer an på typen smuss!
Bærekraft og miljøvern blir stadig viktigere, ikke bare for enkeltpersoner, men også for bedrifter. Bruk av høytrykksvasker i stedet for vannslange kan spare opptil 80 prosent vann og energi, og dette bidrar til å redusere karbonfotavtrykket. Det er mange faktorer som må tas med i beregningen når du skal velge mellom varmtvanns- eller kaldtvannsenheter, for eksempel typen smuss som skal fjernes.
Kort oversikt over fordelene med fiskeoppdrettsutstyret:
Fordeler med kaldtvannsvasker
Lavere anskaffelseskostnader
Fordeler med varmtvannsvasker
Raskere rengjøring
Fordeler med kaldtvannsvasker
Ingen energikostnader forbundet med oppvarming av vann
Fordeler med varmtvannsvasker
Reduksjon i smittestoffer
Fordeler med kaldtvannsvasker
Færre komponenter og mer kompakt design
Fordeler med varmtvannsvasker
Kortere tørketid og mer skånsom mot sensitive overflater på grunn av lavere trykk
Fordeler med kaldtvannsvasker
Rimelig vedlikehold
Fordeler med varmtvannsvasker
Redusert bruk av rengjøringsmidler
Fordeler med kaldtvannsvasker
Pålitelig fjerning av smuss som støv, jord og mose
Fordeler med varmtvannsvasker
Pålitelig fjerning av krevende smuss som olje, fett og inngrodd møkk
Tips:
Siden det ofte er begrenset med plass i klekkeriene, anbefales en liten våt- og tørrstøvsuger eller gulvvaskemaskin for rengjøring av gulvet. I tillegg kan en dampvasker brukes på hylleenhetene.
Oppdrett og vekst i resirkulerende akvakultursystemer: effektiv rengjøring med høyt trykk
Innendørs resirkulerende akvakultursystemer, også kalt RAS (resirkulerende akvakultursystemer), blir brukt til oppdrett av fisk og skalldyr som har klekket i klekkerier. Utformingen og rengjøringen er forholdsvis lik: anlegget består av tanker, filtreringssystemer, rør og mobilt utstyr som transportkasser, fôrbøtter og reagensrør.
Stasjonære høytrykksvaskere brukes hovedsakelig i oppdrettsanlegg, siden det er mer plass tilgjengelig i RAS-anlegg, og fordelene med en stasjonær enhet kommer mer til nytte. Modellene kan brukes med både kaldt og varmt vann, og de kan brukes av flere brukere samtidig. Takket være den individuelle konfigurasjonen og det store utvalget med tilbehør, kan enhetene spesialtilpasses etter brukerens behov.
En annen fordel med de stasjonære enhetene, er at tilbehør som høytrykkspistoler og skumleggere alltid vil være på sine faste steder. Det betyr at det ikke er noen fare for kontaminering fra skitne hjul eller slanger, sammenlignet med mobilt utstyr. Dette er også tidsbesparende, siden det mobile utstyret krever grundig rengjøring. Den sentrale forsyningsenheten er som regel montert utenfor det hygienisk sensitive området og forsyner området med høytrykk via rørledninger. Derfor kan service og vedlikeholdsarbeidet utføres utenfor rommene der oppdrettstankene er plassert.
Renhold i fiskeoppdrettet: rengjøring av gulv med feiemaskin, våt- og tørrstøvsuger eller gulvvaskemaskin
Små gulvvaskemaskiner eller våt- og tørrstøvsugere er egnet for rengjøringen av innendørs gulv, siden disse som regel er flate i Europa og ofte laget av betong eller screed. Anleggene i Amerika er ofte dekket av grus eller knust stein, og i Asia er gulvene ofte hardtrampet jord. Bruk av feiemaskin er enkelt og effektivt for å rengjøre utendørsområdene rundt bygningen.
Vedlikehold av rengjøringsmaskin
Dag etter dag brukes feiestøvsugere og gulvvaskemaskiner for å rengjøre supermarkeder, industrianlegg, lagerbygninger eller hoteller. De samler opp en anselig mengde smuss og bidrar til å holde områder rene og hygieniske. De hjelper også til med å bevare verdien på investeringene og forebygger uhell ved å sørge for sklisikkerhet. Men for at de skal kunne utføre renholdet med samme høye kvalitet og ha så lang levetid som mulig, holder det ikke bare å tømme støvbeholderen når jobben er utført. Dette er en veiledning for pleie og vedlikehold av rengjøringsmaskiner.
Rengjøringsrutiner i oppdrettet: desinfisering i klekkeriene
På det nåværende tidspunktet finnes de ingen dødelige sykdommer som opptrer som epidemier i fisk. Sykdommer, som lakselus, påvirker fisken vekst, men er ikke fatal for fiskebestanden. Større dødelighet oppstår oftere som et resultat av endringer i vannet, som skyldes urenheter eller tekniske problemer. Når det gjelder skalldyr, som reker, finnes det dødelige epidemier, men det finnes begrenset detaljert forskning på hvordan de oppstår. I Europa og Nord-Amerika benytter man grundig renhold og såkalte svart-og-hvit-konsepter – det vil si strengt adskilte områder, både romlig og visuelt, for å beskytte klekkeriet mot mulig introduksjon av smittestoffer. De ansatte må bytte sko og bekledning når de går fra kontoret til produksjonsområdet.
Fiskeoppdrettsanlegg skal desinfiseres regelmessig etter rengjøring. Desinfisering er en kjemisk og fysisk prosess som dreper mikroorganismer og reduserer antallet til et nivå som ikke er skadelig for helsen. De rene overflatene i tankene og bassengene sørger for at fiskene får en smittefri start i det nye miljøet sitt. Desinfisering krever rene og tørre overflater. Hvis overflatene fremdeles er fuktige, vil desinfiseringsmidlet bli vannet ut og ikke være like effektivt. Hvis det tilsettes vann, f.eks. en vanndam, vil ikke desinfiseringsmiddelet virke i det hele tatt. Det finnes bare noen få virkestoffer som er effektive som våt-på-våt-desinfisering. Etter rengjøringen og desinfiseringen av tankene og bassengene kan utstyret klargjøres for å bli fylt på nytt. Deretter begynner syklusen fra rogn til yngel og videre til settefisk og fôring under strenge hygienetiltak på nytt.
Oppdrett ekskurs 1: mobile høytrykksvaskere for utendørs resirkulerende systemer
Resirkulerende akvakultursystemer finnes også utendørs, og består da av dammer eller bassenger med kontrollert vannsirkulasjon. I motsetning til RAS i tanker, vil de i dammer og bassenger kreve stor og jevn vanngjennomstrømning. Mobile høytrykksvaskere er vanlig å bruke for denne typen anlegg. Stasjonære høytrykksvaskere er som regel ikke mulig på grunn av de lokale forholdene. Avhengig av renholdskravene kan det være anbefalt med ekstrautstyr som overflatevasker, spesiallanser og munnstykker eller skumleggere. Filtreringsenhetene skal også rengjøres med høytrykksutstyr. Feiemaskiner og støvsugere eller gulvvaskemaskiner er også egnet, avhengig av gulvets tilstand.
Fiskeoppdrett ekskurs 2: renhold av merder i åpent vann
Merdene er som regel forankret på havbunnen og består av flyteplattformer og nett. Merder plasseres som regel i havet, men kan i utgangspunktet installeres i saltvann, ferskvann eller brakkvann. Merdene fungerer som habitat for fisken inntil den når full størrelse. Nettene, uavhengig om de er lagd av plast eller metall, krever regelmessig rengjøring på grunn av de ulike typene med avsetninger som fester seg, inkludert smittestoffer og bakterier. I havbrukssektoren benyttes ulike metoder for å rengjøre disse store nettene. De kan fraktes til land eller opp på en plattform for å bli rengjort med et mobilt eller stasjonært høytrykkssystem, eller de kan rengjøres i store vaskemaskiner. Dessuten finnes det rengjøringsløsninger slik at nettene kan rengjøres under vann der de er forankret ved hjelp av roterende rengjøringsskiver.