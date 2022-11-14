Fordeler ved varmtvannsvaskere

Rengjøring med varmt vann: Høytrykksvaskere rengjør enda bedre ved konstant trykk. Varmtvannsvaskere byr på forbedrede resultater og raskere rengjørings- og tørketider. I tillegg har de også en bakteriereduserende virkning. Når damptrinnet brukes, kan selv delikate overflater rengjøres forsiktig med temperaturer på opptil 155 °C. Maskinene tillater videre en reduksjon i arbeidstrykket, kortere arbeidstider og mindre mengder rengjøringsmiddel. Dette betyr at rengjøring med varmt vann har mange fordeler og forskjellige muligheter for å optimere rengjøringsprosessen.

Rengjøre med en varmtvannsvasker fra Kärcher

Enda mer effektivt med varmt vann

Høytrykksvaskere er en slager når det kommer til effektiv rengjøring og renhet. Sammenlignet med metoder uten trykk kjennetegnes de av lavt vannforbruk og høy rengjøringseffekt. Oppvarmede høytrykksvaskere byr på enda flere fordeler, siden de varmer vannet opptil 80 °C og håndterer gjenstridig smuss enda raskere og mer effektivt. Kombinasjonen av varmt vann og høyt trykk gir kommersielle brukere en stor kostnadseffektivitet, i tillegg til fordeler som kortere tørketider og redusert, eller ikke noe, behov for rengjøringsmidler.

Varmtvannsvasker på byggeplassen

Oversikt over fordeler ved rengjøring med varmtvannsvaskere

  • Mer effektiv håndtering av smøremiddelrester
  • Kortere rengjøringstider og personellbesparelser
  • Bakteriereduserende virkning og inaktivering av virus
  • Kortere tørketid
  • Betydelig reduksjon i bruk av rengjøringsmidler
  • Beskyttelse av delikate overflater og samme rengjøringsvirkning ved lavere arbeidstrykk

9 gode fordeler - raskere og mer effektiv rengjøring med varmtvannsvaskere

Rengjøring av motorrom med varmtvannsvaskere

Ved å bruke høytrykkspyler med varme øker du rengjøringsprosessen med opptil 35 prosent sammenlignet med kaldtvannsmaskiner. Grunnen til dette er de raskere tørketidene for overflaten som blir rengjort.

Varmeenergi er en viktig faktor som påvirker og akselererer rengjøringsarbeidet. Det er ikke uten grunn at temperaturen – sammen med mekanikk, rengjøringsmiddel og tid – er en av de fire parametrene som gjensidig påvirker hverandre og som, i henhold til Sinners sirkel (effektmekanisme for å beskrive rengjøringssekvenser), påvirker hvor vellykket en rengjøringsprosess er.

Ved å tilføye varme kan smuss og rester av smøremiddel brytes ned raskere. Hver økning i temperaturen med 10 °C, akselererer de kjemiske prosessene og halverer reaksjonstiden. Oljer, fett og sot løser seg opp ved hjelp av varme, og de kan deretter fjernes på en enklere måte. Emulgeringen av oljer og fett akselereres også i varmt vann.

Forskjellige praktiske eksempler, fra for eksempel verksteder og håndverksbedrifter til store industribedrifter, viser at bruk av varmt vann kan redusere den totale rengjøringstiden med opptil 35 prosent. Dette betyr at personellkostnadene kan reduseres.

En annen viktig faktor ved bruk av varmtvannsvaskere er den korte tørketiden. Overflater som rengjøres med varmt fremfor kaldt vann, er gjerne noe oppvarmet, og tørker derfor normalt sett raskere.

Kortere tørketid

Vanlige kaldtvannsmaskiner oppnår bare ønsket rengjøringsresultat med riktig rengjøringsmiddel. Varmtvannsmaskiner gjør på den andre siden jobben raskere. Fordi gjenstridig smuss, inkludert stivnet fett, harpiks eller oljerester, løses som regel lettere opp i varmt vann. Dermed er behovet for rengjøringsmiddel betydelig lavere. Ofte er det ikke nødvendig å bruke rengjøringsmiddel i det hele tatt. Dette beskytter ikke bare miljøet, men fører også til kostnadsbesparelser.

Oppvarmede høytrykksvaskere er også spesielt egnet til områder som krever svært gode hygienestandarder, der mikroorganismer og annen kontaminering målrettet blir fjernet. Dette gjelder ikke bare i næringsmiddelindustrien, fra småskala slaktere til industriell produksjon, men også i landbruket der det er viktig å sørge for god hygiene i for eksempel fjøs og melkestaller.

Takket være kombinasjonen av høyt trykk og varmt vann på opptil 85 °C, oppnår du en betydelig reduksjon i kontamineringen. Denne bakteriereduksjonen er ofte tilstrekkelig uten bruk av desinfiserende midler for å oppfylle hygienekravene. Sammenlignet med kaldt vann senker ikke bruken av varmt vann temperaturen i rommet. Dette har faktisk en stor betydning i landbruket, der riktig temperatur i rommet er viktig for nyfødte dyr. Nyklekkede kyllinger er for eksempel helt avhengige av at temperatur ikke blir for lav.

Oppvarmede høytrykksvaskere kan brukes til svært krevende rengjøringsoppgaver som ikke kan løses med vann, rengjøringsmiddel og vask for hånd. Damp med en temperatur på opptil 155 °C kan løsne selv det mest gjenstridige smusset på en varsom måte uten bruk av rengjøringsmiddel. Denne metoden er best egnet til skånsom rengjøring av delikate overflater. Det er mulig å oppnå full rengjøringskraft med betydelig lavere arbeidstrykk og med bruk av mindre vann. Damp er dermed en svært miljøvennlig rengjøringsmetode som egner seg spesielt godt til å fjerne bituminøse belegg, maling, sotavleiringer, lav og alger. Redusert vannforbruk betyr også mindre avfallsvann.

Den største fordelen med varmtvannsvaskere er den gode kostnadseffektiviteten. Dette er spesielt viktig for regelmessig kommersiell bruk: Jo lengre og oftere maskinen er i bruk, jo mer betydelig blir kostnadsfordelene. Selv om innkjøpsprisen for en varmtvannsvasker er godt over dobbelt så høy som prisen for en kaldtvannsmaskin med sammenlignbart trykk og kapasitet, betaler maskinen seg raskt takket være lavere kostnader til drift og personell.

Årsaken til den høyere prisen er den mer komplekse teknologien, spesielt brenneren. Høyere energiforbruk på grunn av varmesystemet må også tas med i beregningen av vedlikeholdskostnadene. Men disse to utgiftene blir raskt tjent inn igjen på grunn av de høye besparelsene som følger med en varmtvannsmaskin. Vi ser lavere vedlikeholdskostnader, der kostnaden til oppvarming raskt blir tjent inn igjen av store besparelsene av rengjøringsmidler og redusert vannforbruk. En viktig faktor i beregningene av lønnsomheten, er at rengjøringstiden kan være opptil 35 prosent kortere med bruk av varmt vann. Dette slår positivt ut på personalkostnadene. I løpet av hele levetiden til en kommersielt brukt høytrykksvasker, vil besparelsene av personalkostnader være mange ganger høyere enn innkjøpskostnaden for maskinen.

Ved å bruke varmtvannsvaskere er det mulig å fjerne ugress på en bærekraftig måte. Ugressbekjemping med varmt vann er en mer skånsom prosess for både miljøet og overflatene. Metoden fungerer i trå med en grunnleggende biokjemisk regel. De fleste proteiner denatureres ved temperaturer på rundt 42 °C. Dette betyr at proteinene endrer seg, går i oppløsning og ikke lenger kan oppfylle funksjonen sin. Temperaturen som er nødvendig til dette kan enkelt genereres med en varmtvannsvasker. Ugressfjerning med varmt vanner er den eneste kjemikaliefrie metoden som også når helt til røttene.

Slik fungerer varmtvannsvaskere

Høytrykksvaskere med varmt vann kan øke vanntemperaturen fra omtrent 12 °C til opptil 155 °C for bruk av damp. Vannet i høytrykksvaskere med varmt vann, blir oppvarmet i en brennerkjele med dobbel varmespiral. Den har en kompakt design og høy varmeeffekt. Brenneren med lavt utslipp, kan drives med vanlig biodiesel.

Alternativt finnes det også maskiner med elektrisk brenner. Disse brukes der rengjøringsstedet må være helt fritt for utslippsgasser. Dette kan for eksempel være i storkjøkken, svømmehaller eller andre lukkede områder. Ved full kapasitet og maksimalt arbeidstrykk varmes vannet under trykk til maks. 85 °C.

Ved å redusere vannmengden kan varm damp genereres ved varmespiralene, med temperaturer på opptil 155 °C. Dette aktiverer damptrinnet som er spesielt intensivt og skånsom mot overflater. 

Varmtvannsvaskere fra Kärcher

Varmtvannsvaskere til å rengjøre og desinfisere store arealer

Intensiv og grundig rengjøring med høytrykksvaskere lar deg oppnå svært høye hygienestandarder. Ikke bare kan de brukes til å nå steder som er vanskelig å nå med manuelle rengjøringsteknikker, som sprekker og utilgjengelige hjørner. De er også spesielt nyttige for å rengjøre og desinfisere store områder, som himlinger, vegger og gulv. De fjerner bakterier og virus på en effektiv måte.

Rengjøringsmidler og desinfiseringsmidler spiller en viktig rolle i rengjøringsprosessene. Det mange ikke tenker på er at også varmt vann kan brukes til å bekjempe sykdomsfremkallende bakterier. Når du bruker høytrykksvaskere, har vanntemperaturen mye å si for å redusere bakteriemengden og viruskolonier. Takket være kombinasjonen av høyt trykk og varmt vann med temperaturer på opptil 85 °C, kan du oppnå en betydelig reduksjon i mengden kontaminering. Denne bakteriereduksjonen er ofte tilstrekkelig uten bruk av desinfiserende midler for å oppfylle hygienekravene. Det anbefales å bruke desinfiseringsmiddel sammen med høytrykksvaskeren for å støtte virkningen av det varme vannet.

Rengjøre med en varmtvannsvasker fra Kärcher

Produkter som egner seg for ditt bruksområde

Varmtvannsvaskere i kompaktklassen, fra Kärcher

Varmtvannsvaskere i kompaktklassen

Varmtvannsvaskere i mellomklassen, fra Kärcher

Varmtvannsvaskere i mellomklassen

Varmtvannsvaskere i superklassen, fra Kärcher

Varmtvannsvaskere i superklassen

Trailervarmtvannsvaskere fra Kärcher

Trailervarmtvannsvaskere

Varmtvannsvaskere med stående design, fra Kärcher

Varmtvannsvaskere med stående design

Varmtvannsvaskere med forbrenningsmotor, fra Kärcher

Varmtvannsvaskere med forbrenningsmotor