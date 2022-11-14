Fordeler ved varmtvannsvaskere
Rengjøring med varmt vann: Høytrykksvaskere rengjør enda bedre ved konstant trykk. Varmtvannsvaskere byr på forbedrede resultater og raskere rengjørings- og tørketider. I tillegg har de også en bakteriereduserende virkning. Når damptrinnet brukes, kan selv delikate overflater rengjøres forsiktig med temperaturer på opptil 155 °C. Maskinene tillater videre en reduksjon i arbeidstrykket, kortere arbeidstider og mindre mengder rengjøringsmiddel. Dette betyr at rengjøring med varmt vann har mange fordeler og forskjellige muligheter for å optimere rengjøringsprosessen.
Enda mer effektivt med varmt vann
Høytrykksvaskere er en slager når det kommer til effektiv rengjøring og renhet. Sammenlignet med metoder uten trykk kjennetegnes de av lavt vannforbruk og høy rengjøringseffekt. Oppvarmede høytrykksvaskere byr på enda flere fordeler, siden de varmer vannet opptil 80 °C og håndterer gjenstridig smuss enda raskere og mer effektivt. Kombinasjonen av varmt vann og høyt trykk gir kommersielle brukere en stor kostnadseffektivitet, i tillegg til fordeler som kortere tørketider og redusert, eller ikke noe, behov for rengjøringsmidler.
Oversikt over fordeler ved rengjøring med varmtvannsvaskere
- Mer effektiv håndtering av smøremiddelrester
- Kortere rengjøringstider og personellbesparelser
- Bakteriereduserende virkning og inaktivering av virus
- Kortere tørketid
- Betydelig reduksjon i bruk av rengjøringsmidler
- Beskyttelse av delikate overflater og samme rengjøringsvirkning ved lavere arbeidstrykk
9 gode fordeler - raskere og mer effektiv rengjøring med varmtvannsvaskere
Slik fungerer varmtvannsvaskere
Høytrykksvaskere med varmt vann kan øke vanntemperaturen fra omtrent 12 °C til opptil 155 °C for bruk av damp. Vannet i høytrykksvaskere med varmt vann, blir oppvarmet i en brennerkjele med dobbel varmespiral. Den har en kompakt design og høy varmeeffekt. Brenneren med lavt utslipp, kan drives med vanlig biodiesel.
Alternativt finnes det også maskiner med elektrisk brenner. Disse brukes der rengjøringsstedet må være helt fritt for utslippsgasser. Dette kan for eksempel være i storkjøkken, svømmehaller eller andre lukkede områder. Ved full kapasitet og maksimalt arbeidstrykk varmes vannet under trykk til maks. 85 °C.
Ved å redusere vannmengden kan varm damp genereres ved varmespiralene, med temperaturer på opptil 155 °C. Dette aktiverer damptrinnet som er spesielt intensivt og skånsom mot overflater.
Varmtvannsvaskere til å rengjøre og desinfisere store arealer
Intensiv og grundig rengjøring med høytrykksvaskere lar deg oppnå svært høye hygienestandarder. Ikke bare kan de brukes til å nå steder som er vanskelig å nå med manuelle rengjøringsteknikker, som sprekker og utilgjengelige hjørner. De er også spesielt nyttige for å rengjøre og desinfisere store områder, som himlinger, vegger og gulv. De fjerner bakterier og virus på en effektiv måte.
Rengjøringsmidler og desinfiseringsmidler spiller en viktig rolle i rengjøringsprosessene. Det mange ikke tenker på er at også varmt vann kan brukes til å bekjempe sykdomsfremkallende bakterier. Når du bruker høytrykksvaskere, har vanntemperaturen mye å si for å redusere bakteriemengden og viruskolonier. Takket være kombinasjonen av høyt trykk og varmt vann med temperaturer på opptil 85 °C, kan du oppnå en betydelig reduksjon i mengden kontaminering. Denne bakteriereduksjonen er ofte tilstrekkelig uten bruk av desinfiserende midler for å oppfylle hygienekravene. Det anbefales å bruke desinfiseringsmiddel sammen med høytrykksvaskeren for å støtte virkningen av det varme vannet.