Fordeler ved varmtvannsvaskere

Ved å bruke høytrykkspyler med varme øker du rengjøringsprosessen med opptil 35 prosent sammenlignet med kaldtvannsmaskiner. Grunnen til dette er de raskere tørketidene for overflaten som blir rengjort.

Varmeenergi er en viktig faktor som påvirker og akselererer rengjøringsarbeidet. Det er ikke uten grunn at temperaturen – sammen med mekanikk, rengjøringsmiddel og tid – er en av de fire parametrene som gjensidig påvirker hverandre og som, i henhold til Sinners sirkel (effektmekanisme for å beskrive rengjøringssekvenser), påvirker hvor vellykket en rengjøringsprosess er.