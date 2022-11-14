Commercial cleaning machine care

Sugelisten er i konstant kontakt med skittent vann, sand, olje og gjørme. Den festes for hånd og kan enkelt fjernes fra holderen. Deretter kan den skylles og rengjøres med en klut eller børste etter behov. Det er viktig å sjekke gummileppene for slitasje eller sprekker. Som regel kan en gummileppe vendes og dermed brukes to ganger før begge sider er utslitt, og en ny må settes inn. Intakte lepper er en forutsetning for et godt sugeresultat.

Børstehodet/aggregatet er hovedkomponenten i våtrengjøringen ved bruk av en gulvvaskemaskin og fortjener vår fulle oppmerksomhet. Børstene på et aggregat med skiver kan frigjøres fra børstedekket ved hjelp av en fotpedal. På et aggregat med valser kan holderen frigjøres uten verktøy ved å bruke en dreieknapp, slik at børstene kan fjernes.

Spesielt for et aggregat med valser kan den høye hastigheten (opptil 1 300 o/min) føre til at pakkebånd smelter sammen med busten, noe som ødelegger børsten. I tillegg må grovsmussbeholderen fjernes og tømmes etter hver rengjøring, da den samler opp skarpe steiner, gjenstander med skarpe kanter eller glassplinter. Hvis disse ikke fjernes, kan de senere forårsake riper på gulvet under vaskeprosessen.