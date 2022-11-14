Commercial cleaning machine care

Vedlikehold av profesjonelle rengjøringsmaskiner
Støvsugere, feiemaskiner og gulvvaskere brukes daglig til å holde supermarkeder, industribedrifter, lager og hoteller rene. De fjerner store mengder smuss, skaper et godt førsteinntrykk, sikrer hygiene, bevarer verdien på eiendeler og bidrar til å forhindre sklifare. For å sikre at profesjonelle rengjøringsmaskiner oppnår optimal ytelse og maksimal levetid, er det nødvendig med mer enn å bare tømme avfallsbeholderen etter bruk. Her er en guide til riktig vedlikehold av profesjonelle rengjøringsmaskiner.
Viktig å vite: Gulvvaskemaskiner
Skrubbeenheter, gummilepper, sugeslanger og skittenvannstanker er i kontinuerlig kontakt med skittent vann. Smussrester som blir liggende igjen i systemet kan bygge seg opp og skape ubehagelig lukt. Over tid kan dette også føre til tekniske problemer. For å unngå dette er det viktig med systematisk vedlikehold og grundig inspeksjon av maskinen etter hver bruk.
En systematisk tilnærming hjelper
Først, løft aggregat og sugebom slik at børstene og gummileppene frigjøres og blir tilgjengelige for rengjøring.
Det skitne vannet tømmes deretter ut i avløpet via en avløpsslange. Enden av slangen kan klemmes for å regulere eller kontrollere vannstrømmen.
Over viften på gulvvaskemaskinen vil det være et lofilter som må rengjøres, på samme måte som det grove smussfilteret på inntaket i skittenvannstanken. Disse filterne fanger opp grovt smuss som treflis, papprester eller blader, slik at viften ikke blir skadet og avløpet i tanken ikke blir tett.
Etter filteret og silen blir sugemunnstykket og sugeslangen bak den grundig skylt med rent vann mot sugelisten.
Skittentanken og lokket må også vaskes. Her blir en viktig detalj ofte glemt, nemlig gummileppen på lokket. Når tanken lukkes, kan denne gummileppen bare skape det nødvendige vakuumet hvis det ikke er skitt i den, og den ikke er skadet. Vakuumet er nødvendig for at hele systemet skal holde seg tett og sikre et godt rengjøringsresultat. Det er også lurt å rengjøre skittentanken med jevne mellomrom, ved å bruke en klut eller børste og litt rengjøringsmiddel, for å løsne fett og olje fra veggene. I parkeringsposisjon bør lokket stå åpent, slik at det tørker helt og forhindrer at ubehagelige lukter oppstår.
Gjennomgang av sugelisten og børstehodet
Sugelisten er i konstant kontakt med skittent vann, sand, olje og gjørme. Den festes for hånd og kan enkelt fjernes fra holderen. Deretter kan den skylles og rengjøres med en klut eller børste etter behov. Det er viktig å sjekke gummileppene for slitasje eller sprekker. Som regel kan en gummileppe vendes og dermed brukes to ganger før begge sider er utslitt, og en ny må settes inn. Intakte lepper er en forutsetning for et godt sugeresultat.
Børstehodet/aggregatet er hovedkomponenten i våtrengjøringen ved bruk av en gulvvaskemaskin og fortjener vår fulle oppmerksomhet. Børstene på et aggregat med skiver kan frigjøres fra børstedekket ved hjelp av en fotpedal. På et aggregat med valser kan holderen frigjøres uten verktøy ved å bruke en dreieknapp, slik at børstene kan fjernes.
Spesielt for et aggregat med valser kan den høye hastigheten (opptil 1 300 o/min) føre til at pakkebånd smelter sammen med busten, noe som ødelegger børsten. I tillegg må grovsmussbeholderen fjernes og tømmes etter hver rengjøring, da den samler opp skarpe steiner, gjenstander med skarpe kanter eller glassplinter. Hvis disse ikke fjernes, kan de senere forårsake riper på gulvet under vaskeprosessen.
Vedlikehold av feiemaskin med oppsug
Hvis feiemaskinen er utstyrt med bensin- eller dieselmotor, er det viktig å sjekke oljenivået og luftfilteret regelmessig. Det er også essensielt å kontrollere dekktrykket; hvis dette er for lavt, vil feiemaskinen komme for nært bakken og kan bli skadet, noe som også vil påvirke feieresultatene negativt. Filterelementene over smussbeholderen må rengjøres for å fjerne fint støv og forhindre skader på maskinen. Rengjøringen kan utføres enten manuelt eller ved hjelp av motorstyrte skrapere. I moderne maskiner er denne prosessen ofte automatisert gjennom filterrensingsteknologi.
I tillegg bør filteret rengjøres regelmessig med en våt- og tørrstøvsuger. Hvis filteret har polyesterbehandling, kan det også vaskes. Det er viktig å unngå rengjøring med trykkluft, da støvpartikler som slippes ut kan være helseskadelige. I tillegg kan filterelementene bli ødelagt og miste funksjonalitet. Høytrykksvask kan også skade filterlamellene, så dette bør unngås.
Til slutt er det viktig å sjekke feievalsen på maskinen, på samme måte som aggregatet på gulvvaskemaskinen. Dersom emballasjemateriale eller tape setter seg fast, må dette fjernes eller kuttes bort. Hovedfeievalsen slites raskt på grove overflater som belegningsstein, eksponert betong eller asfalt. For å oppnå optimale feieresultater, må feiemirror justeres på enkelte modeller. Hvis feiemirror er justert for lavt, vil det slites raskt, mens en høy innstilling kan føre til dårligere funksjonalitet.
Alt om traksjonsbatterier
Avhengig av systemet brukes vedlikeholdsfrie eller lavt vedlikeholdskrevende traksjonsbatterier i større gulvvaskemaskiner og feiemaskiner med en kapasitet på 40 liter eller mer. For begge typer batterier er det viktig å fjerne støv og skitt først for å unngå lekkasjer og tekniske skader. Traksjonsbatterier fungerer best ved temperaturer rundt 20 °C. Ved omgivelsestemperaturer over 40 °C og under 5 °C faller ytelsen kraftig. Det anbefales en ladetid på 12 til 14 timer for en full lading, der selve ladeprosessen er fullt automatisert. Når maskinen er slått av med nøkkelbryteren og koblet til laderen, vil laderen sjekke batteriets status og lade det med riktig strøm. Når batteriet er fullt, vil ladingen stoppe og bare en vedlikeholdslading fortsette.
Lavt vedlikeholdskrevende batterier krever litt mer menneskelig innsats. Batteritappene ved inspeksjonsvinduet bør sjekkes minst én gang i uken. Hvis flottøren nesten når vinduet, har batteriet nok vann. Hvis flottøren er lavere, må det tilsettes destillert vann. For større batterier utføres denne prosessen via et sentralt fyllesystem (aquamatic-system). Det er viktig at beholderen med destillatet plasseres minst tre meter over påfyllingsstasjonen, slik at vannet faller gjennom slangen og hindrer luftbobler. Det er også viktig at denne påfyllingen skjer etter lading, ellers kan syre lekke ut og skade maskinen.
Renhet kommer innenfra – og utenfra
Denne oversikten viser at selv maskinene som sørger for renhold trenger pleie og vedlikehold for å utføre jobben sin. Husk at skitne rengjøringsmaskiner gir et negativt inntrykk. Det er derfor verdt å rengjøre utsiden av maskinene regelmessig, slik at de både fungerer godt og ser bra ut.