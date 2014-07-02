STASJONÆRE SYSTEMER

Stasjonære høytrykksvaskere - en base, flere uttak og plasseringer. En fastmontert høytrykkspyler er velegnet på områder med behov for både rengjøring og desinfisering. Stasjonære høytrykksvaskere er meget fleksible, og med mulighet for rengjøring av flere områder samtidig sparer du mye tid. De konfigureres ut i fra behov, slik at kunden får en individuelt tilpasset rengjøringsløsning. Se vårt utvalg av fastmonterte høytrykkspylere her.