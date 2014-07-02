STASJONÆRE SYSTEMER

Stasjonære høytrykksvaskere - en base, flere uttak og plasseringer. En fastmontert høytrykkspyler er velegnet på områder med behov for både rengjøring og desinfisering. Stasjonære høytrykksvaskere er meget fleksible, og med mulighet for rengjøring av flere områder samtidig sparer du mye tid. De konfigureres ut i fra behov, slik at kunden får en individuelt tilpasset rengjøringsløsning. Se vårt utvalg av fastmonterte høytrykkspylere her.

Kärcher Kaldt vann

Stasjonære kaldtvannshøytrykksvaskere er svært fleksible for ethvert bruksområde, med en tilløpstemperatur for vann på opptil 85 °C og mulighet for flerlansedrift.

Kärcher Varmt vann

Stasjonære varmtvannshøytrykksvaskere med olje- eller gassfyring for kraftig rengjøring og maksimal effektivitet.

Kärcher Varmtvannsgeneratorer

Elektriske varmtvannsgeneratorer er løsningen der man mangler tilgang på varmtvann, og hvor olje- eller gassfyrte alternativer ikke kan installeres.

