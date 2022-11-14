Fisketransport – tiltak for rengjøring og hygiene i fisketransport

Fisketransport: Hold kjøretøyene rene

I tillegg til rengjøringen av transportcontainerne for sjødyrene, er det også viktig at transportkjøretøyene rengjøres grundig både innvendig og utvendig med jevne mellomrom. Dette gjelder både åpne kjøretøy og kjøretøy utstyrt med tank eller container.

Ved større anlegg der mange transportkjøretøy skal rengjøres, kan det være fornuftig å opprette et rengjøringssystem for kommersielle kjøretøy. Et alternativ er å installere en stasjonær høytrykksvasker ved en rengjøringsstasjon. Denne enheten kan benyttes med både kaldt og varmt vann, og den kan brukes av flere personer samtidig. Takket være det individuelle oppsettet og det store utvalget med tilbehør, kan enheten enkelt tilpasses brukerens behov.

Bruk av varmt vann vil i seg selv redusere forekomsten av smittestoffer. Ved behov kan høytrykksvaskeren stilles til den laveste trykkinnstillingen og brukes for å påføre et desinfeksjonsmiddel for å desinfisere kjøretøyene som blir benyttet i fiskeindustrien både innvendig og utvendig.