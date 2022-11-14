Fisketransport – tiltak for rengjøring og hygiene i fisketransport
Forflytningen av fisk og skalldyr, fra utklekkingsanlegget til oppdrettstankene, er alltid forbundet med en viss risiko for å introdusere smittestoffer eller infeksjoner til det nye habitatet til sjødyrene. Grundig rengjøring og desinfisering av transportcontainerne og -kjøretøyene som benyttes i fisketransporten, er helt avgjørende for å minimere risikoen for spredning av smittestoffer.
Omfattende hygiene for fisketransport
I forbindelse med klekking og oppdrett av marine dyr vil det fra tid til annen være behov for transport. For eksempel vil det være behov for å flytte fisk fra en tank til en annen, eller fra et klekkingsanlegg til fôringstanker eller oppdrettstanker, eller for å transportere fisken til merder i åpent hav eller til videre foredling. I alle disse typene fisketransport vil rengjøring og desinfeksjon spille en avgjørende rolle, i tillegg til dyrevernskravene som tankene må oppfylle, vannkvaliteten og transportens varighet. Dette gjelder selve tankene og transportcontainerne. I tillegg er det anbefalt å rengjøre hele containeren, både innvendig og utvendig, for å fjerne eventuelle rester fra tidligere transportoppdrag. Dette reduserer faren for oppblomstring av smittestoffer og forebygger infeksjoner, slik at det bare er friske sjødyr som ankommer mottaksstedet.
Fisketransport: Rengjøring av containere
Mens fisk og reker som regel blir transportert i tanker, blir krabber og hummer vanligvis fraktet i sprinkelkasser og kurver. I begge tilfeller er det viktig at transporten utføres effektivt og uten at sjødyrene kommer til skade. Derfor er det nødvendig med grundig hygiene. Den begynner med hvordan sjødyrene blir flyttet over i transportcontainerne. En innretning som gjør det enkelt for førerne å vaske og desinfisere hendene sine under fisketransporten, er en god idé. Det samme er bekledning som bare blir benyttet når sjødyrene blir lesset og losset.
Alternativ 1: Bruk varmt vann med høyt trykk
I fiskeindustrien er det populært og anbefalt å bruke en varmtvannsvasker for å fjerne alt smuss og alle avsetningene fra tankene, kurvene og sprinkelkassene etter hver fisketransport. Dette er fordi vannet kan varmes opp til 155 °C – i tillegg til å redusere avsetninger under rengjøringen, er dette også med på å fjerne smittestoffer og eventuell biofilm (som er et slimlag som dannes av mikroorganismer). Vanligvis vil det heller ikke være nødvendig å bruke rengjøringsmiddel.
Fordelene med å bruke en varmtvannsvasker
I tillegg til det varme vannet vil jevnt, konstant trykk også bidra til at høytrykksvaskeren rengjør bedre. I tillegg til bedre resultater, raskere rengjøring og kortere tørketid, vil man se en målbar reduksjon i smittestoffer ved bruk av varmtvannsvaskere. Ved hjelp av dampinnstillingen er det mulig å rengjøre ømfintlige overflater med temperatur opp til 155 °C. Varmtvannsvaskere gjør det mulig å redusere arbeidsbelastningen, tiden som kreves for å utføre jobben og mengden med rengjøringsmidler. Rengjøring med varmtvannsvaskere har mange fordeler og gjør det mulig å optimalisere rengjøringen i fisketransporten.
Alternativ 2: Kaldt vann, bøtte og skumlanse
Hvis det derimot blir benyttet kaldt vann under høyt trykk, er det anbefalt å bruke et alkalisk rengjøringsmiddel for å løse opp olje, fett og proteiner. På denne måten blir ingen avsetninger sittende igjen som kan sette velferden til dyrene som senere blir transportert, i fare. Hvis det blir benyttet et rengjøringsmiddel, vil en skumlegger være godt egnet for å sikre jevn påføring. Munnstykket er spesielt utviklet for å sikre et fint, jevnt skum som tydelig viser hvilke områder som allerede har blitt behandlet. Skummet forblir på overflaten lenger og kan derfor virke mer effektivt. Skyll deretter med rent vann. Etter rengjøringen av fisketransportcontaineren må også transportkjøretøyene samt de andre transportmidlene og utstyret som ble benyttet under operasjonen, desinfiseres med et egnet middel. For at desinfiseringen skal være effektiv, må alle containerne være tørre. Desinfeksjon er anbefalt eller lovpålagt, avhengig av nasjonalt lovverk.
Tips:
Avhengig av de lokale forskriftene kan det være enklere å sikre korrekt håndtering av avløpsvannet hvis containerne som ble benyttet under fisketransporten, blir rengjort ved en rengjøringsstasjon eller i en vaskehall.
Fisketransport: Hold kjøretøyene rene
I tillegg til rengjøringen av transportcontainerne for sjødyrene, er det også viktig at transportkjøretøyene rengjøres grundig både innvendig og utvendig med jevne mellomrom. Dette gjelder både åpne kjøretøy og kjøretøy utstyrt med tank eller container.
Ved større anlegg der mange transportkjøretøy skal rengjøres, kan det være fornuftig å opprette et rengjøringssystem for kommersielle kjøretøy. Et alternativ er å installere en stasjonær høytrykksvasker ved en rengjøringsstasjon. Denne enheten kan benyttes med både kaldt og varmt vann, og den kan brukes av flere personer samtidig. Takket være det individuelle oppsettet og det store utvalget med tilbehør, kan enheten enkelt tilpasses brukerens behov.
Bruk av varmt vann vil i seg selv redusere forekomsten av smittestoffer. Ved behov kan høytrykksvaskeren stilles til den laveste trykkinnstillingen og brukes for å påføre et desinfeksjonsmiddel for å desinfisere kjøretøyene som blir benyttet i fiskeindustrien både innvendig og utvendig.
Rengjøring av kommersielle kjøretøy
Rene kommersielle kjøretøy er avgjørende for at flåten skal gi et godt inntrykk. For å redusere arbeidskostnadene og tiden som går med, er det høye krav til vaskingens effektivitet og hastighet. Størrelsen og utformingen på kjøretøyene krever spesielt tilpasset teknologi for vaskingen. I tillegg må den kjemiske balansen for vasken være riktig for å rengjøre lastebiler, busser og lignende på en økonomisk måte.
Tips – Har du problemer med vannrester som blir liggende igjen i transportcontainerne? Fjern det enkelt med en våt- og tørrstøvsuger
Etter hver transport og tømming av tankene, blir det ofte liggende igjen vannsøl på gulvet og i hjørnene. En kraftig våt- og tørrstøvsuger er godt egnet til å fjerne vannrestene fra tankene. Den kan også benyttes for å fjerne større mengder med vannrester. Støvsugeren kan i tillegg brukes for å fjerne vannrester i selve transportkjøretøyet.