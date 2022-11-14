Krav til vask av nyttekjøretøy

Det er strenge krav til rengjøring av nyttekjøretøy. Dette er fordi skitt som samler seg på lastebiler og lignende, varierer betydelig avhengig av bruksformål og kjøretøytype. Vasketeknologien må derfor kunne fjerne skitt som asfaltflekker, oljer og gjørmeflekker på en pålitelig og rask måte. Det samme gjelder for sesongbaserte tilgrisinger (f.eks. veisalt, blomsterpollen, insekter og bladrester). Vasken må samtidig være skånsom mot kjøretøyets overflater.

En annen utfordring er de ulike materialene lastebilene består av. Dette kan være alt fra aluminium, karbonfiber og stål til gummi og diverse plastkomponenter. I vaskeprosessen må alle materialer rengjøres pålitelig og forsiktig.