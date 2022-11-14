Rengjøring av nyttekjøretøy
Å ha rene nyttekjøretøy spiller en viktig rolle for utseendet til kjøretøyparken. For å spare både arbeidskostnader og tid stilles det høye krav til vaskekvalitet og -hastighet. Størrelsen og utformingen av kjøretøyene krever imidlertid ikke bare en spesiell teknologi for selve vasken – vaskekjemikaliene må også være riktige for kostnadseffektiv rengjøring av lastebiler, busser osv.
Krav til vask av nyttekjøretøy
Det er strenge krav til rengjøring av nyttekjøretøy. Dette er fordi skitt som samler seg på lastebiler og lignende, varierer betydelig avhengig av bruksformål og kjøretøytype. Vasketeknologien må derfor kunne fjerne skitt som asfaltflekker, oljer og gjørmeflekker på en pålitelig og rask måte. Det samme gjelder for sesongbaserte tilgrisinger (f.eks. veisalt, blomsterpollen, insekter og bladrester). Vasken må samtidig være skånsom mot kjøretøyets overflater.
En annen utfordring er de ulike materialene lastebilene består av. Dette kan være alt fra aluminium, karbonfiber og stål til gummi og diverse plastkomponenter. I vaskeprosessen må alle materialer rengjøres pålitelig og forsiktig.
Mekanisk rengjøring fører til tids- og kostnadsbesparelser
Mekanisk rengjøring bidrar til å spare både arbeidskostnader og tid. En effektiv løsning er derfor å bruke moderne portalvaskeanlegg og vaskeplasser med høytrykksvaskere for nyttekjøretøy. Disse har en rekke funksjoner som gjør at bilvasken kan tilpasses forskjellige krav. Bruksområdet spenner fra manuell eller mekanisk forvask, til grundig hovedvask og bilpleie. Dette gjør det mulig å bruke spesielt utviklede rengjøringsmidler. Uten disse ville det være enten umulig eller ekstremt tidkrevende å oppfylle de strenge kravene til rengjøring av nyttekjøretøy. Bruk av vaskeanlegg og vaskeplasser må imidlertid tilpasses kjøretøyenes type, antall og størrelse.
Når du velger ut og utruster et vaskesystem for nyttekjøretøy, må tre viktige spørsmål besvares:
Hvilke kjøretøy skal rengjøres?
Når du velger og utruster et vaskesystem for nyttekjøretøy, er det viktig å først avklare hvilke kjøretøytyper som skal rengjøres. Anleggskjøretøy med spesielle konstruksjoner er vanskelige å rengjøre og krever vanligvis bruk av høytrykksvasker, da de ikke kan kjøres gjennom portalvaskeanlegg. Det er alternativt mulig installere stasjonære sprøytebuer uten børster for disse kjøretøyene. I motsetning til et portalvaskeanlegg beveger ikke disse buene seg – i stedet blir kjøretøyene kjørt gjennom dem og vasket uten nærkontakt. Dette gjør at kjøretøyene kan vaskes uten særlig mye manuelt arbeid. Slephengere, busser og lastebiler med kasseoverbygg kan derimot rengjøres langt mer effektivt med stasjonære portaler eller mobile børstevaskesystemer.
Bilvask til egne formål eller tilgjengelig for allmennheten?
Det er også viktig å vurdere om vaskeanlegget skal brukes til firmaets egne formål, eller om det også helt eller delvis skal være tilgjengelig for allmennheten. Hvis det primært skal brukes til firmaets egne formål, avhenger størrelsen og den tekniske utformingen til systemet av antall og type kjøretøy. Når det gjelder bilparker med ulike typer kjøretøy, kan det være nødvendig med et kombinert vaskesystem. Dette kan også gjøre det nødvendig å ta med manuell vask med høytrykksvaskere i tillegg til et portal- eller mobilt børstevaskesystem for lastebiler.
Det samme gjelder for anlegg som er tilgjengelig for allmennheten. I dette tilfellet avhenger de valgte vaskesystemene av forventet antall kjøretøy. Dette krever en grundig analyse av stedet (f.eks. antall besøkende på stedet, antall firmaer i området med kommersielle kjøretøyflåter, regionale konkurransesituasjoner, lovverk for beskyttelse av grunnvann).
Er konstruksjonsmessige og tekniske krav oppfylt?
De fleste tilgjengelige vaskesystemer krever en tilstrekkelig stor hall med vanntilførsel og drenering, samt en trefaset vekselstrømtilkobling (400 V). Før du installerer vaskesystemet er det også viktig å sjekke om størrelsen på hallen samsvarer med de mange sikkerhetsforskriftene fra bransjeorganisasjonene (retningslinjer for bilvaskesystemer ZH1/543).Det er ofte også nødvendig å planlegge og kjøpe en separator for vaskevannet. Hvis en innendørs installasjon ikke er mulig, kan noen portalvaskeanlegg for lastebiler settes opp utendørs. I dette tilfellet må det også installeres en sprutbeskyttelse. Plassen som kreves for at kjøretøyet skal kunne manøvrere greit på området, samt egnet areal til for- og etterpleie er også viktig. Hvis vaskeplassen og hallen er lett tilgjengelig i rushtiden, og det uten vanskelige manøvrer, har dette en positiv innvirkning på kundetilfredsheten og dermed besøksfrekvensen.
Rent kjøretøy på en, to, tre
Trinn 1: Forvask
En høytrykksvasker brukes ofte til å forvaske nyttekjøretøy. Før du kjøper et vaskeanlegg må du bestemme deg for om du ønsker en mobil eller stasjonær maskin. Du må også velge mellom kaldtvanns- og varmtvannsvaskere.
- Mobile maskiner er mer kostnadseffektive. Og det faktum at de kan flyttes rundt betyr at de kan brukes til mange (spesialiserte) oppgaver, som rengjøring i verksted. Vær imidlertid oppmerksom på at disse krever lengre klargjøringstider. Kapasiteten når det gjelder forbruksvarer som drivstoff og rengjøringsmiddel (ca. 10 til 20 l) er også begrenset avhengig av systemet.
- Stasjonære høytrykksvaskere har den fordelen at vannet kan varmes opp av energiforsyningen (strøm/gass/fyringsolje) uten begrensninger. Det er til enhver tid orden i ledninger og forsyningslinjer. Tankene for vaskekjemikalier er også større, noe som betyr at de ikke trenger å fylles opp så ofte.
Et alkalisk rengjøringsmiddel for lastebil og overbygg brukes til forvask. Forspøytemiddelet for børste- og høytrykksvaskesystemer bidrar til å myke opp og fjerne vanskelig smuss som fett, rust, olje, asfalt, insektrester og smussfilm. Rengjøringsmiddelet porsjoneres enten i riktig mengde ved hjelp av høytrykksvaskere eller sprayes tynt på via doseringssystemet for portalvaskeanlegg. En alkalisk felgrens brukes til hjulene om nødvendig.
Alternativt er det mulig å installere en intensiv forsprøytebue på portalvaskeanlegget. Avhengig av mengden og typen smuss betyr dette at manuell forrengjøring kanskje ikke lenger er nødvendig.
Trinn 2: Hovedvask
I løpet av hovedvasken som følger etter forvasken, fjernes myknet smuss fra kjøretøyet med tre roterende børster ved å tilsette vann og kraftig sjampo eller skum. De aktive ingredienskombinasjonene fremmer børstenes glideegenskaper og beskytte dermed kjøretøyets overflate. Sidebørstenes kontakttrykk kan tilpasses det aktuelle kjøretøyet, som i kombinasjon med den presise konturdeteksjonen sikrer optimale vaskeresultater.
Hovedvasken etterfølges av skylling, hvor eventuelle gjenværende smuss- og vaskemiddelrester fjernes.
Alternativt kan hovedvasken også utføres med et manuelt betjent enkeltbørstesystem. Dette systemet rengjør kjøretøy med en høyde på opptil 4,20 meter, og er egnet for rask og grundig allsidig rengjøring (sider, foran og bak) av små flåter med opptil 15 kjøretøy.
Trinn 3: Vedlikehold av kjøretøy
Et tilleggsprogram, for eksempel voksing, kan deretter velges for å hjelpe til med å vedlikeholde lastebilen. Dette beskytter lakken mot skadelige miljøpåvirkninger som støv, sur nedbør eller etsende fugleavføring. Voks forhindrer også korrosjon siden den fyller sprekker og hulrom som det ellers kommer vann inn i, og danner en beskyttende film når den tørker. Andre fordeler er at det er mindre sannsynlig at smuss feste seg til lakken, kjøretøyet ser bra ut over lenger tid og er lettere å rengjøre.
Videre gir flytende sprayvoks kjøretøyene en strålende glans og langsiktig beskyttelse. Fordi det ikke påvirkes av vannkvaliteten, etterlater det en plettfri finish etter vask uten blåsetørking. Flytende lær er utviklet for bilvaskesystemer uten blåsetørking, og er spesielt egnet for kjøretøyer med store synlige overflater. Produktet gjør at vaskevannet renner av kjøretøyets overflate og vinduer uten å etterlate spor.
Spar penger med de riktige kjemikaliene
En stor andel av vaskesystemer for nyttekjøretøy bruker et system for gjenvinning av vann for å redusere forbruket av ferskvann. Dette filtrerer smusspartikler ut av vannet, fører partiklene vekk og returnerer det rensede vannet tilbake i systemet – noe som kan redusere forbruket av ferskvann med opptil 85 prosent. For effektiv behandling av gjenvunnet vann og sikker drift av vaskesystemet, er det imidlertid nødvendig med de rette vaskekjemikaliene. Dette skyldes at komponenter som tanksystemet med slamfelle, filtersystemet og oppbevaringstanken for gjenvunnet vann, bare fungerer som de skal hvis de ikke påvirkes av kjemikaliene. Overhold alltid produsentens spesifikasjoner.
Du kan spare penger med de riktige kjemikaliene. Tilsetningsstoffer som velges i henhold til individuelle behov, sparer vann, noe som betyr at systemet kjører trygt og gir raskere avkastning. Kunden drar også nytte av dette. Et vaskesystem med koordinerte programmer og rengjøringsmidler arbeider med høyeste kvalitetsnivå og har liten miljøpåvirkning. Dette bidrar til at kjøretøyet beholde sin verdi og har samtidig en positiv innvirkning på kundetilfredsheten.
[A] Utslipp av avløpsvann via tanksystem til avløpssystemet | [B] Avløpsvann slippes ut via vanntanken for gjenvunnet vann i avløpssystemet
Kretsen for gjenvunnet vann: Avløpsvannet strømmer inn i en pumpegrop [2] via sedimenteringsgropen [1]. Derfra pumpes det inn i vanntanken for gjenvunnet vann [4] gjennom det automatisk tilbakespylbare sandfilteret (mediefilteret) [3] og gjøres tilgjengelig for vaskeprosessen via en tilførselspumpe [5]. Avhengig av gjeldende lovbestemmelser kan overflødig vann ledes inn i avløpssystemet [6] enten direkte eller gjennom en separator ved å passere gjennom pumpegropen. Avløpsvannet kan også ledes inn i avløpssystemet direkte fra tanken for gjenvunnet vann [7]. I dette tilfellet er det ingen forbindelse mellom pumpegropen og avløpssystemet.