Vaskesystemer og vaskeplasser
Å holde kjøretøyene rene – enten det er personbiler eller nyttekjøretøy – gir ikke bare et positivt inntrykk, det spiller også en viktig rolle for sikkerheten og for å bevare verdien til kjøretøyene. Portalvaskeanlegg og selvbetjente vaskesystemer som tjenester for allmennheten, kan være lønnsomme for både bilforhandlere, bilvaskeanlegg, verksteder og bensinstasjoner. Kommersielle portalvaskeanlegg for nyttekjøretøy og mobile bilvasker med én enkelt børste sikrer at transportbyråer og busselskaper har en skinnende ren kjøretøypark.
Lønnsom sidevirksomhet for verksteder, bensinstasjoner og bilforhandlere
Mange bileiere er stolte av hvordan kjøretøyet deres ser ut. De sørger for at kjøretøyet er rent og godt vedlikeholdt, ikke bare på grunn av utseendet – sikkerhetsmessige årsaker og bevaring av kjøretøyets verdi spiller også en viktig rolle. De vasker og utføre derfor vedlikeholdsarbeid regelmessig på kjøretøyet. Portalvaskeanlegg og selvbetjente vaskeanlegg kan derfor utgjøre en lønnsom tilleggsinntekt for bilverksteder, bensinstasjoner og bilforhandlere. Vaskeanlegg får også store fordeler av å velge kostnadseffektive og miljøvennlige systemer. For at vaskesystemet skal være lønnsomt er det viktig at størrelse og utstyr til systemet er optimalt tilpasset målgruppen og antall kjøretøy som vaskes daglig. Hvis bileiere er imponert over vaskeresultatene, kan du se frem til kunder som kommer igjen og igjen.
Kostnadseffektiv rengjøring for transportselskaper og busselskaper
I mange år har busser og lastebiler blitt stadig viktigere i transport av både mennesker og varer. Renslighet spiller også en nøkkelrolle i å opprettholde forsyningskjeder og få prosesser til å fungere sømløst.
Effektive vaskeprosesser sparer tid og penger
For å spare både lønnskostnader og tid er kravene til vaskekvalitet og hastighet spesielt høye for rengjøring av nyttekjøretøy. Jo mer effektiv rengjøringsprosessen er, jo raskere kan nemlig nyttekjøretøyene brukes til transport igjen. Det er også viktig å ha et fleksibelt vaskeprogram for å møte behovene til ulike kjøretøytyper og -materialer, samt for ulike typer smuss. Størrelsen og utformingen til nyttekjøretøy krever imidlertid ikke bare en spesiell teknologi for selve vaskeprosessen. Du må også velge de riktige vaskekjemikaliene for å rengjøre kjøretøyene kostnadseffektivt.
Rene kjøretøy bevarer verdien til bilparken
Hvis du alltid holder kjøretøyene rene, vil de ha lengre levetid og være lettere å vedlikeholde. Dette gjelder uansett om det er leiebiler, lastebiler, bussflåter eller kommunale bilflåter. Det er lettere å holde kjøretøyene i god stand hvis de er rene. Dette gjør det også letter å oppdage eventuelle skader.