Vaskesystemer og vaskeplasser

Lønnsom sidevirksomhet for verksteder, bensinstasjoner og bilforhandlere

Mange bileiere er stolte av hvordan kjøretøyet deres ser ut. De sørger for at kjøretøyet er rent og godt vedlikeholdt, ikke bare på grunn av utseendet – sikkerhetsmessige årsaker og bevaring av kjøretøyets verdi spiller også en viktig rolle. De vasker og utføre derfor vedlikeholdsarbeid regelmessig på kjøretøyet. Portalvaskeanlegg og selvbetjente vaskeanlegg kan derfor utgjøre en lønnsom tilleggsinntekt for bilverksteder, bensinstasjoner og bilforhandlere. Vaskeanlegg får også store fordeler av å velge kostnadseffektive og miljøvennlige systemer. For at vaskesystemet skal være lønnsomt er det viktig at størrelse og utstyr til systemet er optimalt tilpasset målgruppen og antall kjøretøy som vaskes daglig. Hvis bileiere er imponert over vaskeresultatene, kan du se frem til kunder som kommer igjen og igjen.