Rengjøring av uteområder på bensinstasjoner

For mellomstore områder: manuelle feiestøvsugere

Det neste nivået er feiestøvsugeren. Disse maskinene oppnår en ytelse på opptil 4725 kvadratmeter i timen. Under feieprosessen virvler feiestøvsugeren opp smusset med en valsebørste, støvsuger det opp ved hjelp av en sugeturbin (blåser) og separerer det i et filtersystem.

Feiestøvsugere har egen fremdrift. De er litt bredere enn feiemaskiner, men like ergonomiske, og (med riktig utstyr) kan de rengjøre de krappe svingene og hjørnene på uteområdene til bensinstasjonen like godt. Fordi brukeren går bak feiemaskinen når den arbeider, kalles de også «gå-bak maskiner».

For et areal på mer enn 300 kvadratmeter lønner det seg å kjøpe en feiestøvsuger. På en time kan en gå-bak maskin rengjøre fra 3375 til 4700 kvadratmeter. Dermed blir uteområdene til bensinstasjonen raskt rengjort, og maskinene er egnet for overflaterengjøring av hele uteområdet: inn- og utkjøring, parkeringsplasser og områdene rundt apparater for måling av lufttrykk, samt bilvasken.