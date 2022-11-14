Rengjøring av uteområder på bensinstasjoner
Rengjøring av uteområder på bensinstasjoner – regelmessig og økonomisk: Dette er en viktig oppgave for alle som driver bensinstasjoner. Først og fremst fordi utendørsområdet er utsatt for mye skitt og smuss. For det andre fordi et rent uteområde er avgjørende for at kundene skal føle seg vel. Og dermed også for salget inne i bensinstasjonen. En oversikt over hva ansatte ved bensinstasjoner bør huske når de rengjør uteområdene.
Ulike typer smuss
Smuss er et konstant problem på uteområdene til bensinstasjoner. Det er fort gjort at kundene mister ned tørkepapir og at matrester havner på bakken. Drikkebokser og forskjellige forpakninger fra kiosken blir liggende rundt søppelkassene. Bensin drypper ned på bakken, det samme gjør det skitne vannet etter vasking av bilruter. Tyggegummi tråkkes ned i underlaget, og det blir oljeflekker her og der. Høstvinden blåser blader inn på områdene til bensinstasjonen, og om vinteren etterlater bildekkene snø og grus ved pumpene. Og ved motorveier og hovedveier virvler forbipasserende lastebiler opp store mengder veistøv, som igjen legger seg på uteområdet til bensinstasjonen.
Rengjøring av uteområdene øker salget
Når uteområdene til bensinstasjonen er rene, skaper det tillit og øker salget. Hvis området har et ryddig og rent utseende, vil dette med rette oppfattes som et tegn på kvalitet, kundevennlighet og god service. Kundene får en positiv følelse når de går inn på bensinstasjonen for å betale, og er da mer tilbøyelige til å bruke penger der.
Rengjøring av uteområdene på bensinstasjonen: ulike oppgaver, ulike typer smuss
Renholdsoppgavene på uteområdene til bensinstasjonen er omfattende og varierte. Renhold kan derfor bare gjennomføres på en økonomisk måte ved bruk av egnet utstyr. Riktig utstyr gjør det mulig for ansatte på bensinstasjoner å redusere arbeidsinnsatsen som kreves, samtidig som kundetilfredsheten økes. Kraftige rengjøringsmaskiner gjør det mulig å sikre rene, ryddige og trygge forhold på uteområdene – med lave arbeidskostnader.
De riktige maskinene for rengjøring av uteområdene til bensinstasjonen avhenger av om det er løs eller fastsittende skitt. I tillegg spiller størrelsen på området en rolle.
Vær på den sikre siden: Sørg for å følge forskriftene
Bruk av rengjøringsmaskiner og kjemikalier på bensinstasjoner er også delvis lovregulert. Yrkesorganisasjoner og oljeselskaper har også regler for utstyr og rengjøringsmidler, fordi helse, miljø og sikkerhet er spesielt viktig med tanke på farlige materialer og stoffer som er i bruk på bensinstasjoner. Det er derfor viktig for ansatte på bensinstasjoner å være kjent med aktuelle forskrifter.
Løs smuss på uteområdet
Ansatte bør feie uteområdene til bensinstasjonen minst en gang om dagen. Ellers samler løs smuss seg i for eksempel sprekker. Det fører til en unødvendig økning i den nødvendige arbeidsinnsatsen.
Videre betyr et rent uteområde også mindre smuss inne på bensinstasjonen. Regelmessig rengjøring av uteområdet er derfor et forebyggende tiltak.
For mindre områder: manuelle feiemaskiner
Den enkleste løsningen for daglig rengjøring av uteområdene er en manuell feiemaskin med skyvehåndtak. De genererer ikke mye støy, er enkle å manøvrere og håndtere.
En moderne manuell feiemaskin kan rengjøre 2800 til 3600 kvadratmeter på en time. Til sammenligning kan én person rengjøre 120 til 160 kvadratmeter i timen med en vanlig kost – og samtidig virvle opp en betydelig større mengde støv. Manuelle feiemaskiner er dermed også verdt det for mindre bensinstasjoner.
Tips 1 – Dobbeltsidig drift
Når du kjøper en manuell feiemaskin, anbefales det å sørge for at hovedvalsebørsten drives fra begge sider. Det vil dermed være enkelt å rengjøre sprekker, kanter og krappe svinger på uteområdet til bensinstasjonen, fordi valsebørsten kan rotere både i venstre- og høyresving takket være den dobbeltsidige fremdriften.
Tips 2 – To sidebørster
I tillegg gjør to sidebørster arbeidet lettere rundt hjørner og langs kanter rundt bensinpumpene. Maskinen kan dermed komme nært og feie rundt kurver og kanter på begge sider. Løs smuss feies ut av hjørner og inn under feiemaskinen i en sirkulær bevegelse. Derfra flyttes smusset støvfritt over til støvbeholderen.
For mellomstore områder: manuelle feiestøvsugere
Det neste nivået er feiestøvsugeren. Disse maskinene oppnår en ytelse på opptil 4725 kvadratmeter i timen. Under feieprosessen virvler feiestøvsugeren opp smusset med en valsebørste, støvsuger det opp ved hjelp av en sugeturbin (blåser) og separerer det i et filtersystem.
Feiestøvsugere har egen fremdrift. De er litt bredere enn feiemaskiner, men like ergonomiske, og (med riktig utstyr) kan de rengjøre de krappe svingene og hjørnene på uteområdene til bensinstasjonen like godt. Fordi brukeren går bak feiemaskinen når den arbeider, kalles de også «gå-bak maskiner».
For et areal på mer enn 300 kvadratmeter lønner det seg å kjøpe en feiestøvsuger. På en time kan en gå-bak maskin rengjøre fra 3375 til 4700 kvadratmeter. Dermed blir uteområdene til bensinstasjonen raskt rengjort, og maskinene er egnet for overflaterengjøring av hele uteområdet: inn- og utkjøring, parkeringsplasser og områdene rundt apparater for måling av lufttrykk, samt bilvasken.
For store områder: sitte-på feiestøvsugere
For de som driver store bensinstasjoner er det verdt å kjøpe en sitte-på feiestøvsuger. Med en slik maskin kan én person veldig raskt rengjøre hele uteområdet til bensinstasjonen.
Det finnes både elektriske og bensindrevne feiestøvsugere. Elektriske maskiner anbefales vanligvis til bruk på bensinstasjoner fordi de er mer stillegående.
En kraftig elektrisk motor med en effekt på minst 600 watt kan rengjøre 6000 kvadratmeter og mer på 60 minutter. Sitte-på feiestøvsugere brukes også på skoler, for offentlige utearealer eller i svært store butikker.
Takket være lett styring og liten svingradius er feiestøvsugeren svært manøvrerbar, og den kan enkelt styres både forover og bakover. Håndteringen er ukomplisert og selvforklarende. Sitte-på feiemaskin kan også plukke opp grove ting som drikkebokser og småsteiner.
Tips 1 – Selvrensende filtre
Når du kjøper filtre, bør du velge filtre med stort areal og automatisk selvrensende funksjon.
Tips 2 – Store oppsamlingspanner for skitt
Maskinen bør ha en oppsamlingspanne med en kapasitet på minst 50 liter.
Tips 3 – Enkelt vedlikehold
Filtre og valsebørster bør være lette å vedlikeholde, og mulig å bytte uten verktøy. Dette gjør det mulig å vedlikeholdet maskinen på en fleksibel måte uavhengig av sted.
Tips 4 – Automatisk eller variabelt kontakttrykk
De fleste sitte-på feiestøvsugere har en pendelmontert hovedvalsebørste, som automatisk justeres til overflaten ved hjelp av kontakttrykket. For maskiner som ikke har denne funksjonen, bør det være mulig å variere kontakttrykket, ellers vil busten på feiebørstene slites ut.
Rengjøre uteområdene til bensinstasjonen for fastsittende smuss
I tillegg til daglig overflaterengjøring med feiemaskinen eller feiestøvsugeren, bør uteområdet rengjøres for fastsittende smuss med noen ukers mellomrom (dyptgående rengjøring). Fet og oljete smuss på overflater og i kjørebaner er ikke bare skjemmende, det har også en frastøtende virkning på kundene. Denne type smuss er også en sklifare som utgjør et ansvar for eieren.
Sølt bensin og smuss med oljer og fett, samt nedtråkket tyggegummi, er ting som fester seg til overflaten. Dyptgående rengjøring må derfor alltid utføres med høytrykksteknologi.
Mobile høytrykksvaskere
Moderne høytrykksvaskere har ulike tilbehør og dyser. Bruk av riktig tilbehør reduserer den nødvendige arbeidsinnsatsen, samt forbruket av rengjøringsmidler og vann. Høytrykksvaskere er fleksible og sikrer effektiv rengjøring av forskjellige overflater.
Med en høytrykksvasker kan derfor ikke bare uteområdene rengjøres, men også andre områder av bensinstasjonen, for eksempel vaskehaller eller fasader. Av hensyn til brann- og eksplosjonsvern skal maskinen alltid være i tilstrekkelig avstand fra selve bensinpumpene. Rengjøringspersonalet bør bruke lengden på slangen til rengjøring av området rundt bensinpumpene. Dette er den beste måten å fjerne fastsittende smuss fra uteområdene til bensinstasjoner.
Jevne overflater rundt bensinpumpene
På jevne overflater som plast, metall og aluminium overlever sykdomsbærende bakterier, selv over lang tid. Håndtakene på bensinpumpene, som et eksempel, kan lett bli oppsamlingspunkter for bakterier. Siden koronapandemien har kundene blitt spesielt oppmerksomme på dette.
Det anbefales derfor å regelmessig rengjøre ikke bare bakken, men også bensinpumpene, og desinfisere håndtakene slik at sykdomsbærende bakterier blir fjernet. Ved hjelp av elektrisk drevne høytrykksvaskere kan støttebjelker og søppelkasser også sprøytes ned på en sikker og pålitelig måte.
Tips – Varmt vann
Varmt vann løser opp smuss med fett og oljer bedre enn kaldt vann. Det er også egnet til å fjerne graffiti og klistremerker. På denne måten trengs det også mindre rengjøringsmiddel.
Sprekker og andre vanskelig tilgjengelig områder
Ofte er deler av uteområdene på bensinstasjoner dekket med sklisikre betongfliser. Smuss har en tendens til å samle seg i sprekkene mellom flisene. Beskyttelsesstolpene rundt bensinpumpene utgjør også et spesielt problem ved rengjøring av uteområdene: Stolpene består ofte av flere metallrør som er sveiset sammen. Skitt og oljerester kan samle seg i sprekkene og på bakken under stolpene. Løs smuss kan også samle seg her. Denne type smuss kan fjernes raskt med en løvblåser.
Deretter kommer høytrykksvaskeren til innsats. Den kommer til i sprekker og åpninger med en smussblåser som kan skylle vekk skitt med en kaldtvannsstråle. Takket være en roterende og fokusert sprøytestråle har smussblåseren nesten dobbelt så stor kraft som en vanlig dyse. Ved høytrykksspyling av store mengder smuss kan det dermed spares mye vann.
For å forhindre at skitt spruter i alle retninger, kan høytrykksmaskinen brukes med en overflatevasker. Flate modeller kan være best egnet for rengjøring av bakken under beskyttelsesstolpene.
Store oljeflekker
Det store uteområdet på bensinstasjoner kan rengjøres med en varmtvannsvasker. For å gjøre dette monteres et varmtvannsbestandig tilbehør for overflatevask med rustfritt stålhus på lansen. Dette beskytter mot vannsprut og leder det skitne vannet bort på en kontrollert måte – noe som er viktig når det er mennesker til stede på området. Oljeflekker kan også fjernes effektivt med overflatevaskeren.
Tips 1 – Lett å separere
Når du velger rengjøringskjemikalier, er det viktig å sikre at de lett kan separeres, slik at oljeutskilleren kan gjøre jobben sin. Bruk av produkter som ikke er lette å separer skader miljøet og overholder ikke forskriftene.
Tips 2 – Høy temperatur
Høytrykksvaskere bør generere en vanntemperatur på opptil 155 °C. Fett, oljer, proteinrester og harpikser oppløses nemlig for det meste ved høye temperaturer. Ansatte på bensinstasjoner trenger dermed betydelig mindre kjemikalier når de rengjør uteområdene – eller de kan til og med klare seg helt uten kjemikalier. Dette tar vare på miljøet og sparer kostnader. Videre er rengjøring med varmt vann raskere, noe som igjen har en positiv effekt på de totale kostnadene.
Fjerne tyggegummi
Tyggegummi på bakken har en betydelig negativ effekt på utseendet til en bensinstasjon. For kundene er det irriterende når tyggegummi setter seg fast i skoene, eller til og med kommer inn i bilen. Samtidig er nedtråkket tyggegummi en spesiell utfordring for rengjøringsmaskinene.
For å fjerne tyggegummi er det nødvendig med en kraftig dampvasker med en stålbørste og et passende rengjøringsmiddel. Med den rette kombinasjonen av damptrykk, stålbørste og et biologisk rengjøringsmiddel, kan nedtråkket tyggegummi fjernes på få sekunder.
Tips 1 – Velg en lettvekter
Lette dampvaskere er en fordel, fordi de kan bæres på brukerens rygg, som en ryggsekk.
Tips 2 – Ikke glem batteriet
Et godt batteri er viktig (litiumionbatterier). Selv om enkelte biter av tyggegummi raskt kan fjernes, kan hele arbeidsøkten ta mer tid.
Tips 3 – Fjern rester
Etter rengjøring anbefales bruk av høytrykksvasker for å fjerne tyggegummirester.
Rengjøring av uteområder på bensinstasjonen om høsten og vinteren
Hvis det er løvtrær i nærheten av bensinstasjonen, er en løvblåser uunnværlig om høsten for å holde området rent når det blåser.
Det anbefales å fjerne eventuelle blader som blåses under taket over pumpene på daglig basis. Den sterke luftstrømmen blåser til og med bort våte blader. Når det gjelder større overflater, plukker en feiestøvsuger opp bladene på en god måte. For større områder er det verdt å bruke en sitte-på feiestøvsuger.
Med riktig utstyr kan nysnø og slaps fjernes raskt. Ikke bare ved innganger og på parkeringsplasser, men også under taket ved pumpene, hvor det på stormfulle dager kan danne seg snøfonner, og hvor slaps og grus kan falle av kjøretøyene.