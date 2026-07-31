Løvblåser LB 930/36 Bp
Vår batteridrevne LB 930/36 Bp løvblåser fjerner tørt løv og annet rusk raskt, grundig og stillegående. Helt uten utslipp.
Kraftig, økonomisk og miljøvennlig: Vår batteridrevne løvblåser LB 930/36 Bp imponerer på alle måter. Den fjerner løv, rusk og annet avfall lynraskt, også i vanskelig tilgjengelige områder. I tillegg er den så stillegående at du enkelt kan bruke den i støyfølsomme områder som boligområder, i nærheten av skoler og sykehus eller til og med om natten. Den slipper heller ikke ut noen skadelige stoffer eller annet utslipp som kan skade miljøet, den er veldig behagelig å bruke og har imponerende lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
Egenskaper og fordeler
MetallskrapeFjerner klebrige rester og smuss. Beskytter enden av blåserøret mot skade.
Høyhastighets munnstykkeKonsentrerer blåsekraften til et mindre område. Fjerner enkelt vått løv og skitt.
Trinnløs hastighet og turboknappOptimalisert justering av blåsehastighet og økt ytelse ved behov. Maksimal kontroll ved fjerning av gjenstridig løvverk og skitt.
Komfortabel skulderreim
- Gir praktisk, komfortabel posisjonering slik at du kan jobbe uten å bli sliten.
- Balansert design.
Opptil 50% mer stillegående enn drivstoffdrevne maskiner
- Ideell for arbeid i støyfølsomme områder og om natten.
- Redusert innvirkning på mennesker og miljø.
Børsteløs motor
- Minimalt vedlikehold og lang levetid.
- Liten generering av varme og høy effektivitet.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
- Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
- Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
- Beskytter brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
- Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Luftgjennomstrømning (m³/t)
|930
|Lufthastighet (m/s)
|maks. 60
|Blåsekraftg (N)
|14
|Spenning (V)
|36
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 50 (7,5 Ah)
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5
|Mål (L x B x H) (mm)
|916 x 177 x 325
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Standard munnstykke med metallskrape
- Høyhastighets munnstykke
- Skulderstropp
Videoer
Bruksområder
- For rengjøring av små til mellomstore områder og fjerning av lett rusk
- For å fjerne skitt fra vanskelig tilgjengelige steder
- For fjerning av løv, skitt og rusk
- Ideell for arbeid i støyfølsomme områder, også om natten
Tilbehør
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