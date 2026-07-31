Løvblåser LB 930/36 Bp

Vår batteridrevne LB 930/36 Bp løvblåser fjerner tørt løv og annet rusk raskt, grundig og stillegående. Helt uten utslipp.

Kraftig, økonomisk og miljøvennlig: Vår batteridrevne løvblåser LB 930/36 Bp imponerer på alle måter. Den fjerner løv, rusk og annet avfall lynraskt, også i vanskelig tilgjengelige områder. I tillegg er den så stillegående at du enkelt kan bruke den i støyfølsomme områder som boligområder, i nærheten av skoler og sykehus eller til og med om natten. Den slipper heller ikke ut noen skadelige stoffer eller annet utslipp som kan skade miljøet, den er veldig behagelig å bruke og har imponerende lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Egenskaper og fordeler
Løvblåser LB 930/36 Bp: Metallskrape
Metallskrape
Fjerner klebrige rester og smuss. Beskytter enden av blåserøret mot skade.
Løvblåser LB 930/36 Bp: Høyhastighets munnstykke
Høyhastighets munnstykke
Konsentrerer blåsekraften til et mindre område. Fjerner enkelt vått løv og skitt.
Løvblåser LB 930/36 Bp: Trinnløs hastighet og turboknapp
Trinnløs hastighet og turboknapp
Optimalisert justering av blåsehastighet og økt ytelse ved behov. Maksimal kontroll ved fjerning av gjenstridig løvverk og skitt.
Komfortabel skulderreim
  • Gir praktisk, komfortabel posisjonering slik at du kan jobbe uten å bli sliten.
  • Balansert design.
Opptil 50% mer stillegående enn drivstoffdrevne maskiner
  • Ideell for arbeid i støyfølsomme områder og om natten.
  • Redusert innvirkning på mennesker og miljø.
Børsteløs motor
  • Minimalt vedlikehold og lang levetid.
  • Liten generering av varme og høy effektivitet.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
  • Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
  • Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
  • Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
  • Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
  • Beskytter brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
  • Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Luftgjennomstrømning (m³/t) 930
Lufthastighet (m/s) maks. 60
Blåsekraftg (N) 14
Spenning (V) 36
Kjøretid per batterilading (min) maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 50 (7,5 Ah)
Vekt uten tilbehør (kg) 3
Vekt inkludert emballasje (kg) 5
Mål (L x B x H) (mm) 916 x 177 x 325

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert
  • Standard munnstykke med metallskrape
  • Høyhastighets munnstykke
  • Skulderstropp
Løvblåser LB 930/36 Bp
Løvblåser LB 930/36 Bp
Løvblåser LB 930/36 Bp

Videoer

Bruksområder
  • For rengjøring av små til mellomstore områder og fjerning av lett rusk
  • For å fjerne skitt fra vanskelig tilgjengelige steder
  • For fjerning av løv, skitt og rusk
  • Ideell for arbeid i støyfølsomme områder, også om natten
Tilbehør
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