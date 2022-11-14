Rengjøring av bensinstasjon

På bensinstasjoner er det et bredt spekter av rengjøringsoppgaver som må utføres. Hvis du investerer i riktig rengjøringsteknologi, kan du utføre arbeidet som kreves på en effektiv måte og alltid holde området rent.

Rengjøring av bensinstasjoner

Ansatte på bensinstasjoner må utføre mange ulike oppgaver

Bensinstasjoner er ikke lenger bare steder hvor du kjøper drivstoff. De har blitt både møteplasser og en reddende engel når det ikke er smør eller melk hjemme.

For å sikre at kundene føler seg godt ivaretatt, må de ansatte utføre utføre mange ulike oppgaver. De må sørge for at gulv og uteområder er rene, betjene serveringsområder, ta hånd om toalettfasiliteter og vaskehaller. Alle områder må være rene, og alle relevante sikkerhetsforskrifter må overholdes. Vi ser at det å rengjøre en bensinstasjoner består av et svært bredt spekter av oppgaver. Hvis du kjøper riktig maskineri og investerer i riktig rengjøringsteknologi, kan du rengjøre bensinstasjonen effektivt og grundig. Dette er en investering som sparer mye arbeidstid og som raskt vil betale seg. Likevel er dyptgående rengjøring fortsatt nødvendig med jevne mellomrom. Men hvis du kontinuerlig holder fasilitetene rene, vil du ha betydelig mindre å gjøre.

Rengjøringsoppgaver på bensinstasjoner

Rengjøring av uteområder
Vaskesystemer
Rengjøring av vaskehaller
Selvbetjent vaskeanlegg
Rengjøring av bilpark
Gulvrengjøring av sanitærområder med gulvvaskemaskin
Rengjøring av gulvområder
Rengjøring av kontor

Gjør det sikkert: Følg lover og forskrifter

På bensinstasjoner er det farlig områder for mennesker og miljø. Dette kan for for eksempel være farlige stoffer i gass- eller væskeform eller drivstoff. Helse, miljø og sikkerhet er ekstremt viktig ved alle typer aktivitet på bensinstasjoner. Ved bruk av utstyr og rengjøringsmidler må derfor regler og forskrifter fra yrkesorganisasjoner og de respektive oljeselskapene overholdes.

Produkter som egner seg for ditt bruksområde

Et uteområde som er fritt for smuss er avgjørende for å gi kunden følelsen av at stedet er rent. Ulike typer skitt kan raskt samle seg i disse områdene, og stadig endringer i værforholdene bidrar også til ansamlinger av alt fra snø til løv. Med kraftige rengjøringsmaskiner holdes dette i sjakk hele året.

Overflater i toalettområder kan raskt bli skitne og trenger derfor grundig rengjøring. På denne måten kan sklifare forhindres, gjenstridig smuss fjernes og hygieniske forhold sikres. Spesielle rengjøringsmaskiner oppfyller disse kravene.

Moderne bensinstasjoner har blitt servicesteder der kunder kan betjene seg selv i butikkområdet. Dette er en viktig inntektskilde og gir et godt omdømme. Butikkområdet bør derfor ha spesielt høye vedlikeholds- og hygienestandarder. Spesielt er det viktig å sikre at arbeidsflatene i kassaområdet er rene og hygieniske. Dette området bør rengjøres regelmessig på grunn av svært hyppig bruk. 

Når kjøretøy skal rengjøres må vaskeplasser gi perfekte resultater. Kunder krever rengjøring av høy kvalitet som svarer til forventningene. Kraftig og profesjonelt rengjøringsutstyr er nødvendig for å oppnå dette.

Fettete oljer og gjenstridig smuss kan raskt samle seg på uteområdene. Her er det en betydelig økt sikkerhetsrisiko på grunn av glatte overflater og det faktum at farlige stoffer blir oppbevart her. Ved å utføre rengjøringsoppgaver med riktig utstyr, kan du ikke bare forbedre sikkerheten, men også sikre rene forhold på uteområdene til bensinstasjonen.

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