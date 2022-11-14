Rengjøring av kontorlokaler

Gulvtepper

Mange kontorlokaler har tepper på gulvene. For et godt rengjøringsresultat her anbefaler vi å støvsuge rommene fra inngangen. Start fra kanten og skyver munnstykket bakover og fremover i et diagonalt V-mønster, over områder som skal rengjøres. Det er også lurt å bruke et fugemunnstykke for smale områder.

Det er mange mennesker til stede i de fleste kontorlokaler gjennom dagen. Det har vist seg at batteridrevne støvsugere har flere fordeler. Sammenligner vi med klassiske modeller har vi blant annet følgende fordeler. Det er ingen snublefare på grunn av ledninger som ligger på tvers av gulvet. Det er heller ikke nødvendig å sette opp fareskilt, og reparasjonskostnader for skadede ledninger elimineres også helt. Du kan spare rundt 20 prosent av arbeidstiden ettersom arbeidet kan utføres helt fritt, uten at du må lete etter en passende stikkontakt. Når en enhetlig plattform med samme batteri- og ladeteknologi benyttes, er det uproblematisk å bytte batterier for forskjellige maskiner. Både strøm- og batteridrevne støvsugere med øko-funksjon bidrar til en mer bærekraftig rengjøring. De har god sugekraft til tross for redusert energibehov. Dette er mulig takket være effektive motorer og optimalisert teknologi.