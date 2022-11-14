Rengjøring av kontorlokaler
Rengjøring av kontorlokaler foregår i et utfordrende miljø der flere ulike prioriteringer kommer i konflikt med hverandre. Faktorer som tid og kostnad, rengjøringsresultater, hygiene og bærekraft henger sammen, og må tas med i betraktningen. Det er derfor viktig å velge egnede rengjøringsmetoder for den aktuelle oppgaven. I fremtiden vil statisk rengjøring i økende grad bli erstattet av dynamisk rengjøring, spesielt med tanke på å sørge for god hygiene og bærekraft.
Veien til er rent kontorlokal
Mennesker tilbringer mange timer på kontoret sammen med andre, hver dag. Utstyret der og bruken av kontorområdene byr derfor på en rekke spesifikke utfordringer for leverandører av rengjøringstjenester. Faktorer som tid og kostnader må tas med i betraktningen, samtidig som renslighet, hygiene og i økende grad bærekraft, må ivaretas. Her er det verdt å ha en oversikt over vanlige bruksområder og egnede rengjøringsløsninger. Det er dessuten viktig å ha en fornuftig struktur på rengjøringssekvenser og følge med på utviklingen innen rengjøringsteknologiene.
Riktig forberedelse
I tillegg til selve rengjøringsoppgaven er forberedelse og oppfølging viktige deler av rengjøringssekvensen for et rom.
Dette inkluderer i alle tilfeller personlig verneutstyr, kunnskap om sikkerhetsinstruksjoner og hygieneregler, og framskaffelse av materialer og utstyr. Valg av riktig materialer og utstyr er også viktig. Rengjøringsoppgaven som skal utføres i rommet og de definerte rengjøringsmetodene, er det eneste som er avgjørende for hvilket utstyr som er nødvendig. I kontorlokaler bør eksempelvis grovt smuss samles og avfall kastes først som en del av forberedelsen.
Rengjøringsprinsipper
- Rengjør fra topp til bunn
- Rengjør fra bakside til fremside
- Rengjør fra tørt til vått
- Rengjør fra rent til skittent
Overflater
Rengjøring av overflater sørger for at rommet får et fint utseende. Det bidrar til verdibevaring og spiller en stor rolle i forebygging av kontaktinfeksjoner. Avtørking med en fuktig klut og spray er for eksempel en rengjøringsmetode som er spesielt egnet for fjerning av løst eller delvis fastsittende smuss fra skrivebord, skjenker eller kabelkanaler. Denne metoden sparer tid, rengjøringsmiddel og vann, samtidig som den sørger for god hygiene. Rengjøringsmidlet kan forhåndsdoseres, noe som forebygger uøkonomisk og miljøskadelig overdosering. Alternativt kan rengjøringsmiddelet også sprayes direkte på kluten – tre pumpetrykk er nok. Deretter brukes den fuktede siden til rengjøring. Hvis gjenstridig smuss skal fjernes, brukes derimot våttørking med en prekondisjonert klut.
Start ved kanten på overflaten og sveiper kluten frem og tilbake i en buet bevegelse til den motsatte kanten for å plukke opp løst og delvis fastsittende smuss. Vertikale overflater rengjøres fra topp til bunn, og kluten strykes også her over overflaten med brede buede bevegelser. Kluten kan brettes opptil tre ganger, slik at det lages 16 sider. Hver overflate kan så rengjøres med én ren side. Alternativt kan kluten brettes to ganger, slik at det blir åtte sider. I begge tilfeller erstattes kluten med en ny klut etter at hver side er brukt. Du bør alltid bruke personlig verneutstyr, og velg hansker som er egnet til bruksområdet og til rengjøringsmidlet som skal brukes. Her spenner utvalget fra engangshansker til vernehansker.
Overflater med løst smuss kan rengjøres med støvbindende kluter. Varianter med påført klebemiddel har vist seg å være et godt valg. Overflatene rengjøres slik for støv på en effektiv måte og uten vann eller rengjøringskjemikalier. Hvis overflater rengjøres regelmessig, kan en støvbindende klut brukes til mer enn ett rom. Dessuten er disse klutene egnet til tørking og oppsamling av støv fra jevne gulv. Ved støvbindende rengjøring trenger du ikke nødvendigvis å bruke hansker.
Behandling av kritiske berøringspunkter
Overflater som blir hyppig berørt krever ekstra oppmerksomhet. Slike berøringspunkter må rengjøres nøye eller desinfiseres. Hvis kontaminerte overflater skal desinfiseres kjemisk, bruker du desinfiserende rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler. Avhengig av hvilken type du velger kan disse ha en virusdrepende virkning.
Takket være den høye rengjøringstemperaturen er dampvaskere og dampstøvsugere en effektiv og tidsbesparende løsning for å sikre riktig hygienenivå og bekjempe bakterier og virus. Dampen kommer ut i svært små dråper, og avhengig av maskintypen, med en temperatur på 100 °C og et trykk på 3 til 8 bar. Dampen når i tillegg områder som er vanskelig tilgjengelige. Det er dermed mulig å rengjøring dampbestandige vegger, gulv og møbler på en effektiv måte.
Gulv
Gulvtepper
Mange kontorlokaler har tepper på gulvene. For et godt rengjøringsresultat her anbefaler vi å støvsuge rommene fra inngangen. Start fra kanten og skyver munnstykket bakover og fremover i et diagonalt V-mønster, over områder som skal rengjøres. Det er også lurt å bruke et fugemunnstykke for smale områder.
Det er mange mennesker til stede i de fleste kontorlokaler gjennom dagen. Det har vist seg at batteridrevne støvsugere har flere fordeler. Sammenligner vi med klassiske modeller har vi blant annet følgende fordeler. Det er ingen snublefare på grunn av ledninger som ligger på tvers av gulvet. Det er heller ikke nødvendig å sette opp fareskilt, og reparasjonskostnader for skadede ledninger elimineres også helt. Du kan spare rundt 20 prosent av arbeidstiden ettersom arbeidet kan utføres helt fritt, uten at du må lete etter en passende stikkontakt. Når en enhetlig plattform med samme batteri- og ladeteknologi benyttes, er det uproblematisk å bytte batterier for forskjellige maskiner. Både strøm- og batteridrevne støvsugere med øko-funksjon bidrar til en mer bærekraftig rengjøring. De har god sugekraft til tross for redusert energibehov. Dette er mulig takket være effektive motorer og optimalisert teknologi.
Batteridrevne håndstøvsugere og elektriske feiekoster gjør det enklere å rengjøring enkeltområder. Børstestøvsugere med stående design eller batteridrevne gå-bak feiestøvsugere anbefales allikevel for rengjøring av store ganger med gulvtepper. Det er viktig å være klar over optimale støvsugebaner, som skiller seg fra prosedyren med en støvsuger. Først rengjøres alle kantområder, deretter rengjøres resten av området i firkanter, med rette, parallelle bevegelser. Det er i tillegg viktig at maskinene er utstyrt med et feiesett for tepper. Dette inkluderer en justerbar, antistatisk hovedvalsebørste og et lofilter til filteret.
Flekker på teppet fjernes i løpet av vedlikeholdsrengjøringen med et egnet rengjøringsmiddel til fjerning av flekker. Hvis teppet har synlige spor, er det på tide med periodisk tepperengjøring.
Rengjøring av harde gulv på kontoret
Gulvvaskemaskiner er det riktige valget for områder med harde gulv. Dette kan være i korridorer eller på kjøkkenet. Disse maskinene er mer effektive og hygienisk enn tradisjonell vasking med våt mopp. I tillegg til en forbedret rengjøringsytelse blir også det skitne vannet samlet opp umiddelbar. Dette reduserer risikoen for skliuhell betydelig. Hvis maskinen har et hode som kan roteres og styres, kan den i tillegg lett manøvreres, slik at den kan navigeres rundt eventuelle hindringer uten problemer. Hvis kontoret har harde gulv, er det ideelt med en kompakt gulvvaskemaskin som også kan rengjøre under skrivebord.
Når du bruk en gulvvaskemaskiner, bør du justere parametere som sugekraft og vannvolum, slik at de passer til den aktuelle bruken og smussgraden. På denne måten kan du sikre en økonomisk ressursbruk. Batteridrevne maskiner reduserer for øvrig innsatsen som kreves. Når maskinens ytelse tilpasses bruksområdet, kan et større overflateareal rengjøres uten avbrudd for å lade eller skifte batteri. Den beste måten å rengjøre området på er å bruke rette bevegelser utenfra og innover. For vanskelig tilgjengelige områder og hjørner anbefales det å forberede området med manuell rengjøring med en våtmopp.
Dyptgående rengjøring og gjenoppretting av beskyttende belegg på harde gulv
Ofte legges det halvharde gulv med et belegg i polymerdispersjon. Disse beleggene slites ut over tid, slik at det oppstår riper der smuss kan samle seg. Rengjøring blir derfor vanskeligere og mer tidkrevende. Med regelmessige intervaller er det derfor fornuftig å reparere dette belegget. Det er to måter å gjøre dette på: Gjenoppretting av det beskyttende belegget og dyptgående rengjøring.
Gjenoppretting av et beskyttende belegg er en del av grunnrengjøringen og utføres med tørr oppskuring og rengjøring (spraymetode).
På denne måten slipes tegn på lett bruk og riper ned, og det slitte beskyttende belegget erstattes i de områdene som utsettes for spesielt store påkjenninger. Det nye beskyttende belegget tilpasses det eksisterende belegget ved kantene.
Følgende systemer benyttes til dyptgående rengjøring:
våt oppskuring, våtstøvsuging og våtmopping, samt belegg.
I motsetning til ved gjenoppretting av det beskyttende belegget, fjerner dyptgående rengjøring alle gamle beskyttende belegg / annet belegg. Det bare gulvet får til slutt to til tre nye lag med belegg.
Gjenoppretting av et beskyttende belegg erstatter ikke klassisk dyptgående rengjøring. Det utsetter kun dyptgående rengjøring, noe som i seg selv kan være svært kostbart. Tidligere ble dyptgående rengjøring i en bygning vanligvis utført én gang om året. For å redusere utgiftene gjenopprettes istedenfor det beskyttende belegg to ganger om året. Dette er en mindre kostbar prosedyre, og tilsvarer omtrent den samme kostnaden som én dyptgående rengjøring. Som et resultat av dette trengs ikke lenger en årlig dyptgående rengjøring – annethvert år er tilstrekkelig.
Desinfisering av harde gulv
Gulvvaskemaskiner kan også brukes til desinfisering av gulv. Til dette bruksområdet må du overholde både riktig dosering av kjemikalier og nøyaktig virketid i henhold til produsentens spesifikasjoner. Oppsuging av det skitne vannet fjerner også bakterier permanent. Risikoen for forurensning reduseres derfor kraftig. Takket være den kontaktløse gulvrengjøringen reduseres også risikoen for at rengjøringsteamet blir smittet av patogener via hendene. Riktig beskyttelse under forberedende arbeid og oppfølgingsarbeid er allikevel viktig. Disse prosedyrene i seg selv utgjør en risiko.
En tilstrekkelig mengde av den aktive ingrediensen må nå gulvoverflaten for å kunne desinfisere den. For å få til dette må strømningsvolumet som trengs i forhold til gulvets størrelse angis, slik at væsken fordeles jevnt utover gulvet. Her er mikrofiberkluter eller pads er nyttige verktøy. Børster er derimot mindre egnet. For å overholde den nødvendige virketiden må arbeid utføres uten oppsug. Desinfeksjonsløsningen påføres bare gulvet ved hjelp av gulvvaskemaskinen. Deretter kan gulvet tørke.
Interessante fakta om rengjøring av trapper
En trapp kan være designet på ulike måter, og laget av kulepenet stål eller edelt tre. Trapper kan ha en viktig rolle som sentrale rømningsveier, eller bare være forsømte stier mellom etasjene. I alle tilfeller er rengjøring av trapper en utfordring siden de trange forholdene kan føre til at arbeidet blir slitsomt. Hvorfor er da renhold fortsatt viktig? Hva må du huske på med tanke på ulike gulvtyper? Hva er de vanligste brukerfeilene? Her har vi laget en oversikt.
Spar tid og ressurser: bærekraft og nyskapning
Rengjøring kan i seg være bærekraftig. Rengjøring fører nemlig til at bygninger, anlegg og maskiner beholder verdien og funksjonen sin. Når det gjelder rengjøring av bygninger, går ofte hensyn til bærekraft og en vellykket administrasjon, hånd i hånd. For å jobbe effektivt er det tross alt viktig å redusere kostnader og samtidig vedlikeholde eller forbedre resultatene. Dette kan gjøres ved å bruke strøm- og vannbesparende rengjøringsteknologier, moderne prosedyrer eller ergonomiske maskiner som reduserer fysisk belastning og derfor også reduserer antall sykedager for brukerne. Disse tiltakene tjener med andre ord både miljøet og oss i like stor grad. Rengjøringsbransjen er nå i en omveltende prosess, der tradisjonelle modeller og metoder i økende grad erstattes av dynamiske, miljøvennlige tilnærminger.
Sparsom bruk av teknologi og ressurser
Når det gjelder miljøvennlige rengjøringskonsepter, spiller rengjøringsmidler en viktig rolle. Miljøfarlige stoffer og helsefarlige stoffer, som fosfat eller allergifremkallende syrer, skal unngås og erstattes med naturlige stoffer. Det er også viktig at vi ikke sløser ressurser på produksjon av slike naturressurser. I tillegg til ingrediensene spiller dessuten rengjøringsytelsen en sentral rolle når det gjelder økologisk sertifiserte rengjøringsmidler. Selv små konsentratmengder bør derfor være tilstrekkelig til få jobben gjort.
Digitale løsninger for økt bærekraft
Bærekraft handler mye om å bruke de riktige rengjøringsprosedyrene og å velge rengjøringsmetoder som er tilpasset den aktuelle bygningen. Digitalisering gir imidlertid mange fordeler, og disse bør vi ikke overse. Med systemer som er tilgjengelige på markedet kan rengjøring av bygninger utføres ved behov. Dette oppnår systemene ved hjelp av en kombinasjon av sensorer og dataevaluering fra kunstig intelligens. Fyllingsnivåer for såpepumper og toalettpapirholdere overvåkes, og det samme gjelder antall personer i spesifikke bygningsdeler, som møterom. Hvis denne informasjonen brukes på en smart måte, kan den føre til betydelige besparelser av arbeidsinnsats og forbruksmateriell.
Ved hjelp av programvare eller applikasjoner som registrerer alle rengjøringsoppgavene digitalt, kan justeringer av daglige rengjøringsoppgaver gjøres raskt uten fysisk kontakt, og inkluderes i renholdsplanen. Sanntidskommunikasjon gjør det mulig for kunder, prosjektledere og renholdere å raskt utveksler informasjon. Spesielle oppgaver som desinfisering av dørhåndtak eller andre overflater kan planlegges og på denne måten avtales på en pålitelig måte.
Mer enn et rent kontorlokale: vann og luft
Ren luft er utrolig viktig i arbeidslivet, for eksempel i kontorlokaler, offentlige bygninger eller medisinske fasiliteter. I områder med mange mennesker må det også være en pålitelig vannforsyning. Utover rengjorte gulv og overflater er luftrensere og vanndispensere en bærekraftig og kostnadseffektiv måte å sikre et hygienisk og rent miljø på.