Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 732, 5l

Desinfiserende rengjøringsmiddel med svært god rengjøringseffekt. Sopp- og bakteriedrepende, og kan i enkelte tilfeller ha virusdrepende virkning. Oppført på DGHM-listen i Tyskland.

Kärchers flytende desinfeksjonsmiddel RM 732 gjør det enkelt å både rengjøre og desinfisere i en og samme operasjon. Det håndterer effektivt oljer, fett og mineralholdig skitt, samtidig som det virker som et effektivt baktericid, soppdreper og begrenset virucid for mange patogener, som for eksempel Escherichia coli, Candida albicans eller SARS-CoV-2-koronaviruset. Dette gjør RM 732 perfekt egnet for bruk i næringsmiddelindustrien, matindustrien og andre bruksområder helt frem til helsevesenet. RM 732 etterlater ingen varig lukt, da det ikke inneholder aldehyder, fenoler, alkohol eller klor, og kan brukes på en enkel måte på flere forskjellige måter. Ikke bare kan det brukes som en konvensjonell spray for å tørke over overflater, det kan også påføres større områder ved hjelp av en sprayflaske, gulvvaskemaskin eller høytrykksvasker.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 5
Forpakning (Stk) 1
pH 10
Vekt (kg) 5,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,3
Mål (L x B x H) (mm) 192 x 145 x 248
Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 732, 5l
Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 732, 5l
Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 732, 5l
Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 732, 5l
Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 732, 5l
Kompatible maskiner
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Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Melkekjøl
  • Overflaterengjøring og desinfisering
  • Fitness- og velværefasiliteter
  • Overflaterengjøring
  • Venterom og behandlingsrom
  • Sanitære fasiliteter
Tilbehør