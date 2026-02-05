En av de største fordelene med høytrykkshengeren HDS 13/35 er mobiliteten. Varmtvannsvaskeren genererer et trykk på 350 bar, og kan operere helt uavhengig av strømforsyning. Derfor er den svært fleksibel med mange bruksområder, og velegnet på f.eks. byggeplasser, i industrien i offentlig sektor m.m. Maskinen kan konfigureres fritt, og er en pålitelig, effektiv, service- og brukervennlig rengjøringsløsning.