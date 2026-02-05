HDS trailer HDS trailer 13/35
Høytrykkshenger med 350 bar trykk uten behov for strømtilførsel. En perfekt løsning for høytrykksvask med varmtvann for offentlig sektor, bygg- og anleggsbransjen, i industrivirksomhet m.m.
En av de største fordelene med høytrykkshengeren HDS 13/35 er mobiliteten. Varmtvannsvaskeren genererer et trykk på 350 bar, og kan operere helt uavhengig av strømforsyning. Derfor er den svært fleksibel med mange bruksområder, og velegnet på f.eks. byggeplasser, i industrien i offentlig sektor m.m. Maskinen kan konfigureres fritt, og er en pålitelig, effektiv, service- og brukervennlig rengjøringsløsning.
Egenskaper og fordeler
Maksimal effektivitetVelprøvd og svært effektiv brennerteknologi Varmegjenvinning ved bruk av overskuddsvarme fra motoren. Miljøvennlig drift og lave driftskostnader med Kärcher effektivitet eco!efficiency-funksjon.
Enkel å brukeMaskinen er enkel å betjene ved hjelp av en sentrert manøverbryter. Mulighet for 2 slangetromler i driftsområdet gjør det enkelt å sette opp og demontere maskinen. Trygg og god lagringsplass for verneutstyr, tilbehør og rengjøringsmidler.
SelvforsyntStor 500-liters vanntank for rengjøring opptil 30 minutter med fullt vanntrykk. 100 liters dieseltank for lang driftstid. Kraftig Yanmar-dieselmotor sørger for at maskinen kan brukes uavhengig av strømnettet.
God fleksibilitet
- Konfigurasjonsmulighetene gjør at hengerne kan skreddersys etter kundens behov.
- Skid og Cab versjoner gjør det mulig med ulike bruksområder.
Enkel å vedlikeholde
- Et stort panser gir serviceteknikere enklere tilgang til de interne komponentene.
- Smart serviceprogramvare for rask feildiagnostisering under service.
- Utprøvd og testede Kärcher høykvalitetskomponenter garanterer lang levetid.
Pålitelighet
- Inkluderer vannmykningssystem for beskyttelse av varmespiralen mot forkalkning.
- En rekke sikkerhetsfunksjoner beskytter HDS-tilhengeren mot skader ved eventuelle feil.
- Integrert frostsikring for beskyttelse av alle komponentene i kalde utendørstemperaturer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Diesel
|Motorprodusent
|Yanmar
|Motoreffekt (kW/hk)
|19 / 26
|Gjennomstrømning (l/t)
|650 - 1300
|Trykk (bar/mPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|9,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Industri
- Høytrykksslange: 30 m
- Spylelanse: 700 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Trykktilpasning over hastighetsregulering
Bruksområder
- Offentlig (rengjøring av offentlige plasser, ferdselsveier, fjerning av graffiti og tyggegummi)
- Bygg- og anleggsbransjen (rengjøring av anleggsmaskiner, stillaser, fôringsrør, utstyr)
- Industriell rengjøring (fjerning av maling og belegg, rengjøring av maskiner, deler og utstyr)
Konfigurerbare enheter
Konfigurerbare komponenter