Høytrykkshenger med 350 bar trykk uten behov for strømtilførsel. En perfekt løsning for høytrykksvask med varmtvann for offentlig sektor, bygg- og anleggsbransjen, i industrivirksomhet m.m.

En av de største fordelene med høytrykkshengeren HDS 13/35 er mobiliteten. Varmtvannsvaskeren genererer et trykk på 350 bar, og kan operere helt uavhengig av strømforsyning. Derfor er den svært fleksibel med mange bruksområder, og velegnet på f.eks. byggeplasser, i industrien i offentlig sektor m.m. Maskinen kan konfigureres fritt, og er en pålitelig, effektiv, service- og brukervennlig rengjøringsløsning.

Egenskaper og fordeler
Velprøvd og svært effektiv brennerteknologi Varmegjenvinning ved bruk av overskuddsvarme fra motoren. Miljøvennlig drift og lave driftskostnader med Kärcher effektivitet eco!efficiency-funksjon.
Maskinen er enkel å betjene ved hjelp av en sentrert manøverbryter. Mulighet for 2 slangetromler i driftsområdet gjør det enkelt å sette opp og demontere maskinen. Trygg og god lagringsplass for verneutstyr, tilbehør og rengjøringsmidler.
Stor 500-liters vanntank for rengjøring opptil 30 minutter med fullt vanntrykk. 100 liters dieseltank for lang driftstid. Kraftig Yanmar-dieselmotor sørger for at maskinen kan brukes uavhengig av strømnettet.
God fleksibilitet
  • Konfigurasjonsmulighetene gjør at hengerne kan skreddersys etter kundens behov.
  • Skid og Cab versjoner gjør det mulig med ulike bruksområder.
Enkel å vedlikeholde
  • Et stort panser gir serviceteknikere enklere tilgang til de interne komponentene.
  • Smart serviceprogramvare for rask feildiagnostisering under service.
  • Utprøvd og testede Kärcher høykvalitetskomponenter garanterer lang levetid.
Pålitelighet
  • Inkluderer vannmykningssystem for beskyttelse av varmespiralen mot forkalkning.
  • En rekke sikkerhetsfunksjoner beskytter HDS-tilhengeren mot skader ved eventuelle feil.
  • Integrert frostsikring for beskyttelse av alle komponentene i kalde utendørstemperaturer.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Diesel
Motorprodusent Yanmar
Motoreffekt (kW/hk) 19 / 26
Gjennomstrømning (l/t) 650 - 1300
Trykk (bar/mPa) 100 - 350 / 10 - 35
forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t) 9,3
Mål (L x B x H) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Industri
  • Høytrykksslange: 30 m
  • Spylelanse: 700 mm
  • Kraftdyse

Utstyr

  • Trykktilpasning over hastighetsregulering
Bruksområder
  • Offentlig (rengjøring av offentlige plasser, ferdselsveier, fjerning av graffiti og tyggegummi)
  • Bygg- og anleggsbransjen (rengjøring av anleggsmaskiner, stillaser, fôringsrør, utstyr)
  • Industriell rengjøring (fjerning av maling og belegg, rengjøring av maskiner, deler og utstyr)
Tilbehør
Rengjøringsmidler