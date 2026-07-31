Høytrykksvasker HD 5/17 CX Plus
Praktisk, mobil og allsidig: HD 5/17 CX Plus kaldtvann høytrykksvasker for både vertikal og horisontal bruk. Med oppbevaring for tilbehør, messingpumpehode og automatisk trykkavlastning.
Den kompakte, lette og allsidige HD 5/17 CX Plus kaldtvann høytrykksvaskeren gir utmerket mobilitet og kan brukes både vertikalt og horisontalt. Maskinen har et smart system for oppbevaring av tilbehør, og med messingpumpehode og automatisk trykkavlastning sikres en lang levetid. I tillegg har den innovative funksjoner som gir brukeren enklere betjening, raskere oppsett og nedpakking. EASY!Force høytrykkspistol utnytter rekylkraften fra strålen slik at du slipper å bruke krefter på å holde den, mens EASY!Lock hurtigkoblinger gjør monteringen fem ganger raskere enn tradisjonelle skrueløsninger, uten å gå på kompromiss med styrke og holdbarhet. Samlet sett gir maskinen en effektiv rengjøringsopplevelse med høy brukervennlighet og lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblingerEASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt. EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
MobilitetIntegrert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte. Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp. Kompakt konstruksjon. Integrert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte. Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp. Kompakt konstruksjon.
FleksibilitetHøytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt. Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk. Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt. Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.
Kvalitet
- Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
- Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
- Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
- Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Oppbevaring av tilbehør
- Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
- Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
- Gummistropp til feste av høytrykksslangen.
- Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
- Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
- Integrert slangetrommel med 15 m høytrykksslange. For praktisk oppbevaring og større arbeidsradius (CX- modellene).
Mobilitet
Fleksibilitet
Oppbevaring av tilbehør
Kvalitet
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|480
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|170 / 17
|Maks. trykk (bar/mPa)
|200 / 20
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse (mm)
|27
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|27,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|30,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 200 bar
- Spylelanse: 840 mm
- Rotojetdyse/Turbodyse
Utstyr
- Slangetrommel
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
- Automatisk stopp
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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