Ideell for krevende rengjøringsoppgaver under vanskelige, eksterne forhold. Den dieseldrevne kaldtsvannsvaskeren, HD 9/23 De, med Yanmar-diesemotor, genererer selv den elektrisiteten den trenger. Hvis det er nødvendig, kan også vannet suges opp direkte fra innsjøer og dammer, slik at maskinen kan brukes i områder med dårlig infrastruktur. Maskinen har et vanntrykk på 230 bar og kan slik håndtere de aller fleste rengjøringsoppgaver. Det ergonomiske rammekonseptet og punkteringsfrie dekk garanterer maksimal mobilitet, mens den robuste rammen håndterer selv tung bruk. EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høyttrykkstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på lang levetid. Maskinen er dermed svært behagelig å betjene. Et stort vannfilter og en termostatventil er bygget inn for å beskytte pumpen. Nyttig valgfritt tilbehørsutstyr, som ekstra ramme med maljer for løfte med kran, gjør maskinen enda mer fleksibel.