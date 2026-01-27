Høytrykksvasker HD 9/23 De
Til bruk i områder med dårlig infrastruktur: HD 9/23 De er en dieseldreven mobil, kaldtvannsvasker med et arbeidstrykk på 230 bar for høy rengjøringsytelse.
Ideell for krevende rengjøringsoppgaver under vanskelige, eksterne forhold. Den dieseldrevne kaldtsvannsvaskeren, HD 9/23 De, med Yanmar-diesemotor, genererer selv den elektrisiteten den trenger. Hvis det er nødvendig, kan også vannet suges opp direkte fra innsjøer og dammer, slik at maskinen kan brukes i områder med dårlig infrastruktur. Maskinen har et vanntrykk på 230 bar og kan slik håndtere de aller fleste rengjøringsoppgaver. Det ergonomiske rammekonseptet og punkteringsfrie dekk garanterer maksimal mobilitet, mens den robuste rammen håndterer selv tung bruk. EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høyttrykkstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på lang levetid. Maskinen er dermed svært behagelig å betjene. Et stort vannfilter og en termostatventil er bygget inn for å beskytte pumpen. Nyttig valgfritt tilbehørsutstyr, som ekstra ramme med maljer for løfte med kran, gjør maskinen enda mer fleksibel.
Egenskaper og fordeler
Maksimal uavhengighetUtrustet med pålitelig Honda- eller Yanmar-motor for bruk uten tilgang til strømnettet. Kan suge opp vann f.eks. fra innsjøer eller dammer for å bruke alternative vannkilder til rengjøring.
Optimal brukervennlighetDet ergonomiske rammekonseptet gjør det enklere å transportere maskinen på ujevnt underlag. Muligheter for oppbevaring av alt tilbehør på maskinen. Punkteringsfrie hjul garanterer en mobil maskin til enhver tid.
Svært fleksibelRamme med maljer (tilleggsutstyr) for pålitelig beskyttelse av maskinen ved løfting med kran. Slangetrommelsett for redusert klargjøringstid, er tilgjengelig som ekstrautstyr. Bærbar versjon med robust rørramme spesielt designet for malere og murere (HD 728 B).
For de tøffeste jobbene
- Robust ramme for daglig bruk i tøffe omgivelser
- Stort vannfilter som beskytter pumpen.
- Termostatventil for beskyttelse av pumpen mot overoppheting i resirkuleringsmodus.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|400 - 930
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|40 - opptil 230 / 4 - opptil 23
|Maks. trykk (bar/mPa)
|270 / 27
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Driftstype
|Diesel
|Motorprodusent
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|vogn
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|112,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|115,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten
- Elektrisk starter
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Bruksområder
- Bygg- og Anleggsbransjen (rengjøring og vedlikehold av fasader, rengjøring av anleggsmaskiner, kjøretøy og utstyr)
- Landbruk (rengjøring av landbruksmaskiner, kjøretøy og utstyr for landbruk og skogsdrift)
- Industri (rengjøring av utstyr)
- Vedlikeholdstjenester (vedlikehold av utendørsområder som torg og parkeringsplasser m.m.)
