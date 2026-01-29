Høytrykksvasker HDS 5/15 UX
Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 150 bar, 15 m slange. Med slangetrommel.
HDS 5/15 UX er en 1-fas høytrykksvasker med 2-polet luftavkjølt elektrisk motor. Upright-designet gir høytrykksvaskeren kompakte dimensjoner, lav vekt og enkel håndtering ved lasting og transport. Den kompakte størrelsen gjør at maskinen opptar liten plass ved lagring. Store hjul og ergonomisk håndtak gir god manøvreringsevne og mobilitet, selv på vanskelige overflater. Maskinen har direktedrevet 3-sylindret aksialpumpe, stempler i rustfritt stål, og pumpehus i messing. Pumpen kobles ut når høytrykkspistolen ikke er i drift. Kärchers brennerteknologi er av høy kvalitet, opptar liten plass, og tilfredsstiller lovpålagte utslippsgrenser. Ideell for håndverkere, bedriftseiere eller rengjøringsbedrifter. Leveres med manuell trippeldyse for rask og enkel justering av vannstrålen. Velg mellominnstillingene blyantstråle, viftestråle (25°) og lavtrykks-viftestråle (40°). Sistnevnte brukes for påføring av rengjøringsmiddel. Utstyrt med slangetrommel og 15 m slange som gir sikker lagring av slangen og stor arbeidsradius.
Egenskaper og fordeler
Integrert slangetrommelPraktisk og sikker oppbevaring av høytrykksslange. Sørger for ergonomisk arbeidsstilling. Kort klargjøringstid.
Innovativt stående designEnkel å transportere over hindringer og trappetrinn. Store hjul for transport på ujevne overflater.
Finmasket vannfilterEffektiv beskyttelse av høytrykkspumpen. Enkel å fjerne fra utsiden.
Kompakt design
- Plassbesparende ved oppbevaring og transport.
- Pumpe og drivstofftank er tette og kan transporteres liggende
- Ideell for transport i mindre servicebiler.
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
- EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|450
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Temperatur (°C)
|maks. 80
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,7
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|2,4
|Drivstofftank (l)
|6,5
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|80,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|89,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|618 x 1163 x 994
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Spylelanse: 840 mm
Utstyr
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
