Høytrykksvasker HD 7/17 MXA Plus

Med et arbeidstrykk på 170 bar, 3-stemplet aksialpumpe og standard slangetrommel, imponerer mobile HD 7/17 MX under daglig bruk. Servicevennlig maskinkonstruksjon.

Takket være den integrerte slangetrommelen kan håndteringen av høytrykksslangen ikke bli enklere enn på denne kraftige mobile høytrykksvaskeren HD 7/17 MX. Og det er like enkelt å komme til de servicerelaterte komponentene, mens tilbehør som f.eks. roterende dyse, overflatevasker og skumlanse med beholder (tilleggsutstyr) kan oppbevares rett på maskinen for sikker transport. 3-fasemotoren med pressostatstyring og spesielt den nyutviklede pumpeteknologien gir inntil 20 % høyere energieffektivitet og rengjøringsytelse. Den automatiske trykkavlastningen er standard og sørger for at høytrykkskomponentene beskyttes effektivt og pålitelig mot belastninger under standby-drift. Annet som inngår som standardutstyr er EASY!Force-høytrykkspistolen, som bruker høytrykksstrålens rekylkraft til å redusere holdekraften til null, mens EASY!Lock-hurtigkoblingene gir fem ganger raskere håndtering enn konvensjonelle skrukoblinger – uten at det går på bekostning av robusthet og levetid. HD 7/17 MX er beregnet for både stående og liggende bruk.

Egenskaper og fordeler
Automatisk slangetrommel med fjærinntrekk
  • Maksimal komfort ved håndtering av høytrykksslangen.
  • Raskt inn- og uttrekk gir korte klargjøringstider.
  • Forebygger snublefare og gir således sikrere bruk.
Ekstra stativ
  • Gir maskinen større anleggsflate.
  • Øker veltestabiliteten ved stående bruk.
Utstyr av høy kvalitet
  • Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
  • 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt.
  • Førsteklasses pumpetopp av messing.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
  • Holder for feste av skumlanse med beholder.
  • EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
  • Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Utmerket mobilitet
  • Skyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende.
  • Kan uten problemer lastes inn i servicebiler.
  • Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Fleksibel bruk
  • Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
  • Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Meget servicevennlig
  • Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
  • Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
  • Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
  • Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
  • EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
  • Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
  • 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 700
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 170 / 17
Maks. trykk (bar/mPa) 255 / 25,5
Tilkoblingsbelastning (kW) 4,2
Strømledning (m) 5
Vanngjennomstrøm 3/4″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 37,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 41
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 455 x 966

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force
  • Spylelanse: 840 mm
  • Kraftdyse
  • Rotojetdyse/Turbodyse

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 15 m
  • Høytrykkslange type: Fleksibel
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • ANTI!Twist
  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 7/17 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 7/17 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 7/17 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 7/17 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 7/17 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 7/17 MXA Plus

Videoer

Bruksområder
  • Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
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