Høytrykksvasker HD 9/20-4 S Plus
Kaldtvannsvaskeren HD 9/20-4 S Plus, leverer høy ytelse og premium kvalitet. Arbeidet utføres på en ergonomisk måte takket være Vibrasoft-rotojetdyse og EASY!Force Advanced-høytrykkspistol.
Kaldtvannsvaskeren HD 9/20-4 S Plus, er den ideelle maskinen for ergonomisk og lett arbeid. EASY!Force Advanced-høytrykkspistolen gjør den behagelig å bruke uten holdekraft. Servokontrollen regulerer trykket og vannmengden. Vibrasoft-rotojetdysen reduserer vibrasjoner for høytrykkslansen med opptil 30 %. Nøye utvalgte materialer og premium kvalitet er kjennetegnene til HD 9/20-4 S Plus. En slitesterk pumpe med stempler i rustfritt stål med keramisk hylse, og sylinderhode av messing, arbeider sammen med en firepolet lavhastighetsmotor med luft- og vannkjølesystem. Integrerte rammebærere av aluminium danner et lett, men robust kabinett som gjør at maskinen kan lastes med kran. Motoren og pumpeenheten er montert vertikalt for maksimal mobilitet og et kompakt design. Maskinen har også et oppbevaringsrom og justerbare kroker til oppbevaring av ekstrautstyr.
Egenskaper og fordeler
Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhetPlassbesparende størrelse. Enkel å manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sørger for at maskinen står stødig.
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messingLang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Høy ytelse og høy effektivitet. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Ergonomisk Vibrasoft-rotojetdyseReduserer vibrasjoner med opptil 30 %. Reduserer støynivået. Rotojetdysen gjør omfattende rengjøringsoppgaver enkelt.
Intelligent designet vedlikeholdskonsept sørger for rask betjening på lokasjon
- Svingbart pumpehode.
- Praktisk visning av fyllnivået og tappehull for oljen, integrert i kabinettet.
- Modulær konstruksjon med pumpe, motor og kontrollskap.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
- Oppbevaringsrom.
- Justerbare kroker til for eksempel oppbevaring av en ekstra lanse eller strømkabel.
- Oppbevaring for høytrykksslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 900
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|50 - 200
|Maks. trykk (bar)
|250
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|7
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|62,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|71,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkspistol med softgrip
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Servokontroll
Utstyr
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Rengjøre maskiner og utstyr på byggeplasser, slik som sementblandere, stillaser, hjullastere, gravemaskiner og betongpumper
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Rengjøring av kjøretøy i transportsektoren, som lastebiler, skip, fly eller busser
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
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