Kaldtvannsvaskeren HD 9/20-4 S Plus, er den ideelle maskinen for ergonomisk og lett arbeid. EASY!Force Advanced-høytrykkspistolen gjør den behagelig å bruke uten holdekraft. Servokontrollen regulerer trykket og vannmengden. Vibrasoft-rotojetdysen reduserer vibrasjoner for høytrykkslansen med opptil 30 %. Nøye utvalgte materialer og premium kvalitet er kjennetegnene til HD 9/20-4 S Plus. En slitesterk pumpe med stempler i rustfritt stål med keramisk hylse, og sylinderhode av messing, arbeider sammen med en firepolet lavhastighetsmotor med luft- og vannkjølesystem. Integrerte rammebærere av aluminium danner et lett, men robust kabinett som gjør at maskinen kan lastes med kran. Motoren og pumpeenheten er montert vertikalt for maksimal mobilitet og et kompakt design. Maskinen har også et oppbevaringsrom og justerbare kroker til oppbevaring av ekstrautstyr.