Høytrykksvasker HD 10/25-4 S ST Classic
Enkel montering, betjening, vedlikehold og optimale rengjøringsresultater: den robuste HD 10/25-4 S St Classic stasjonær kaldtvanns høytrykksvasker.
Hold deg ett skritt foran med HD 10/25-4 S St Classic, den ideelle stasjonære kaldtvanns høytrykksvaskeren for krevende bruksområder. Dette imponerende verktøyet leverer optimale rengjøringsresultater, enkel betjening og utmerket utstyr. HD 10/25-4 S St Classic er utstyrt med alt du trenger: avtrekkerpistol, lanse, 10 meter høytrykksslange og kraftdyse. Og ikke minst, de innovative EASY!Lock hurtigkoblingene gir deg hastighet og enkelhet i bruk. Inne i maskinen jobber den sterke og lettjusterbare veivakselpumpen med høykvalitets sylinderhode i messing, sammen med den lavhastighets 4-polede motoren som har automatisk avstengning og luft/vannkjøling. Dette sikrer ikke bare konsistent og langvarig drift, men også ekstrem pålitelighet. HD 10/25-4 S St Classic gjør også vedlikehold og service enkelt. Rutinemessige oppgaver kan utføres like raskt som å montere den ultra-robuste stålrammen på veggen eller gulvet. Vær klar til å takle enhver utfordring med HD 10/25-4 S St Classic. Med sin imponerende ytelse og slitesterke konstruksjon, vil denne høytrykksvaskeren overgå forventningene dine og levere enestående rengjøringsresultater hver gang.
Egenskaper og fordeler
Kraftig og robust veivakselpumpe med sylinderhode av messing og stempler med hylse av keramikkHøy ytelse og høy effektivitet. Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Robust, stasjonært chassis.En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. Stabil stålrørsramme beskytter alle komponenter. Integrert oppbevaring for utstyr.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkoblingRask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr. Robust og holdbart utstyr. Enkel i bruk
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messing
- Utprøvd og testede Kärcher høykvalitetskomponenter garanterer lang levetid.
- Bygget for å vare lenge, svært pålitelig.
- Høy ytelse og lave vedlikeholdskostnader.
Brukervennlig maskindesign
- Stort vannfilter som beskytter pumpen.
- Trykk- og vannvolum kan justeres direkte på pumpen.
- Med seglasset og peilepinnen kan oljens nivå og kvalitet kontrolleres på en enkel måte.
Intuitiv betjening og enkelt vedlikehold
- Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
- God tilgang for enkel service og vedlikehold.
- Enkel betjening
God fleksibilitet
- Bredt utvalg av tilbehør for ulike bruksområder.
- Det omfattende tilbehørsutvalget gir ergonomiske og økonomiske rengjøringsløsninger for mange ulike bruksområder.
- Enkel og rask montering.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1000
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|60 - 250
|Maks. trykk (bar)
|310
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8,8
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|045
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|48,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|54,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 522 x 418
Scope of supply
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Vanninntaksrør i messing
Bruksområder
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
- Ideel for bilforhandlere, bilutleieselskaper og bensinstasjoner.
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentlig sektor.
- Industri
- Landbruk
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