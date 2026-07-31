Høytrykksvasker HD 7/17 M St

Pumpeenhet, HD 7/17 M St, med kraftig og robust 3-sylindret aksialpumpe med stempler i rustfritt stål, trefaset motor og veggoppheng for stasjonær bruk.

Den kraftige pumpeenheten/motoren, HD 7/17 M St, med trefaset motor og pressostatstyring, har bevist at den får jobben gjort ved krevende daglig rengjøring. Den har en strømningshastighet på 700 liter per time og et arbeidstrykk på opptil 170 bar. Den nyutviklede pumpeteknologien har en 3-sylindret aksialpumpe med stempler i herdet rustfritt stål og topplokk av messing, som garanterer lang levetid og økt energieffektivitet og forbedrer rengjøringsproduktiviteten med minst 20 %. Maskinen er laget for stasjonær bruk og kan monteres og betjenes både vertikalt og horisontalt. Et 3-punkts oppheng på baksiden gjør det mulig å montere enheten både vertikalt og horisontalt. Det er enkel tilgang til høytrykkspumpen og de elektroniske komponentene, som gjør det lett å utføre vedlikehold. Selve pumpen er beskyttet mot smuss i gjenbruksvann på en effektiv måte ved hjelp av et stort finmasket vannfilter.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 7/17 M St: Utstyr av høy kvalitet
Utstyr av høy kvalitet
Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Høytrykksvasker HD 7/17 M St: Fleksibel bruk
Fleksibel bruk
Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
Høytrykksvasker HD 7/17 M St: Klargjort for stasjonær bruk
Klargjort for stasjonær bruk
Enkelt og robust 3-punkts oppheng for montering på vegg på enhetens bakside. Svært plassbesparende og kompakt konstruksjon. Robust chassis i plast beskytter pumpen mot skitt og skade.
Meget servicevennlig
  • Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
  • Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
  • Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Økt energieffektivitet
  • Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
  • 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 700
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 170 / 17
Maks. trykk (bar/mPa) 255 / 25,5
Tilkoblingsbelastning (kW) 4,2
Strømledning (m) 5
Vanngjennomstrøm 3/4″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 23,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 25,7
Mål (L x B x H) (mm) 290 x 300 x 565

Utstyr

  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 7/17 M St
Høytrykksvasker HD 7/17 M St
Høytrykksvasker HD 7/17 M St
Høytrykksvasker HD 7/17 M St
Høytrykksvasker HD 7/17 M St

Videoer

Bruksområder
  • Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
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