Høytrykksvasker HD 7/17 M St
Pumpeenhet, HD 7/17 M St, med kraftig og robust 3-sylindret aksialpumpe med stempler i rustfritt stål, trefaset motor og veggoppheng for stasjonær bruk.
Den kraftige pumpeenheten/motoren, HD 7/17 M St, med trefaset motor og pressostatstyring, har bevist at den får jobben gjort ved krevende daglig rengjøring. Den har en strømningshastighet på 700 liter per time og et arbeidstrykk på opptil 170 bar. Den nyutviklede pumpeteknologien har en 3-sylindret aksialpumpe med stempler i herdet rustfritt stål og topplokk av messing, som garanterer lang levetid og økt energieffektivitet og forbedrer rengjøringsproduktiviteten med minst 20 %. Maskinen er laget for stasjonær bruk og kan monteres og betjenes både vertikalt og horisontalt. Et 3-punkts oppheng på baksiden gjør det mulig å montere enheten både vertikalt og horisontalt. Det er enkel tilgang til høytrykkspumpen og de elektroniske komponentene, som gjør det lett å utføre vedlikehold. Selve pumpen er beskyttet mot smuss i gjenbruksvann på en effektiv måte ved hjelp av et stort finmasket vannfilter.
Egenskaper og fordeler
Utstyr av høy kvalitetAutomatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Fleksibel brukKonstruert for både vertikal og horisontal bruk.
Klargjort for stasjonær brukEnkelt og robust 3-punkts oppheng for montering på vegg på enhetens bakside. Svært plassbesparende og kompakt konstruksjon. Robust chassis i plast beskytter pumpen mot skitt og skade.
Meget servicevennlig
- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|700
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|170 / 17
|Maks. trykk (bar/mPa)
|255 / 25,5
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|4,2
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|23,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|25,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 300 x 565
Utstyr
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
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