HDS 5/15 U er en 1-fas høytrykksvasker med 2-polet luftavkjølt elektrisk motor. Upright-designet gir høytrykksvaskeren kompakte dimensjoner, lav vekt og enkel håndtering ved lasting og transport. Den kompakte størrelsen gjør at maskinen opptar liten plass ved lagring. Store hjul og ergonomisk håndtak gir god manøvreringsevne og mobilitet, selv på vanskelige overflater. Maskinen har direktedrevet 3-sylindret aksialpumpe, stempler i rustfritt stål, og pumpehus i messing. Pumpen kobles ut når høytrykkspistolen ikke er i drift. Kärchers brennerteknologi er av høy kvalitet, opptar liten plass, og tilfredsstiller lovpålagte utslippsgrenser. Ideell for håndverkere, bedriftseiere eller rengjøringsbedrifter. Leveres med manuell trippeldyse for rask og enkel justering av vannstrålen. Velg mellominnstillingene blyantstråle, viftestråle (25°) og lavtrykks-viftestråle (40°). Sistnevnte brukes for påføring av rengjøringsmiddel.