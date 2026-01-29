Høytrykksvasker HD 8/23 G

Selvforsynt, mobil og kraftig kaldtvannsvasker med bensinmotor og solid veivakselpumpe. Perfekt ved krevende arbeidsoppgaver i byggebransjen og ved offentlig rift og vedlikehold.

Når du skal utføre krevende rengjøringsoppgaver på steder hvor det ikke finnes eksterne strømkilder, for eksempel byggeplasser, offentlige parkanlegg og andre avsidesliggende steder, er kaldtvannsvaskeren HD 8/23 G Classic med EU STAGE V bensinmotor det perfekte valget. Med en vannmengde på 800 liter per time, 230 bar arbeidstrykk og en solid veivakselpumpe takler maskinen utfordrende rengjøringsoppgaver med høy grad av pålitelighet. Takket være det ergonomiske skyvehåndtaket, den praktiske oppbevaringen for tilbehør, den kompakte konstruksjonen og de punkteringsfrie dekkene er HD 8/23 G Classic svært brukervennlig og mobil – og i tillegg veldig enkel å transportere. Maskinen har lett tilgjengelige komponenter som beskyttes effektivt av et stort vannfilter samt både termo- og sikkerhetsventil, og for å hindre skader fra ytre påvirkninger har maskinen en svært kraftig stålrørramme.

Egenskaper og fordeler
Uavhengighet
Uavhengighet
Uavhengig av eksterne strømkilder. Oppfyller kravene til eksosutslippsstandarden EU STAGE V. Praktisk, manuell snorstart.
Utmerket mobilitet
Utmerket mobilitet
Punkteringsfrie hjul garanterer en mobil maskin til enhver tid. Den kompakte og smale maskinen er svært enkel å manøvrere selv i trange områder. For utmerket mobilitet, komfortabel transport og plassbesparende lagring - passer perfekt i en vanlig bil.
Holdbar og solid utførelse
Holdbar og solid utførelse
En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. Velprøvd sikkerhetsteknologi som termo- og sikkerhetsventil og vannfilter. Veivakselpumpe med keramiske stempler
Oppbevaringsmulighet for tilbehør
  • Slangekrok og oppbevaringsplass for tilleggsutstyr for enkel oppbevaring og transport.
  • Ergonomisk håndtak og oppbevaring for slange
Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 800
Arbeidstrykk (bar/mPa) 230 / 23
Maks. trykk (bar/mPa) 280 / 28
Vanngjennomstrøm 3/4″
Driftstype Bensin
Motortype G300FA
Antall samtidige brukere 1
Mobilitet Høyde
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 50,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 59
Mål (L x B x H) (mm) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Standard
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Kraftdyse
  • Vannfilter

Utstyr

  • Beskyttelsesramme
  • Veivakselpumpe med keramiske stempler
