Når du skal utføre krevende rengjøringsoppgaver på steder hvor det ikke finnes eksterne strømkilder, for eksempel byggeplasser, offentlige parkanlegg og andre avsidesliggende steder, er kaldtvannsvaskeren HD 8/23 G Classic med EU STAGE V bensinmotor det perfekte valget. Med en vannmengde på 800 liter per time, 230 bar arbeidstrykk og en solid veivakselpumpe takler maskinen utfordrende rengjøringsoppgaver med høy grad av pålitelighet. Takket være det ergonomiske skyvehåndtaket, den praktiske oppbevaringen for tilbehør, den kompakte konstruksjonen og de punkteringsfrie dekkene er HD 8/23 G Classic svært brukervennlig og mobil – og i tillegg veldig enkel å transportere. Maskinen har lett tilgjengelige komponenter som beskyttes effektivt av et stort vannfilter samt både termo- og sikkerhetsventil, og for å hindre skader fra ytre påvirkninger har maskinen en svært kraftig stålrørramme.