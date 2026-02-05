Høytrykksvasker HD 7/14-4 M
HD 7/14-4 M er en kompakt og pålitelig vekselstrømsdrevet mobil høytrykksvasker med 3-sylindret aksialpumpe. Vaskeren har både høy rengjøringseffekt og energieffektivitet og er egnet til daglig bruk.
Vår mobile kaldtvannsvasker, HD 7/14-4 M, er fabrikkutstyrt med en rekke innovative detaljer for sikkert og komfortabelt arbeid. Automatisk trykkavlastning beskytter for eksempel høytrykkskomponenter mot belastninger ved standby-drift, mens den innovative EASY!Force-høytrykkspistolen utnytter høytrykksstrålens rekylkraft for å redusere holdekraften til null. EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere sammenlignet med tradisjonelle skrukoblinger, uten at det går utover robustheten og levetiden. Maskinen egner seg for både vertikal og horisontal bruk og har dermed stor bruksfleksibilitet. Den robuste 3-sylindrede aksialpumpen med topplokk i messing, øker rengjøringskraften og energieffektiviteten med rundt 20 %. HD 7/14-4 M har et svært gjennomtenkt og servicevennlig maskindesign med en rekke alternativer for oppbevaring og lagring av tilbehør for trygg transport.
Egenskaper og fordeler
Utstyr av høy kvalitetAutomatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Fleksibel brukKonstruert for både vertikal og horisontal bruk. Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Utmerket mobilitetSkyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende. Kan uten problemer lastes inn i servicebiler. Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
- Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Meget servicevennlig
- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|700
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|140 / 14
|Maks. trykk (bar/mPa)
|210 / 21
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,4
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|37
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|40,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Egner seg ypperlig for byggentreprenører, håndverkere, leverandører av byggtjenester og offentlige etater
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.