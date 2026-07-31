Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus

Fremragende ytelsesdata (en vannmengde i timen på 800 l ved et arbeidstrykk på 180 bar) og en praktisk slangetrommel gjør at HD 8/18-4 MXA utmerker seg under daglig profesjonell bruk.

Vår kompakte, mobile kaldtvannsvasker HD 8/18-4 MXA med 4-polet saktegående 3-fas motor imponerer med et stort utvalg av utstyr, servicevennlig utforming og stor bruksfleksibilitet. Integrert slangetrommel gjør det uendelig mye enklere å håndtere høytrykksslangen, og den nyutviklede robuste 3-stemplede aksialpumpen med topplokk i messing øker rengjøringsytelsen og energieffektiviteten med hele 20 %, samtidig som levetiden blir lang. Høykvalitetskomponentene beskyttes av en automatisk trykkavlastningsfunksjon og et stort vannfilter. Innovative løsninger gjør at du kan arbeide uten å bli sliten samt spare tid ved til- og frakobling av redskaper: EASY!Force-høytrykkspistolen bruker høytrykksstrålens rekylkraft til å redusere holdekraften til null, mens EASY!Lock-hurtigkoblingene gir fem ganger raskere håndtering enn konvensjonelle skrukoblinger – uten at det går på bekostning av robusthet og levetid. Takket være smarte løsninger, kan alt tilbehør – deriblant skumlansen med beholder som fås som tilleggsutstyr – oppbevares rett på maskinen for sikker transport.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus: Automatisk slangetrommel med fjærinntrekk
Automatisk slangetrommel med fjærinntrekk
Maksimal komfort ved håndtering av høytrykksslangen. Raskt inn- og uttrekk gir korte klargjøringstider. Forebygger snublefare og gir således sikrere bruk.
Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus: Ekstra stativ
Ekstra stativ
Gir maskinen større anleggsflate. Øker veltestabiliteten ved stående bruk.
Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus: Utstyr av høy kvalitet
Utstyr av høy kvalitet
Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
  • Holder for feste av skumlanse med beholder.
  • EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
  • Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Utmerket mobilitet
  • Skyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende.
  • Kan uten problemer lastes inn i servicebiler.
  • Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Fleksibel bruk
  • Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
  • Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Meget servicevennlig
  • Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
  • Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
  • Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
  • Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
  • EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
  • Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
  • 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 380 - 760
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. trykk (bar/mPa) 270 / 27
Tilkoblingsbelastning (kW) 4,6
Strømledning (m) 5
Vanngjennomstrøm 3/4″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 45,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 49,6
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 455 x 966

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force
  • Spylelanse: 840 mm
  • Kraftdyse
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Servokontroll

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 15 m
  • Høytrykkslange type: Fleksibel
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • ANTI!Twist
  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus

Videoer

Bruksområder
  • Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
Tilbehør
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