Høytrykksvasker HD 8/18-4 MXA Plus
Fremragende ytelsesdata (en vannmengde i timen på 800 l ved et arbeidstrykk på 180 bar) og en praktisk slangetrommel gjør at HD 8/18-4 MXA utmerker seg under daglig profesjonell bruk.
Vår kompakte, mobile kaldtvannsvasker HD 8/18-4 MXA med 4-polet saktegående 3-fas motor imponerer med et stort utvalg av utstyr, servicevennlig utforming og stor bruksfleksibilitet. Integrert slangetrommel gjør det uendelig mye enklere å håndtere høytrykksslangen, og den nyutviklede robuste 3-stemplede aksialpumpen med topplokk i messing øker rengjøringsytelsen og energieffektiviteten med hele 20 %, samtidig som levetiden blir lang. Høykvalitetskomponentene beskyttes av en automatisk trykkavlastningsfunksjon og et stort vannfilter. Innovative løsninger gjør at du kan arbeide uten å bli sliten samt spare tid ved til- og frakobling av redskaper: EASY!Force-høytrykkspistolen bruker høytrykksstrålens rekylkraft til å redusere holdekraften til null, mens EASY!Lock-hurtigkoblingene gir fem ganger raskere håndtering enn konvensjonelle skrukoblinger – uten at det går på bekostning av robusthet og levetid. Takket være smarte løsninger, kan alt tilbehør – deriblant skumlansen med beholder som fås som tilleggsutstyr – oppbevares rett på maskinen for sikker transport.
Egenskaper og fordeler
Automatisk slangetrommel med fjærinntrekkMaksimal komfort ved håndtering av høytrykksslangen. Raskt inn- og uttrekk gir korte klargjøringstider. Forebygger snublefare og gir således sikrere bruk.
Ekstra stativGir maskinen større anleggsflate. Øker veltestabiliteten ved stående bruk.
Utstyr av høy kvalitetAutomatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
- Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Utmerket mobilitet
- Skyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende.
- Kan uten problemer lastes inn i servicebiler.
- Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Fleksibel bruk
- Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
- Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Meget servicevennlig
- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|380 - 760
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. trykk (bar/mPa)
|270 / 27
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|4,6
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|45,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|49,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Servokontroll
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Fleksibel
- Integrert trommel for høytrykksslange
- ANTI!Twist
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
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