Høytrykksvasker HD 5/11 EX Plus Classic
Høytrykksvaskeren HD 5/11 X Plus Classic er en solid og kompakt maskin. Den har et enkelt design med sylinderhode i messing, en roterende dyse og en slangetrommel.
HD 5/11 EX Plus Classic er en solid og kompakt høytrykksvasker med en 840 millimeter lang lanse i rustfritt stål. Den muliggjør enkel og grundig rengjøring av kjøretøy, maskiner, verktøy, samt gårdsplasser og hager. Denne robuste maskinen er utstyrt med et sylinderhode i messing og en høykvalitets stålforsterket slange, som sikrer lav slitasje. Den automatiske trykkavlastningen beskytter maskinens komponenter og forlenger levetiden. Andre praktiske fordeler inkluderer en slangetrommel for enkel slangelagring og integrert Home Base for dyseoppbevaring. Selv det mest gjenstridige smusset fjernes enkelt ved hjelp av den roterende dysen. Sammenlignet med konvensjonelle skrukoblinger, er EASY!Lock hurtigkoblinger raske og enkle å bruke – uten å gå på kompromiss med stabilitet eller holdbarhet.
Egenskaper og fordeler
Lav slitasje og lang levetid.Sylinderhode i messing av høy kvalitet. Stålstempel med kjeramisk belegg Automatisk trykkreduksjon.
Utstyr av høy kvalitet.Profesjonell roterende dyse. Robust gummislange med stålarmering Profesjonell høytrykkspistol med ventil i rustfritt stål.
Mange oppbevaringsmuligheter.Holder for oppbevaring av dyser. Manuell slangetrommel. Integrerte kabelkroker
EASY!Lock hurtiglåstråd.
- Korte monteringstider (oppsett og nedmontering).
- Rask utskifting av tilbehør.
- Intuitiv betjening.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|200 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|110
|Maks. trykk (bar)
|160
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,2
|Dysestørrelse
|036
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Mobilitet
|vogn
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|21
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|26,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Spylelanse: 840 mm
- Høytrykkslange lengde: 8 m
Utstyr
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- For rengjøring av kjøretøy
- For rengjøring av maskiner og verktøy (på byggeplassen)
- For rengjøring av gårdsplasser og hager (vegger, stier, paviljonger).
- For spontan rengjøring av små områder.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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