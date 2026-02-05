HDS 10/21-4 M utmerker seg som en av de mest kraftfulle varmtvannsvaskerne i mellomklassen med høy ergonomi og høy brukervennlighet. Den lave hastigheten, den 4-polet vannavkjølte elektriske motoren, den robuste 3-stemplede aksialpumpen med keramiske stempler, og den økonomiske eco!efficiency-modusen sikrer samtidig maksimal ytelse og pålitelig, økonomisk drift. Den energibesparende EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med servokontroll, 1050 mm lang lanse med patentert dyseteknologi, samt EASY!Lock hurtigkoblinger, er inkludert som standard for tidsbesparende og avlastende arbeid. Andre imponerende detaljer i utstyr og ytelse, som den optimaliserte brennerteknologien, de to såpebeholderne, det praktiske mobilitetskonseptet, den omfattende sikkerhetsteknologien, den enkle betjeningen med bare én bryter, og de smarte lagringsmulighetene for tilbehør, gjør den til et veldig godt valg.