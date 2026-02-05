Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M

HDS 10/21-4 M er en brukervennlig, kraftig varmtvannsvasker med 4-polet, vannavkjølt elektrisk motor, økonomisk eco!efficiency-modus og to tanker til rengjøringsmiddel.

HDS 10/21-4 M utmerker seg som en av de mest kraftfulle varmtvannsvaskerne i mellomklassen med høy ergonomi og høy brukervennlighet. Den lave hastigheten, den 4-polet vannavkjølte elektriske motoren, den robuste 3-stemplede aksialpumpen med keramiske stempler, og den økonomiske eco!efficiency-modusen sikrer samtidig maksimal ytelse og pålitelig, økonomisk drift. Den energibesparende EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med servokontroll, 1050 mm lang lanse med patentert dyseteknologi, samt EASY!Lock hurtigkoblinger, er inkludert som standard for tidsbesparende og avlastende arbeid. Andre imponerende detaljer i utstyr og ytelse, som den optimaliserte brennerteknologien, de to såpebeholderne, det praktiske mobilitetskonseptet, den omfattende sikkerhetsteknologien, den enkle betjeningen med bare én bryter, og de smarte lagringsmulighetene for tilbehør, gjør den til et veldig godt valg.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M: Høy effektivitet
Høy effektivitet
I eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm Brennersykluser er optimalisert for å redusere drivstofforbruket med 20 % sammenlignet med full driftsbelastning.
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M: Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft. Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen. Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M: Maksimal effektivitet
Maksimal effektivitet
Grundig testet og høyeffektiv brennerteknologi «made in Germany». 4-polet elektrisk motor med 3-stempel aksialpumpe Vannkjølt motor for høy ytelse og lang levetid
Høy driftssikkerhet
  • Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
  • Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
  • Dempingssystemet (SDS) reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og lanse.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
  • Innebygd oppbevaring for fullt spekter av tilbehør. Inkluderer 2 kroker for slange og strømkabel.
  • Romslig oppbevaringsrom, for eksempel for rengjøringsmidler, hansker eller verktøy
Dosering av rengjøringsmiddel
  • Enkel bytte mellom rengjøringsmiddeltank 1 og 2
  • Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
Mobilt konsept
  • Jogger-design med store gummihjul bak og styrehjul i front.
  • Fotplate for hjelp til å vippe maskinen over terskler o.l.
  • Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
  • Én bryter for alle funksjoner.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 500 - 1000
Arbeidstrykk (bar/mPa) 30 - 210 / 3 - 21
Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 - maks. 155
Tilkoblingsbelastning (kW) 8
Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t) 7,3
forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t) 5,8
Strømledning (m) 5
Drivstofftank (l) 25
Vekt (med tilbehør) (kg) 160,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 170,1
Mål (L x B x H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange type: Longlife (lang levetid)
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 400 bar
  • Spylelanse: 1050 mm
  • Kraftdyse
  • Servokontroll

Utstyr

  • Rengjøringsmiddelfunksjon: 20 + 10 l tank
  • ANTI!Twist
  • Beholder til kjemi, kalkstabilisator og brensel kan fylles fra utsiden
  • Kontrollpanel med indikatorlamper
  • Automatisk stopp
  • Pluss med fasevender (3-fas)
  • 2 rengjøringsmiddeltanker
  • Tørrkjøringsbeskyttelse
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M
Høytrykksvasker HDS 10/21-4 M

Videoer

Bruksområder
  • Rengjøring av kjøretøy
  • Rengjøring av maskiner og utstyr
  • Rengjøring av verksteder
  • Rengjøring av utendørsområder
  • Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
  • Fasaderengjøring
  • Rengjøring av svømmebasseng
  • Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
  • Rengjøring av produksjonsarealer
  • Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.