Høytrykksvasker HDS 13/20-4 SXA
Varmtvannsvasker i superklassen: Leveres som standard med automatisk slangetrommel, inkludert 20 m Teflon-belagt Ultra Guard høytryksslange og to tanker for rengjøringsmidler.
ekstremt kraftig, ekstremt velutstyrt, ekstremt brukervennlig - varmtvannsvaskeren HDS 13/20-4 SXA med automatisk slangetrommel og integrert Ultra Guard høytrykksslange. Slangetrommelen gjør at den 20 meter lange, Teflon-belagte slangen kan rulles ut og inn i en vinkel på opptil 45°, og reduserer også den vanlige oppsettstiden med omtrent halvparten. Kvalitetskomponenter som vannavkjølt fire-pols elektrisk motor, robust 3-stempel aksialpumpe med keramiske stempler, optimalisert brennerteknologi og den økonomiske eco!efficiency-modusen sikrer maksimal holdbarhet og økonomi. Takket være den energisparende EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med servokontroll og 1050 millimeter spraylanse med patentert dyseteknologi, imponerer maskinen også med brukervennlig ergonomi for uanstrengende arbeid. I tillegg kan HDS 13/20-4 SXA betjenes intuitivt med bare én knapp, er svært enkel å vedlikeholde og er utstyrt med omfattende sikkerhetskomponenter og praktiske oppbevaringsløsninger for utstyr og tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Automatisk slangetrommel
- Gjør det mulig å redusere oppsettstiden med over 50%.
- Tillater at slangen rulles opp og rulles ut i en vinkel på opptil 45°, selv under trykk.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Høy effektivitet
- I eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm
- Brennersykluser er optimalisert for å redusere drivstofforbruket med 20 % sammenlignet med full driftsbelastning.
Maksimal effektivitet
- Grundig testet og høyeffektiv brennerteknologi «made in Germany».
- 4-polet elektrisk motor med 3-stempel aksialpumpe
- Vannkjølt motor for høy ytelse og lang levetid
Høy driftssikkerhet
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
- Dempingssystemet (SDS) reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og lanse.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Innebygd oppbevaring for fullt spekter av tilbehør. Inkluderer 2 kroker for slange og strømkabel.
- Romslig oppbevaringsrom, for eksempel for rengjøringsmidler, hansker eller verktøy
Dosering av rengjøringsmiddel
- Enkel bytte mellom rengjøringsmiddeltank 1 og 2
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
- Nøyaktig doseringsventil sikrer et lavere forbruk.
Mobilt konsept
- Jogger-design med store gummihjul bak og styrehjul i front.
- Fotplate for hjelp til å vippe maskinen over terskler o.l.
- Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Damptrinnet kan velges ved hjelp av trinnløs regulering av vanntrykk/mengde ved pumpen.
- Enkel og intuitiv 1-knapps betjening.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|600 - 1300
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 80 - maks. 155
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|9,5
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|7,6
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|9,5
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Drivstofftank (l)
|25
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|198
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|210,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 20 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Integrert automatisk slangetrommel
- Automatisk stopp
- Mulig med to lanser
- Pluss med fasevender (3-fas)
- SDS-System
- 2 rengjøringsmiddeltanker
- Tørrkjøringsbeskyttelse
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
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