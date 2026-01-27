Høytrykksvasker HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Varmtvannsvaskeren, HDS E 8/16-4 M, med elektrisk oppvarming av vannet, imponerer med effekt på 24 kW og høy energieffektivitet. Vaskeren er egnet for bruk der gassutslipp ikke er ønskelig eller tillatt.
Ressursbesparende, men likevel svært kraftig. Den innovative varmtvannsvaskeren, HDS E 8/16-4 M, har en effekt på 24 kW og høy arbeidstemperatur på maks. 85 °C. Maskinen er i tillegg svært energieffektiv. Den innovative, svært effektive brennerisolasjonen til maskinen med elektrisk oppvarming, reduserer strømforbruket i standby-modus med hele 40 %. Når eco!efficiency-innstillingen er aktivert, går høytrykksvaskeren automatisk til driftstemperatur på 60 °C, som er svært effektiv. Denne temperaturen er tilstrekkelig for de aller fleste rengjøringsoppgavene. Men hvis smuss med olje eller fett skal fjernes, er det best å bruke den maksimale driftstemperaturen. Med servokontroll er det enkelt å vedlikeholde en temperatur på opptil 70 °C, selv ved kontinuerlig drift. Ytterligere innovative detaljer som EASY!Force-høytrykkspistolen som benytter rekylkraften til høyttrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene som gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på lang levetid, sørger for en komplett utstyrspakke.
Egenskaper og fordeler
Svært energieffektiv maskin som gir store kostnadsbesparelser
- Meget effektivt isolerende materiale som sparer opptil 40 % energi i standby-modus.
- Unik eco!efficiency modus
Svært høy arbeidstemperatur
- Stort vanntank (max 85°C)
- Opptil 45 °C i kontinuerlig drift under full belastning, eller 70 °C med servokontroll.
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
- EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Servokontroll
- For levering av betydelig høyere vanntemperatur i tilbehøret
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|300 - 760
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 45 - maks. 85
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|29,5
|Strømledning (m)
|5
|Effekt (kW)
|24
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|122,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|133,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Utslippsfri elektrisk oppvarming
- Kontrollpanel med indikatorlamper
- Automatisk stopp
- 2 rengjøringsmiddeltanker
- Servokontroll
Bruksområder
- Elektrisk oppvarmet varmtvannsvasker for utslippsfri drift innendørs.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.