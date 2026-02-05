Høytrykksvasker HDS 13/20-4 S
For maksimal ytelse under de tøffeste forholdene: varmtvannsvaskeren i superklassen med fire-pols, vannavkjølt elektrisk motor og robust 3-stemplet aksialpumpe.
Som en av de kraftigste maskinene i Kärchers superklasse, imponerer varmtvannsvaskeren HDS 13/20-4 S med de beste rengjøringsresultatene under de tøffeste driftsforholdene. Høykvalitetskomponenter som den lavt roterende, fire-pols, vannavkjølte elektriske motoren og den robuste 3-stempel aksialpumpen med keramiske stempler gir maksimal kvalitet, mens den økonomiske eco!efficiency-modusen sikrer maksimal effektivitet. Svært enkel å betjene og vedlikeholde, ergonomisk utformet og enkel å transportere, scorer HDS 13/20-4 S også høyt når det gjelder brukervennlighet. Dette unders3kes ikke minst av den energisparende EASY!Force Advanced høytrykkpistolen med servo-kontroll og 1050 millimeter lang spraylanse med patentert dyseteknologi. Den optimaliserte brennerteknologien, to rengjøringsmiddeltanker, omfattende sikkerhetsteknologi, tidsbesparende EASY!Lock hurtigkoblinger og sofistikerte oppbevaringsalternativer for tilbehør gjør den imponerende utstyrspakken komplett.
Egenskaper og fordeler
Høy effektivitetI eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm Brennersykluser er optimalisert for å redusere drivstofforbruket med 20 % sammenlignet med full driftsbelastning.
Maksimal effektivitetGrundig testet og høyeffektiv brennerteknologi «made in Germany». 4-polet elektrisk motor med 3-stempel aksialpumpe Vannkjølt motor for høy ytelse og lang levetid
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinenInnebygd oppbevaring for fullt spekter av tilbehør. Inkluderer 2 kroker for slange og strømkabel. Romslig oppbevaringsrom, for eksempel for rengjøringsmidler, hansker eller verktøy
Høy driftssikkerhet
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
- Dempingssystemet (SDS) reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og lanse.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Dosering av rengjøringsmiddel
- Enkel bytte mellom rengjøringsmiddeltank 1 og 2
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
Mobilt konsept
- Jogger-design med store gummihjul bak og styrehjul i front.
- Fotplate for hjelp til å vippe maskinen over terskler o.l.
- Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Én bryter for alle funksjoner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|600 - 1300
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 80 - maks. 155
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|9,5
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|7,6
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|9,5
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|25
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|206
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|215,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Longlife (lang levetid)
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 400 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Automatisk stopp
- Mulig med to lanser
- Pluss med fasevender (3-fas)
- SDS-System
- 2 rengjøringsmiddeltanker
- Tørrkjøringsbeskyttelse
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
