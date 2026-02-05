Som en av de kraftigste maskinene i Kärchers superklasse, imponerer varmtvannsvaskeren HDS 13/20-4 S med de beste rengjøringsresultatene under de tøffeste driftsforholdene. Høykvalitetskomponenter som den lavt roterende, fire-pols, vannavkjølte elektriske motoren og den robuste 3-stempel aksialpumpen med keramiske stempler gir maksimal kvalitet, mens den økonomiske eco!efficiency-modusen sikrer maksimal effektivitet. Svært enkel å betjene og vedlikeholde, ergonomisk utformet og enkel å transportere, scorer HDS 13/20-4 S også høyt når det gjelder brukervennlighet. Dette unders3kes ikke minst av den energisparende EASY!Force Advanced høytrykkpistolen med servo-kontroll og 1050 millimeter lang spraylanse med patentert dyseteknologi. Den optimaliserte brennerteknologien, to rengjøringsmiddeltanker, omfattende sikkerhetsteknologi, tidsbesparende EASY!Lock hurtigkoblinger og sofistikerte oppbevaringsalternativer for tilbehør gjør den imponerende utstyrspakken komplett.