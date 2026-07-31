Høytrykksvasker HD 7/16-4 MXA Plus
Fremragende ytelsesdata (en vannmengde på 700 l i timen ved et arbeidstrykk på 160 bar) og en praktisk slangetrommel, gjør at HD 7/16-4 MX utmerker seg ved daglig profesjonell bruk.
Vår kompakte, mobile kaldtvannsvasker, HD 7/16-4 MX, med 4-polet saktegående 3-faset motor, overbeviser med et bredt spekter av utstyr, servicevennlig utforming og stor bruksfleksibilitet. Integrert slangetrommel gjør det langt enklere å håndtere høytrykksslangen. Den nyutviklede, robuste 3-sylindrede aksialpumpen med topplokk i messing, øker rengjøringsytelsen og energieffektiviteten med hele 20 %, samtidig som det sikrer en lang levetid. Den automatiske trykkavlastningen og et stort vannfilter sørger for at komponentene av høy kvalitet beskyttes. Innovative løsninger gjør at du kan arbeide uanstrengt og spare tid ved klargjøring og frakobling: Mens EASY!Force-høytrykkspistolen utnytter høytrykksstrålens rekylkraft for å redusere holdekraften til null, gir EASY!Lock-hurtigkoblingene inntil fem ganger raskere håndtering sammenlignet med tradisjonelle skrukoblinger, uten at det går utover robustheten og levetiden. Takket være smarte løsninger kan tilbehøret, som blant annet skumlansen med beholder, som fås som tilleggsutstyr, transporteres trygt direkte på enheten.
Egenskaper og fordeler
Automatisk slangetrommel med fjærinntrekk
- Maksimal komfort ved håndtering av høytrykksslangen.
- Raskt inn- og uttrekk gir korte klargjøringstider.
- Forebygger snublefare og gir således sikrere bruk.
Ekstra stativ
- Gir maskinen større anleggsflate.
- Øker veltestabiliteten ved stående bruk.
Utstyr av høy kvalitet
- Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
- Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor.
- Førsteklasses pumpetopp av messing.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
- Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Utmerket mobilitet
- Skyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende.
- Kan uten problemer lastes inn i servicebiler.
- Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Fleksibel bruk
- Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
- Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Meget servicevennlig
- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|350 - 700
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maks. trykk (bar/mPa)
|240 / 24
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|4,2
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|45,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|49
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Servokontroll
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Fleksibel
- Integrert trommel for høytrykksslange
- ANTI!Twist
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
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