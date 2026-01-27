Kaldtvannsvaskeren, HD 9/23 G, med Honda-bensinmotor, arbeider helt uavhengig av strømnettet. Vaskeren er utviklet for de beste rengjøringsresultatene takket være et vanntrykk på 230 bar. Maskinen er beskyttet av en robust ramme og imponerer selv under ekstreme forhold. Det ergonomiske rammekonseptet leverer maksimal mobilitet, selv på ujevnt underlag. Punkteringsfrie dekk, et vellykket betjeningskonsept og en rekke lagringsmuligheter for tilbehøret, gjør maskinen svært praktisk i bruk. Andre praktiske egenskaper er blant annet EASY!Force-høytrykkspistolen, som benytter rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på lang levetid. Den kraftige pumpen kan suge opp vann fra innsjøer og dammer om det skulle være behov for det. Maskinen er beskyttet av et stort vannfilter og en termostatventil som hindrer overoppheting i resirkuleringsmodus. Det er også en ekstra ramme med maljer tilgjengelig for HD 9/23 G som gjør det enklere å løfte maskinen med kran, og den har et monteringssett for slangetrommel.