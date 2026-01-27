Høytrykksvasker HD 9/23 G
Med den bensindrevne kaldtvannsvaskeren. HD 9/23 G, med Honda-bensinmotor, kan du arbeide uavhengig og praktisk samtidig som du er mobil – selv ved krevende, eksterne forhold.
Kaldtvannsvaskeren, HD 9/23 G, med Honda-bensinmotor, arbeider helt uavhengig av strømnettet. Vaskeren er utviklet for de beste rengjøringsresultatene takket være et vanntrykk på 230 bar. Maskinen er beskyttet av en robust ramme og imponerer selv under ekstreme forhold. Det ergonomiske rammekonseptet leverer maksimal mobilitet, selv på ujevnt underlag. Punkteringsfrie dekk, et vellykket betjeningskonsept og en rekke lagringsmuligheter for tilbehøret, gjør maskinen svært praktisk i bruk. Andre praktiske egenskaper er blant annet EASY!Force-høytrykkspistolen, som benytter rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på lang levetid. Den kraftige pumpen kan suge opp vann fra innsjøer og dammer om det skulle være behov for det. Maskinen er beskyttet av et stort vannfilter og en termostatventil som hindrer overoppheting i resirkuleringsmodus. Det er også en ekstra ramme med maljer tilgjengelig for HD 9/23 G som gjør det enklere å løfte maskinen med kran, og den har et monteringssett for slangetrommel.
Egenskaper og fordeler
Maksimal uavhengighetUtrustet med pålitelig Honda- eller Yanmar-motor for bruk uten tilgang til strømnettet. Kan suge opp vann f.eks. fra innsjøer eller dammer for å bruke alternative vannkilder til rengjøring.
Optimal brukervennlighetDet ergonomiske rammekonseptet gjør det enklere å transportere maskinen på ujevnt underlag. Muligheter for oppbevaring av alt tilbehør på maskinen. Punkteringsfrie hjul garanterer en mobil maskin til enhver tid.
Svært fleksibelRamme med maljer (tilleggsutstyr) for pålitelig beskyttelse av maskinen ved løfting med kran. Slangetrommelsett for redusert klargjøringstid, er tilgjengelig som ekstrautstyr. Bærbar versjon med robust rørramme spesielt designet for malere og murere (HD 728 B).
For de tøffeste jobbene
- Robust ramme for daglig bruk i tøffe omgivelser
- Stort vannfilter som beskytter pumpen.
- Termostatventil for beskyttelse av pumpen mot overoppheting i resirkuleringsmodus.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|400 - 930
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|40 - opptil 230 / 4 - opptil 23
|Maks. trykk (bar/mPa)
|270 / 27
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Driftstype
|Bensin
|Motorprodusent
|Honda
|Motortype
|GX 390
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|vogn
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|75,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|82,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Videoer
Bruksområder
- Bygg- og Anleggsbransjen (rengjøring og vedlikehold av fasader, rengjøring av anleggsmaskiner, kjøretøy og utstyr)
- Landbruk (rengjøring av landbruksmaskiner, kjøretøy og utstyr for landbruk og skogsdrift)
- Industri (rengjøring av utstyr)
- Vedlikeholdstjenester (vedlikehold av utendørsområder som torg og parkeringsplasser m.m.)
Tilbehør
Rengjøringsmidler
