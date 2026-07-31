Dette er den kraftigste 3-fase varmtvannsvaskeren i kompaktklassen: HDS 8/18-4 C imponerer med sin eco!efficiency-modus, damptrinn, enestående ergonomi og brukervennlighet. Den kraftige, 4-polede motoren er vannkjølt, og en robust aksialpumpe med tre keramiske stempler bygger opp høyt trykk. Den avanserte høytrykkspistolen EASY!Force Advanced, med servokontroll for enkel justering av trykk og vannmengde, patentert dyseteknologi og EASY!Lock hurtigkoblinger, sørger for ergonomisk arbeid. I tillegg reduserer Soft Damping System (SDS) vibrasjoner. Takket være den effektive varmtvannsteknologien løses selv gjenstridig smuss som fett og olje enkelt opp. Dette reduserer behovet for rengjøringsmidler, som doseres presist fra en 15,5-liters tank. Den vedlikeholdsvennlige HDS 8/18-4 C er konstruert for daglig bruk under krevende forhold. Avkalkingsfunksjon, vannfilter og sikkerhetsventil beskytter de interne komponentene. Et robust chassis beskytter mot støt, mens store hjul og et styrehjul sørger for høy manøvrerbarhet. Maskinen har også integrerte oppbevaringsmuligheter for tilbehør.