Høytrykksvasker HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C er den kraftigste 3-fase varmtvannsvaskeren i kompaktklassen. Den er utstyrt med Kärchers effektive eco!efficiency-modus, damptrinn, en 3-stemplet aksialpumpe og EASY!Force Advanced-høytrykkspistol.
Dette er den kraftigste 3-fase varmtvannsvaskeren i kompaktklassen: HDS 8/18-4 C imponerer med sin eco!efficiency-modus, damptrinn, enestående ergonomi og brukervennlighet. Den kraftige, 4-polede motoren er vannkjølt, og en robust aksialpumpe med tre keramiske stempler bygger opp høyt trykk. Den avanserte høytrykkspistolen EASY!Force Advanced, med servokontroll for enkel justering av trykk og vannmengde, patentert dyseteknologi og EASY!Lock hurtigkoblinger, sørger for ergonomisk arbeid. I tillegg reduserer Soft Damping System (SDS) vibrasjoner. Takket være den effektive varmtvannsteknologien løses selv gjenstridig smuss som fett og olje enkelt opp. Dette reduserer behovet for rengjøringsmidler, som doseres presist fra en 15,5-liters tank. Den vedlikeholdsvennlige HDS 8/18-4 C er konstruert for daglig bruk under krevende forhold. Avkalkingsfunksjon, vannfilter og sikkerhetsventil beskytter de interne komponentene. Et robust chassis beskytter mot støt, mens store hjul og et styrehjul sørger for høy manøvrerbarhet. Maskinen har også integrerte oppbevaringsmuligheter for tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Høy effektivitet
- eco!efficiency modus - økonomisk og miljøvennlig selv ved lengre arbeidsperioder.
- Reduserer drivstofforbruk og CO₂-utslipp med 20 %.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Høy driftssikkerhet
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
Pålitelighet
- Vannmykningssystemet forhindrer kalkavleiringer på varmeelementet, noe som forlenger levetiden.
- Dempingssystemet (SDS) reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og lanse.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Lagringsplass for strømledning og høytrykksslange.
- Integrert dyseoppbevaring.
- Integrert lanseholder for enkel transport.
Dosering av rengjøringsmiddel
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
- Stor tankåpning for enkel påfylling.
Mobilt konsept
- Jogger-design med store gummihjul bak og styrehjul i front.
- Vippehjelp som forenkler transport av maskinen, og gjør det lettere å komme forbi trapper og fortauskanter etc.
- Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Intuitiv programvelger med justerbar bryter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|300 - 800
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. trykk (bar)
|220
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 80 - maks. 155
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|6
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|5,2
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|4,2
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|15
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|119,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|131,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Longlife (lang levetid)
- SDS-System
- Automatisk stopp
- Høytrykkslanse
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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