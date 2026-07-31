Høytrykksvasker HDS 8/18 -4 St EU-I
Tøff kontinuerlig bruk, slitesterkt design: HDS 8/18-4 St stasjonær varmtvannsvasker med dieselbrenner som pålitelig utfører krevende rengjøringsoppgaver.
HDS 8/18-4 St er en stasjonær varmtvannsvasker med dieselbrenner og førsteklasses utstyr, designet for kontinuerlig bruk i tøffe bruksområder. Den 4-polede, lavhastighets elektriske motoren genererer høy effekt. Den robuste veivakselpumpen med sylinderhode i messing genererer høyt trykk og gir store mengder varmtvann. Et stort vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler. Det integrerte vannreservoaret har beskyttelse mot kalk. Vaskemiddelet tas opp og doseres med presisjon av en ventil. En indikator viser når vaskemiddelet er tomt. Elektronisk overvåking av diseselbrenneren og den overordnede teknologien sikrer høy driftssikkerhet. En intuitiv dreiebryter eller valgfri fjernkontroll gjør betjeningen enkel, og service- og vedlikeholdsoppgaver er også designet for å være brukervennlige. Med et bredt utvalg av tilbehør tilgjengelig, kan HDS 8/18-4 St tilpasses for å passe en lang rekke rengjøringsoppgaver. Maskinen kan kompletteres med trykkmåler og timeteller, en ekstra doseringsenhet for vaskemiddel og trykkavlastningssystem.
Egenskaper og fordeler
Robust veivakselpumpe med sylinderhode i messing
- Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk.
- Spesielt robust og ekstremt holdbar.
- Lenge levetid, mindre vedlikehold og lavere kostnader. Ideell for bruk i industrien.
Utstyr av høy kvalitet
- Det integrerte vannbeholderen med kalkbeskyttelse og tom-indikator beskytter brenneren og hele systemet mot kalkavleiringer.
- Dekselet og rammen er laget av pulverlakkert stål for lang holdbarhet.
- Vaskemiddelinntak med doseringsventil og tom-indikator er inkludert i leveringsomfanget som standard, med mulighet for å legge til en ekstra.
Vannavkjølt 4-polet elektrisk motor
- 4-polet, saktegående elektrisk motor garanterer lang levetid.
- Vannkjølt motor for høy ytelse og lang levetid
- Svært lave motorvibrasjoner.
Pålitelige Kärcher-brennere med maksimal effektivitet og lavere forbruk
- Høyytelses oljebrenner med oppreist varmespiral og detonasjonsfri kontinuerlig tenning.
- Stående design forhindrer kondens og korrosjon.
- Grundig testet og høyeffektiv brennerteknologi «made in Germany».
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.
- Automatisk stopp ved lekkasjer eller fasesvikt.
- Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
- Flamme- og utslippstemperaturovervåking, beskyttelse mot vannmangel/overtrykk, kalkbeskyttelse med tomindikator og feilovervåking sikrer sikker og langvarig drift.
Enkel å bruke
- Bare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring.
- Enkelt konsept med selvforklarende symboler og oversiktlig kontrollpanel.
- Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
Rengjøringsmiddel suge- og doseringssystem for enda bedre rengjøringsresultat
- For nøyaktig og justerbar dosering av rengjøringsmiddel.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
- Lett tilgang til alle service- og vedlikeholdsrelevante komponenter.
- Omfattende servicenettverk med høyt utdannede serviceteknikere.
- Display av feilkoder, driftsstatus, vedlikeholdsintervaller for pumpen og overvåking av feil på brenneren og hele maskinen, gjør service enklere.
Stort transparent finmasket vannfilter.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
- Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
- Fører til lengre levetid for komponenter og maskin.
God fleksibilitet
- Maskinen kan alternativt styres med en fjernkontroll.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 800
|Arbeidstrykk (bar)
|180
|Maks. trykk (bar)
|215
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 30
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|5,5
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|5,1
|Varmeenergi (kW)
|61
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|Stasjonær
|Sikringsvern (A)
|16
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|160
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|170
|Mål (L x B x H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Scope of supply
- Flammevakt
- Klargjort for servobetjening
- Klargjort for fjernstyring
- Kraftdyse
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Utstyr
- Oljepinne
- Oljenivåmåler
- Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak
- RM1 dosering
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Stort finmasket vannfilter
- Lagertankmed flotørventil
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Ramme og deksel: Stål, pulverlakkert
Bruksområder
- For rengjøring av maskiner og kjøretøy
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentlig sektor.
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- For bruk i produksjonslokaler, logistikk-sentre, tungindustri og lagerbygninger
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
- I produksjonsområder og verksteder der det er behov for varmt vann
- Ideel for bilforhandlere, bilutleieselskaper og bensinstasjoner.
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- Offentlig sektor
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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