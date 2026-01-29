KALDTVANNSVASKER HD 6/16-4 M Cage
Kaldtvannsvasker med saktegående 4 polet vekselstrømmotor, pulverlakkert stålrørramme m.m.
Med et arbeidstrykk på 160 bar og en strømningshastighet på opptil 600 liter per time, tilhører den mobile HD 6/16-4 M Cage mellomklassen av kaldtvannsvaskere. Maskinen har en robust pulverlakkert stålrørramme som gir optimal beskyttelse og imponerer over hele linjen ved krevende arbeidsforhold. Den nyutviklede 3-sylindrede aksialpumpen med topplokk av messing, spiller også en viktig rolle, og gir forbedret energieffektivitet og rengjøringsytelse med opptil 20 %. Høytrykksvaskeren drives av en 4-polet, saktegående vekselstrømsmotor med trykkavlastning. Den svært servicevennlige vaskeren er også perfekt egnet til både vertikal og horisontal bruk. EASY!Force-høytrykkspistolen utnytter høytrykksstrålens rekylkraft for å redusere holdekraften til null. EASY!Lock-hurtigkoblingene gir fem ganger raskere håndtering sammenlignet med tradisjonelle skrukoblinger, uten at det går utover robusthet eller levetiden. Det automatiske trykkavlastningen sørger for at høytrykkskomponentene får en lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Holdbar og solid utførelseStabil stålrørsramme beskytter alle komponenter. Stålrørrammen gjør det enkelt å sikre maskinen under transport ved hjelp av stropper e.l. Robust chassis i plast beskytter pumpen mot skitt og skade.
Utstyr av høy kvalitetAutomatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Meget servicevennligEnkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten. Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen. Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Fleksibel bruk
- Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|600 - 600
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|160 / 16
|Maks. trykk (bar/mPa)
|240 / 24
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,1
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|41,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|46
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Egner seg ypperlig for byggentreprenører, håndverkere, leverandører av byggtjenester og offentlige etater
