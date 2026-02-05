Høytrykksvasker HDS 1000 DE Diesel
Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan brukes uten strømtilførsel. For byggeplassen, land- og skogbruksvirksomhet og andre krevende felt.
En kraftig høytrykksvasker med robust 4-takts dieselmotor og høy kapasitet. El.starter gir høy komfort og arbeid uavhengig av strømtilførsel. Alle komponentene er montert i en stabil rørramme som gir full beskyttelse ved tøff bruk. Rammen er spesielt utformet for håndtering med kran eller truck. Motoren har en automatisk hastighetsregulator som senker lydnivå og driftskostnader ved pauser i arbeidet. Maskinen har direktedrevet 3-sylindret aksialpumpe, stempler i rustfritt stål, og pumpehus i messing som garanterer lang levetid. Maskinen dekker alle rengjøringsbehov med trykkreduksjonsventil, damptrinn og integrert trykk- og vannmengdekontroll. Kärcher kraftdyse gir uovertruffen rengjøringskraft og god rengjøringsøkonomi. Stående brenner med kontinuerlig tenning og trinnløs justering mellom 38 °C og 98 °C. Den innebygde brennoljetanken på 30 liter er lett tilgjengelig for fylling, og tilstrekkelig for drift i lange perioder. Om nødvendig kan kjemikalier tilsettes vannet via en doseringsventil. Flottørtanken har innebygget avkalkningsautomatikk (DGT) som isolerer maskinen fra drikkevannsnettet. Servopress gir full kontroll over vannmengde og trykk direkte på pistolventilen.
Egenskaper og fordeler
Optimal brukervennlighetAutomatisk utkobling av brenner ved feil ved vanntilførsel eller ved overbelastning. Brukervennlig ergonomisk høytrykkspistol.
Maksimal ytelseStående brenner med høy kapasitet for kontinuerlig drift med varmtvann. El-start for enkelt oppstart. For fjerning av gjenstridige avleiringer. To integrerte diesel og bensintanker sørger for lang driftstid.
Økonomisk dieseldrevet forbrenningsmotorOppfyller kravene til eksosutslippsstandarden EU STAGE V. Elektrisk starter for komfortabel oppstart.
Brukervennlig i drift
- Hastigheten senkes automatisk i standby-modus. Dette beskytter motoren og sparer energi.
- Kranlasting mulig takket være den solide rørformede stålrammen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|450 - 900
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 80 - maks. 98
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|5,6
|Dysestørrelse
|048
|Drivstofftank (l)
|34
|Drivstoff
|Kontrollys for oljenivå / Diesel
|Driftstype
|Diesel
|Motorprodusent
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|Stasjonær
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|188,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|194,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Beskyttelsesramme
- Elektrisk starter
- Stabil stålrørramme for opplasting med kran
Tilbehør
Rengjøringsmidler
