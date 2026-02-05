Spesielt utviklet for den kommersielle matvareindustrien: kaldtvannsvaskeren, HD 7/10 CFX. Toppmodellen i kompaktklassen har utstyr av høy kvalitet i tillegg til en stående og robust konstruksjon. Maskinen imponerer med god mobilitet, enkel betjening og lang levetid for de individuelle komponentene. EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på lang levetid. Maskinen er dermed svært behagelig å betjene. Maskinen har ekstra egenskaper, som servokontroll for regulering av vannstrømning og -trykk direkte på høytrykkspistolen, og trippeldyse for rask sprayjustering, som gjør arbeidet enda enklere for brukeren. Takket være doseringsventilen for rengjøringsmiddelet kan rengjøringsmiddelet tilføres høytrykkspistolen når trykket er lavt. Vaskeren har flere nyttige detaljer, som romslig oppbevaringsplass for tilbehør, oppbevaring for kabel, dysebeholder og en innebygget kabeltrommel.