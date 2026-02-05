Høytrykksvasker HD 7/10 CXF
Kompakt kaldtvannsvasker, HD 7/10 CFX. Designet for universell bruk innen den kommersielle matvareindustrien og utstyrt med servokontroll og innebygget slangetrommel.
Spesielt utviklet for den kommersielle matvareindustrien: kaldtvannsvaskeren, HD 7/10 CFX. Toppmodellen i kompaktklassen har utstyr av høy kvalitet i tillegg til en stående og robust konstruksjon. Maskinen imponerer med god mobilitet, enkel betjening og lang levetid for de individuelle komponentene. EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på lang levetid. Maskinen er dermed svært behagelig å betjene. Maskinen har ekstra egenskaper, som servokontroll for regulering av vannstrømning og -trykk direkte på høytrykkspistolen, og trippeldyse for rask sprayjustering, som gjør arbeidet enda enklere for brukeren. Takket være doseringsventilen for rengjøringsmiddelet kan rengjøringsmiddelet tilføres høytrykkspistolen når trykket er lavt. Vaskeren har flere nyttige detaljer, som romslig oppbevaringsplass for tilbehør, oppbevaring for kabel, dysebeholder og en innebygget kabeltrommel.
Egenskaper og fordeler
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
- EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Krav til hygiene
- Integrert slangetrommel med høytrykksslange klassifisert for næringsmiddelindustrien, og robuste, grå hjul.
- Maksimal vanntilførselstemperatur på 80 °C.
- Slitesterke grå hjul.
Praktisk rengjøringsmiddelsystem
- Oppsugesystem med rengjøringsmiddel for gjenstridig smuss.
- Skumsystemet, «Inno Foam Set», kan brukes om nødvendig.
Servokontroll
- Skånsom rengjøring av sensitive overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|250 - 700
|Inngangstemperatur (°C)
|80
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Maks. trykk (bar/mPa)
|120 / 12
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|36,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|39
|Mål (L x B x H) (mm)
|360 x 400 x 925
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Food
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: For næringsmiddelindustri/ matproduksjon
- Spraylanse i rustfritt stål: 840 mm
- Servokontroll
Utstyr
- Integrert trommel for høytrykksslange
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
- Automatisk stopp
- Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten
