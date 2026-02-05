Høytrykksvasker HD 10/25-4 S Classic

Den robuste kaldtvannsvaskeren, HD 10/25-4 S Classic, er skapt for å håndtere tøffe jobber.g. Den er ekstremt kraftfull og leverer pålitelige rengjøringsresultater – igjen og igjen.

Kaldtvannsvaskeren HD 10/25-4 S Classic, er designet til daglig bruk under tøffe forhold og skuffer aldri takket være den ekstreme kraften. Den skiller seg fra andre maskiner med en solid konstruksjon og robust stålramme. Den er enkel og intuitiv å sette opp og rask og problemfri å betjene. Alle de viktige delene kan nås raskt og enkelt. Høytrykksvaskeren i superklassen er utstyrt med Classic-høytrykkspistolen for maskiner i HD Classic-serien. Den har også et premium EASY!Lock-feste med hurtigutløser. Dette gjør den fem ganger raskere å sette opp og ta ned, noe som sparer deg for tid og bryderi. Et integrert vannfilter beskytter høytrykkspumpen mot smusspartikler og forurensninger på en pålitelig måte, og forlenger dermed maskinens levetid. En kraftig veivakselpumpe og slitesterke materialer er kjernen i høytrykksvaskeren. Den har sylinderhode av messing og stempler med solid hylse av keramikk. Trykket kan justeres etter behov på pumpen. En firepolet lavhastighetsmotor med luft- og vannkjølesystem sørger for langvarig og pålitelig drift.

Egenskaper og fordeler
Kraftig og robust veivakselpumpe med sylinderhode av messing og stempler med hylse av keramikk
Kraftig og robust veivakselpumpe med sylinderhode av messing og stempler med hylse av keramikk
Høy ytelse og høy effektivitet. Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Med funksjon for avsug og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Robust stålramme med store hjul for maksimal mobilitet
Robust stålramme med store hjul for maksimal mobilitet
Beskytter maskinen selv under krevende forhold. Enkel og praktisk transport. Integrert oppbevaring for utstyr.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr. Robust og holdbart utstyr. Enkel og intuitiv å betjene.
Brukervennlig maskindesign
  • Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
  • Trykk- og vannvolum kan justeres direkte på pumpen.
  • Med seglasset og peilepinnen kan oljens nivå og kvalitet kontrolleres på en enkel måte.
Firepolet lavhastighetsmotor med luftvann-kjølesystem
  • Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.
  • Kombinerer effektiv vannkjølig og robust luftkjøling for best kjøleresultat, selv ved vekslende omgivelses- og vanntemperaturer.
  • Kompakt design for maksimal mobilitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 376 / 424
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 500 - 1000
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar) 60 - 250
Maks. trykk (bar/mPa) 310 / 3,1
Tilkoblingsbelastning (kW) 8,8
Strømledning (m) 5
Dysestørrelse 045
Vanngjennomstrøm 1″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 60
Vekt inkludert emballasje (kg) 67,9
Mål (L x B x H) (mm) 720 x 637 x 1060

Scope of supply

  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
  • Spylelanse: 840 mm
  • Kraftdyse

Utstyr

  • Veivakselpumpe med keramiske stempler
  • Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
  • Automatisk stopp
  • Integrert finmasket vannfilter
  • Oljenivåmåler
  • Vanninntaksrør i messing
Videoer

Bruksområder
  • Rengjøring av dyrestaller i landbruket
  • Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
  • Rengjøring av kledning og støpt betong i byggebransjen
  • Rengjøre maskiner og utstyr på byggeplasser, slik som sementblandere, stillaser, hjullastere, gravemaskiner og betongpumper
  • Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
  • Rengjøring av kjøretøy i transportsektoren, som lastebiler, skip, fly eller busser
  • Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.