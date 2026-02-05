Kaldtvannsvaskeren HD 10/25-4 S Classic, er designet til daglig bruk under tøffe forhold og skuffer aldri takket være den ekstreme kraften. Den skiller seg fra andre maskiner med en solid konstruksjon og robust stålramme. Den er enkel og intuitiv å sette opp og rask og problemfri å betjene. Alle de viktige delene kan nås raskt og enkelt. Høytrykksvaskeren i superklassen er utstyrt med Classic-høytrykkspistolen for maskiner i HD Classic-serien. Den har også et premium EASY!Lock-feste med hurtigutløser. Dette gjør den fem ganger raskere å sette opp og ta ned, noe som sparer deg for tid og bryderi. Et integrert vannfilter beskytter høytrykkspumpen mot smusspartikler og forurensninger på en pålitelig måte, og forlenger dermed maskinens levetid. En kraftig veivakselpumpe og slitesterke materialer er kjernen i høytrykksvaskeren. Den har sylinderhode av messing og stempler med solid hylse av keramikk. Trykket kan justeres etter behov på pumpen. En firepolet lavhastighetsmotor med luft- og vannkjølesystem sørger for langvarig og pålitelig drift.