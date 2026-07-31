Den kraftigste 3-fase varmtvannsvaskeren i kompaktklassen, inkludert automatisk slangetrommel: HDS 8/18-4 CXA med øko!effektivitet og damptrinn. Den kraftige 4-polede motoren er vannkjølt. En robust aksialpumpe med 3 keramiske stempler bygger opp høyt trykk. Den automatiske trommelen ruller enkelt inn den 15 meter lange Ultra Guard høytrykksslangen med Teflon®-belegg, selv under trykk, sikrer fleksibilitet og korte oppsetttider. EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med servokontroll for justering av trykk og vannmengden, patentert dyseteknologi og EASY!Lock hurtigfester gir ergonomisk arbeid. Soft Demping System (SDS) reduserer vibrasjoner. Varmtvannsteknologien rengjør effektivt og løsner enkelt fett / smøremidler, som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Disse doseres nøyaktig fra en 15,5-liters tank. Den vedlikeholdsvennlige HDS 8/18-4 CXA er designet for daglig bruk under harde forhold. Avkalkingsløsningen, et vannfilter og en sikkerhetsventil beskytter teknologien som igjen gir lengre levetid. Et robust deksel beskytter mot støt, mens store hjul og en styrehjul gir høy manøvrerbarhet.