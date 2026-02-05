Høytrykksvasker HD 6/13 C
Praktisk, mobil og allsidig: Kaldtvannsvaskeren, HD 6/13 C, for vertikal og horisontal drift. Med oppbevaringsplass til tilbehør, topplokk av messing og automatisk trykkavlastning.
Den kompakte, lette og allsidige kaldtvannsvaskeren, HD 6/13 C, byr på stor mobilitet og egner seg både for horisontal og vertikal drift. Maskinen har sofistikert oppbevaringsplass for tilbehør, topplokk av messing og automatisk trykkavlastning, som sikrer lang levetid. Samtidig imponerer maskinen med innovative nyutviklinger som øker arbeidskomforten ved langvarig bruk, ved å sørge for uanstrengt betjening og tidsbesparende klargjøring og frakobling. EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på robusthet eller lang levetid. Dette er en omfattende utstyrspakke for utmerkede rengjøringsresultater, med høyt nivå av komfort og lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblingerEASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt. EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
MobilitetIntegrert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte. Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp. Kompakt konstruksjon.
FleksibilitetHøytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt. Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.
Kvalitet
- Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
- Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Oppbevaring av tilbehør
- Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
- Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
- Gummistropp til feste av høytrykksslangen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|590
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|130 / 13
|Maks. trykk (bar/mPa)
|190 / 19
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,9
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse (mm)
|38
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|25,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|28
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 200 bar
- Spylelanse: 840 mm
Utstyr
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
- Automatisk stopp
