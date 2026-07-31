Stor robusthet og et utmerket forhold mellom pris og ytelse: HDS 8/18-4 C Classic varmtvannsvasker i kompaktklassen med kraftig 4-polet motor. Veivakselpumpen bygger opp høyt trykk og gjør det mulig å utføre et bredt utvalg rengjøringsoppgaver effektivt og raskt med den velprøvde Classic høytrykkspistolen. Trykk og vannføring kan justeres og tilpasses ulike behov. Det integrerte vannfilteret holder smusspartikler borte fra pumpen og forlenger nedetiden. Varmtvannet bryter dessuten opp smøremidler effektivt. som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Den svært pålitelige og vedlikeholdsvennlige HDS 8/18-4 C Classic er designet for daglig bruk under harde forhold, enten det er på byggeplasser eller i landbruks-, bil- eller transportindustrien. En robust stålrørramme gir beskyttelse mot støt, mens punkteringssikre hjul sørger for høy manøvreringsevne. Maskinen kan også lastes med kran via festepunkt. Den 30 liter store drivstofftanken muliggjør svært lang drift. Det er også ulikeoppbevaringsrom for tilbehør og utstyr.