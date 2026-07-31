Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
BD 43/25 C Classic Bp Pack gulvvaskemaskin med 43 cm arbeidsbredde og 25-liters tanker, leveres med 90 Ah Li-Ion-batteri og hurtiglader som standard.
Kraftig, kompakt, stillegående: den batteridrevne gulvvaskemaskinen 43/25 C Classic Bp Pack fra Kärcher. Det vedlikeholdsfrie litium-ion-batteriet på 90 Ah som er innebygd som standard – i kombinasjon med det ultralavenergi- og stillegående diskbørstehodet – gir opptil to timers rengjøring. Den svært høye syklusstabiliteten betyr at den medfølgende hurtigladeren kan brukes til å fylle på eller lade batteriet raskt, etter behov. Takket være den kompakte designen med 43 centimeter arbeidsbredde og de to 25-liters tankene for friskt og skittent vann, tilbyr den lille gulvvaskemaskinen maksimal manøvrerbarhet, noe som gjør den ideell for vanskelig tilgjengelige områder. Som sådan er den ideell for bruk av entreprenører, samt for vedlikeholdsrengjøring på hoteller, restauranter, små butikker eller klinikker.
Egenskaper og fordeler
Langtidsholdbart litium-ion-batteriLang driftstid og høy produktivitet takket være rask og midlertidig lading. Batteriteknologi med null vedlikehold.
Robust designSolide kontrollelementer designet for daglig bruk. Høy pålitelighet og holdbarhet.
Enkel i bruk med EASY-Operation PanelKontrollpanel som er enkle å navigere i, med selvforklarende piktogrammer. Dødmannsbryter og magnetventil for automatisk vannstopp. Enkel å betjene takket være fargekodede kontrollelementer.
Effektiv singeldisk-teknikk
- Stillegående og energieffektivt skivebørstehode.
- Egnet for rengjøring i støyfølsomme områder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|430
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|750
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|25 / 25
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|1720
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|860
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|24 / 90
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|230
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,7
|Lydnivå (dB)
|66
|Nominell inngangseffekt (W)
|1100
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|44
|Mål (L x B x H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri
- Batterilader
- V-formet nal
Utstyr
- Totankssystem
Videoer
Bruksområder
- Ideell løsning for entreprenører, hoteller og restauranter
- For vedlikeholdsrengjøring på sykehus og klinikker
- Også for rengjøring av gulv i mindre butikker