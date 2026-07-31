Kraftig, kompakt, stillegående: den batteridrevne gulvvaskemaskinen 43/25 C Classic Bp Pack fra Kärcher. Det vedlikeholdsfrie litium-ion-batteriet på 90 Ah som er innebygd som standard – i kombinasjon med det ultralavenergi- og stillegående diskbørstehodet – gir opptil to timers rengjøring. Den svært høye syklusstabiliteten betyr at den medfølgende hurtigladeren kan brukes til å fylle på eller lade batteriet raskt, etter behov. Takket være den kompakte designen med 43 centimeter arbeidsbredde og de to 25-liters tankene for friskt og skittent vann, tilbyr den lille gulvvaskemaskinen maksimal manøvrerbarhet, noe som gjør den ideell for vanskelig tilgjengelige områder. Som sådan er den ideell for bruk av entreprenører, samt for vedlikeholdsrengjøring på hoteller, restauranter, små butikker eller klinikker.