Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC

BD 43/25 C Classic Bp Pack gulvvaskemaskin med 43 cm arbeidsbredde og 25-liters tanker, leveres med 90 Ah Li-Ion-batteri og hurtiglader som standard.

Kraftig, kompakt, stillegående: den batteridrevne gulvvaskemaskinen 43/25 C Classic Bp Pack fra Kärcher. Det vedlikeholdsfrie litium-ion-batteriet på 90 Ah som er innebygd som standard – i kombinasjon med det ultralavenergi- og stillegående diskbørstehodet – gir opptil to timers rengjøring. Den svært høye syklusstabiliteten betyr at den medfølgende hurtigladeren kan brukes til å fylle på eller lade batteriet raskt, etter behov. Takket være den kompakte designen med 43 centimeter arbeidsbredde og de to 25-liters tankene for friskt og skittent vann, tilbyr den lille gulvvaskemaskinen maksimal manøvrerbarhet, noe som gjør den ideell for vanskelig tilgjengelige områder. Som sådan er den ideell for bruk av entreprenører, samt for vedlikeholdsrengjøring på hoteller, restauranter, små butikker eller klinikker.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC: Langtidsholdbart litium-ion-batteri
Langtidsholdbart litium-ion-batteri
Lang driftstid og høy produktivitet takket være rask og midlertidig lading. Batteriteknologi med null vedlikehold.
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC: Robust design
Robust design
Solide kontrollelementer designet for daglig bruk. Høy pålitelighet og holdbarhet.
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC: Enkel i bruk med EASY-Operation Panel
Enkel i bruk med EASY-Operation Panel
Kontrollpanel som er enkle å navigere i, med selvforklarende piktogrammer. Dødmannsbryter og magnetventil for automatisk vannstopp. Enkel å betjene takket være fargekodede kontrollelementer.
Effektiv singeldisk-teknikk
  • Stillegående og energieffektivt skivebørstehode.
  • Egnet for rengjøring i støyfølsomme områder.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Fremdrift ved børsterotasjon
Arbeidsbredde for børste (mm) 430
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 750
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 25 / 25
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1720
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 860
Batteritype Li-Ion
Batteri (V/Ah) 24 / 90
Batteritid (t) maks. 2,5
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 230
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Vannforbruk (l/min) maks. 2,7
Lydnivå (dB) 66
Nominell inngangseffekt (W) 1100
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 44
Mål (L x B x H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • Batteri
  • Batterilader
  • V-formet nal

Utstyr

  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC

Videoer

Bruksområder
  • Ideell løsning for entreprenører, hoteller og restauranter
  • For vedlikeholdsrengjøring på sykehus og klinikker
  • Også for rengjøring av gulv i mindre butikker
Tilbehør
Rengjøringsmidler