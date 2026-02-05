Høytrykksvasker HD 10/25-4 S/ S Plus
Kaldtvannsvaskeren HD 10/25-4 S, leverer premium kvalitet, har høy ytelse og nyttige hjelpesystemer. Designet for ergonomisk arbeid og maksimal mobilitet.
Kaldtvannsvaskeren HD 10/25-4 S, tar ergonomisk arbeid til neste nivå. Den praktisk designede EASY!Force Advanced-høytrykkspistolen gjør maskinen behagelig å bruke uten holdekraft. En roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm, leverer maksimal effekt. Servokontrollen gjør at brukeren kan kontrollere trykket og vannvolumet direkte fra høytrykkspistolen/lansen. Hjelpesystemer og en LED-skjerm med statusvisninger bidrar til det brukervennlige designet. Du kan stole på at Kärcher bruker de beste materialene for å garantere den beste og mest holdbare kvaliteten. Inne i maskinen finner du en slitesterk pumpe med stempler av rustfritt stål med keramisk hylse, og sylinderhode av messing. HD 10/25-4 S drives av en firepolet lavhastighetsmotor med luft- og vannkjølesystem. Integrerte rammebærere av aluminium reduserer vekten og sørger for et lett, men slitesterkt kabinett, som egner seg for lasting med kran. Den vertikale konstruksjonen der motoren og pumpeenheten er montert stående, leverer maksimal mobilitet i praksis. Den kompakte maskinen har også oppbevaringsboks og justerbare kroker for smart oppbevaring av ekstrautstyr.
Egenskaper og fordeler
Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhetPlassbesparende størrelse. Enkel å manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sørger for at maskinen står stødig.
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messingLang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Høy ytelse og høy effektivitet. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Intelligent designet vedlikeholdskonsept sørger for rask betjening på lokasjonPraktisk visning av fyllnivået og tappehull for oljen, integrert i kabinettet. Modulær konstruksjon med pumpe, motor og kontrollskap.
Hjelpesystemer og LED-skjerm for statusvisning
- Integrert elektronisk overvåkning av maskinen.
- Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
- Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
- Oppbevaringsrom.
- Justerbare kroker til for eksempel oppbevaring av en ekstra lanse eller strømkabel.
- Oppbevaring for høytrykksslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 / 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1000
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|80 - 250
|Maks. trykk (bar)
|280
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8,8
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|69,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|78,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Elektronisk motorbeskyttelsessystem med LED-skjerm
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Bruksområder
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Rengjøre maskiner og utstyr på byggeplasser, slik som sementblandere, stillaser, hjullastere, gravemaskiner og betongpumper
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Rengjøring av kjøretøy i transportsektoren, som lastebiler, skip, fly eller busser
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
