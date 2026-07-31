Den kraftige HDS 7/16-4 C Classic er en 3-faset varmtvannsvasker i Compact-klassen, utstyrt med vannavkjølt elektrisk motor og en rekke praktiske funksjoner. Blant høydepunktene finner du eco!efficiency-modus, som gir både miljøvennlig og kostnadseffektiv drift. Enkel betjening sikres med et sentralt ettknappssystem, mens store hjul og styrehjul gir god mobilitet. Et robust deksel har integrerte tanker for rengjøringsmiddel og drivstoff. EASY!Force-høytrykkspistolen bruker vannstrålens tilbakeslagskraft til å eliminere behovet for å holde inne avtrekkeren, som gir økt komfort og en mer ergonomisk arbeidshverdag. EASY!Lock-hurtigkoblinger gjør tilkobling av tilbehør opptil fem ganger raskere enn med tradisjonelle skrukoblinger – uten å gå på kompromiss med stabilitet eller holdbarhet. I tillegg har maskinen praktiske oppbevaringsrom for tilbehør, dyser og annet utstyr.