Høytrykksvasker HDS 7/16-4 C Basic
3-faset varmtvannsvasker med vannavkjølt elektrisk motor, eco!efficiency-modus, integrerte tanker, EASY!Force-høytrykkspistol, trinnløs regulering av trykk og vannmengde – og mye mer.
Den kraftige HDS 7/16-4 C Classic er en 3-faset varmtvannsvasker i Compact-klassen, utstyrt med vannavkjølt elektrisk motor og en rekke praktiske funksjoner. Blant høydepunktene finner du eco!efficiency-modus, som gir både miljøvennlig og kostnadseffektiv drift. Enkel betjening sikres med et sentralt ettknappssystem, mens store hjul og styrehjul gir god mobilitet. Et robust deksel har integrerte tanker for rengjøringsmiddel og drivstoff. EASY!Force-høytrykkspistolen bruker vannstrålens tilbakeslagskraft til å eliminere behovet for å holde inne avtrekkeren, som gir økt komfort og en mer ergonomisk arbeidshverdag. EASY!Lock-hurtigkoblinger gjør tilkobling av tilbehør opptil fem ganger raskere enn med tradisjonelle skrukoblinger – uten å gå på kompromiss med stabilitet eller holdbarhet. I tillegg har maskinen praktiske oppbevaringsrom for tilbehør, dyser og annet utstyr.
Egenskaper og fordeler
Økonomiskeco!efficiency modus - økonomisk og miljøvennlig selv ved lengre arbeidsperioder. Reduserer drivstofforbruk og CO₂-utslipp med 20 %.
Meget brukervennligIntuitiv programvelger med justerbar bryter. Stor tankåpning for enkel påfylling. Flasken med systempleie byttes enkelt og praktisk fra utsiden.
OppbevaringLåsbart rom for oppbevaring av tilbehør som f.eks. dyser og verktøy m.m. Lagringsplass for strømledning og høytrykksslange. Integrert lanseholder for enkel transport.
Pålitelighet
- Vannmykningssystem beskytter varmespiralen mot forkalkningsskader.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot skade.
- Den innebygde termostaten slår av motoren hvis utslippstemperaturen overstiger 300 °C.
Mobilitet
- Store hjul og et styrehjul.
- Store bærehåndtak gjør det enkelt å løfte høytrykksvaskeren inn i bil etc.
- Vippehjelp som forenkler transport av maskinen, og gjør det lettere å komme forbi trapper og fortauskanter etc.
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
- EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|270 - 700
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|5,1
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|4,1
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|15
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|113
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|121,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
- Automatisk stopp
- Integrert drivstoff- og kjemitank
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
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