Høytrykksvasker HDS 7/16 CXA
Kraftig HDS 7/16 CXA 3-fase-varmtvannsvasker i kompaktklassen med eco!efficiency-modus og automatisk oppruller med 15 m Ultra Guard høytrykkslange.
Kraftig 3-fase varmtvannsvasker i kompaktklassen med automatisk slangetrommel: HDS 7/16 CXA har en kraftig luftkjølt motor med eco!efficiency-modus. En robust aksialpumpe med 3 keramiske stempler bygger opp høyt trykk. Den automatiske trommelen forenkler opprulling av den 15 meter lange Ultra Guard høytrykksslangen med Teflon®-belegg, selv under trykk, sikrer høy komfort og effektivt oppsett. EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med patentert dyseteknologi og EASY!Lock hurtigfester gir ergonomisk arbeid. Soft Damping System (SDS) reduserer vibrasjoner. Varmtvannsteknologien rengjør effektivt og den løser også rester av fett /smøremiddel, som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Disse doseres nøyaktig fra en 15,5-liters tank. Trykket og vannmengden kan justeres avhengig av oppgave. Den vedlikeholdsvennlige HDS 7/16 CXA er designet for daglig bruk under harde forhold. Avkalkingsløsning, et vannfilter og en sikkerhetsventil beskytter teknologien, som igjen forlenger levetid. Et robust deksel beskytter mot støt, mens store hjul og en styrehjul gir høy manøvrerbarhet.
Egenskaper og fordeler
Automatisk slangetrommel
- Ripesikker og glatt Ultra Guard HD-slange med slitesterkt Teflon®-belegg.
- Automatisk slangetrommel for sikkert arbeid og praktisk oppbevaring av 15 m Ultra Guard høytrykksslangen med slitesterkt Teflon®-belegg
Høy effektivitet
- eco!efficiency modus - økonomisk og miljøvennlig selv ved lengre arbeidsperioder.
- Reduserer drivstofforbruk og CO₂-utslipp med 20 %.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- ENKEL!Force Avansert høytrykkspistol for tretthetsfritt arbeid uten noen klemmekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Høy driftssikkerhet
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
Pålitelighet
- Vannmykningssystem beskytter varmespiralen mot forkalkningsskader.
- Dempingssystemet (SDS) reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og lanse.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Lagringsplass for strømledning og høytrykksslange.
- Integrert dyseoppbevaring.
- Integrert lanseholder for enkel transport.
Dosering av rengjøringsmiddel
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
- Stor tankåpning for enkel påfylling.
Mobilt konsept
- Jogger-design med store gummihjul bak og styrehjul i front.
- Vippehjelp som forenkler transport av maskinen, og gjør det lettere å komme forbi trapper og fortauskanter etc.
- Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Intuitiv programvelger med justerbar bryter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|310 - 660
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maks. trykk (bar)
|220
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|4,4
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|3,6
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (g/t)
|2,9
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|025
|Drivstofftank (l)
|15
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|114,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|126,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1260 x 650 x 920
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- SDS-System
- Integrert automatisk slangetrommel
- Automatisk stopp
- Integrert drivstoff- og kjemitank
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
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