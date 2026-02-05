Høytrykksvasker HDS 6/15 C
HDS 6/15 C enfase varmtvannsvasker i kompaktklassen med 3-stemplet aksialpumpe, øko!effektivitetsmodus, intuitiv enknappsbetjening og EASY!Force Advanced høytrykkspistol.
Kvalitet, ergonomi og brukervennlighet: HDS 6/15 C er en kraftig enfaset varmtvannsvasker i kompaktklassen med luftkjølt motor, økonomisk øko!effektivitetsmodus og intuitiv enknappsbetjening. En robust aksialpumpe med 3 keramiske stempler bygger opp nødvendig trykk. EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med patentert dyseteknologi og et meterlangt stålrør samt EASY!Lock hurtigfester gir ergonomisk arbeid. Soft Demping System (SDS) reduserer vibrasjoner for uanstrengengende arbeid. Varmtvannsteknologien rengjør effektivt også rester av fett / smøremidler, som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Disse doseres nøyaktig fra en 15,5-liters tank. Trykket og vannmnegden kan justeres avhengig av oppgave. Den vedlikeholdsvennlige HDS 6/15 C er designet for daglig bruk under harde forhold. Avkalkingsløsning, et vannfilter og en sikkerhetsventil beskytter teknologien, som igjen gir lengre levetid. Et robust deksel beskytter mot støt, mens store hjul og en styrehjul gir høy manøvrerbarhet. Maskinen inkluderer dessuten praktisk oppbevaring for tilbehør og utstyr.
Egenskaper og fordeler
Høy effektivitet
- eco!efficiency modus - økonomisk og miljøvennlig selv ved lengre arbeidsperioder.
- Reduserer drivstofforbruk og CO₂-utslipp med 20 %.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
- Patentert Kärcher kraftdyse gir opptil 40 prosent mer slagkraft enn konvensjonelle dyser.
Høy driftssikkerhet
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
Pålitelighet
- Vannmykningssystem beskytter varmespiralen mot forkalkningsskader.
- Dempingssystemet (SDS) reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og lanse.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Lagringsplass for strømledning og høytrykksslange.
- Integrert dyseoppbevaring.
- Integrert lanseholder for enkel transport.
Dosering av rengjøringsmiddel
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
- Stor tankåpning for enkel påfylling.
Mobilt konsept
- Jogger-design med store gummihjul bak og styrehjul i front.
- Vippehjelp som forenkler transport av maskinen, og gjør det lettere å komme forbi trapper og fortauskanter etc.
- Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Intuitiv programvelger med justerbar bryter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|260 - 560
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. trykk (bar)
|200
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,4
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|3,1
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|2,5
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|15
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|101,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|110
|Mål (L x B x H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Automatisk stopp
- Integrert drivstoff- og kjemitank
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.