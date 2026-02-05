Kvalitet, ergonomi og brukervennlighet: HDS 6/15 C er en kraftig enfaset varmtvannsvasker i kompaktklassen med luftkjølt motor, økonomisk øko!effektivitetsmodus og intuitiv enknappsbetjening. En robust aksialpumpe med 3 keramiske stempler bygger opp nødvendig trykk. EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med patentert dyseteknologi og et meterlangt stålrør samt EASY!Lock hurtigfester gir ergonomisk arbeid. Soft Demping System (SDS) reduserer vibrasjoner for uanstrengengende arbeid. Varmtvannsteknologien rengjør effektivt også rester av fett / smøremidler, som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Disse doseres nøyaktig fra en 15,5-liters tank. Trykket og vannmnegden kan justeres avhengig av oppgave. Den vedlikeholdsvennlige HDS 6/15 C er designet for daglig bruk under harde forhold. Avkalkingsløsning, et vannfilter og en sikkerhetsventil beskytter teknologien, som igjen gir lengre levetid. Et robust deksel beskytter mot støt, mens store hjul og en styrehjul gir høy manøvrerbarhet. Maskinen inkluderer dessuten praktisk oppbevaring for tilbehør og utstyr.