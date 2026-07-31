Høytrykksvasker HDS 9/20-4 M
Ekstremt brukervennlig varmtvannsvasker i mellomklassen med robust 3-stemplet aksialpumpe, vannavkjølt 4-polet elektrisk motor og to tanker til rengjøringsmiddel.
Varmtvannsvaskeren HDS 9/20-4 M gir effektiv rengjøring med enkel bruk. Den er utstyrt med pålitelige komponenter som en robust 3-stempel aksialpumpe med keramiske stempler, en vannavkjølt fire-pols elektrisk motor med lavt turtall, optimalisert brennerteknologi, og en økonomisk eco!efficiency-modus for trygg og kostnadseffektiv drift. Den innovative EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med servokontroll og en 1050 mm lang rustfri stållanse med patentert dyseteknologi er standardutstyr. Dette gir enkel betjening, energibesparende og ergonomisk arbeid. Maskinen i mellomklassen imponerer også med praktiske funksjoner som to rengjøringsmiddeltanker, intuitiv én-bryter betjening, ergonomisk tilbehørsoppbevaring, og tidsbesparende EASY!Lock hurtigkoblingsfester. Det gjennomtenkte mobilitetskonseptet sikrer enkel håndtering. Sikkerheten er høyt prioritert med vannfilter, sikkerhetsventiler og SDS-slange, som beskytter den vedlikeholdsvennlige HDS 9/20-4 M og forlenger levetid.
Egenskaper og fordeler
Høy effektivitetI eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm Brennersykluser er optimalisert for å redusere drivstofforbruket med 20 % sammenlignet med full driftsbelastning.
Bredt spekter av utstyr med EASY!LockEASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft. Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen. Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Maksimal effektivitetGrundig testet og høyeffektiv brennerteknologi «made in Germany». 4-polet elektrisk motor med 3-stempel aksialpumpe Vannkjølt motor for høy ytelse og lang levetid
Høy driftssikkerhet
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
- Dempingssystemet (SDS) reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og lanse.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Innebygd oppbevaring for fullt spekter av tilbehør. Inkluderer 2 kroker for slange og strømkabel.
- Romslig oppbevaringsrom, for eksempel for rengjøringsmidler, hansker eller verktøy
Dosering av rengjøringsmiddel
- Enkel bytte mellom rengjøringsmiddeltank 1 og 2
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
Mobilt konsept
- Jogger-design med store gummihjul bak og styrehjul i front.
- Fotplate for hjelp til å vippe maskinen over terskler o.l.
- Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Én bryter for alle funksjoner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|450 - 900
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 80 - maks. 155
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|7
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|6,5
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|5,2
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|25
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|155,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|165,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Longlife (lang levetid)
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 400 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Rengjøringsmiddelfunksjon: 20 + 10 l tank
- ANTI!Twist
- Beholder til kjemi, kalkstabilisator og brensel kan fylles fra utsiden
- Kontrollpanel med indikatorlamper
- Automatisk stopp
- Pluss med fasevender (3-fas)
- 2 rengjøringsmiddeltanker
- Tørrkjøringsbeskyttelse
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
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