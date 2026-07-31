Varmtvannsvaskeren HDS 9/20-4 M gir effektiv rengjøring med enkel bruk. Den er utstyrt med pålitelige komponenter som en robust 3-stempel aksialpumpe med keramiske stempler, en vannavkjølt fire-pols elektrisk motor med lavt turtall, optimalisert brennerteknologi, og en økonomisk eco!efficiency-modus for trygg og kostnadseffektiv drift. Den innovative EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med servokontroll og en 1050 mm lang rustfri stållanse med patentert dyseteknologi er standardutstyr. Dette gir enkel betjening, energibesparende og ergonomisk arbeid. Maskinen i mellomklassen imponerer også med praktiske funksjoner som to rengjøringsmiddeltanker, intuitiv én-bryter betjening, ergonomisk tilbehørsoppbevaring, og tidsbesparende EASY!Lock hurtigkoblingsfester. Det gjennomtenkte mobilitetskonseptet sikrer enkel håndtering. Sikkerheten er høyt prioritert med vannfilter, sikkerhetsventiler og SDS-slange, som beskytter den vedlikeholdsvennlige HDS 9/20-4 M og forlenger levetid.